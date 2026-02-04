La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) publicó datos correspondientes al desempeño del mercado de carga aérea en el 2025. En detalle, las aerolíneas de América Latina y el Caribe registraron un crecimiento interanual de la demanda de carga aérea de 2,3%, medida en toneladas-kilómetro de carga (CTK), mientras que la capacidad aumentó 4,5% interanual. En diciembre, la demanda interanual disminuyó 4,1%, el desempeño más bajo de todas las regiones, y la capacidad aumentó 4,5%.
A nivel global, la demanda de todo el año 2025, aumentó 3,4% en comparación con 2024 (4,2% para operaciones internacionales).La capacidad medida en toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTK), aumentó 3,7% en comparación con 2024 (5,1% para operaciones internacionales).
En tanto, la demanda global en diciembre de 2025 estuvo 4,3% por encima de los niveles de igual mes de 2024 (5,5% para operaciones internacionales). En tanto, la capacidad global estuvo 4,5% por encima de los niveles de diciembre de 2024 (6,4% para operaciones internacionales).
“La carga aérea entregó un sólido desempeño en 2025, con una demanda que aumentó 3,4% interanual. La fortaleza del e-commerce global impulsó los volúmenes, incluso cuando las relaciones comerciales con Estados Unidos enfrentaron el aumento de aranceles, la eliminación de las exenciones arancelarias de minimis y una continua incertidumbre de políticas. La carga aérea estuvo a la altura. Se adaptó rápidamente para apoyar a las empresas y cadenas de suministro globales mientras adelantaban entregas de productos antes de la imposición de aranceles y se ajustaban al aumento de la demanda dentro de Asia y entre Asia y Europa mientras el comercio entre Estados Unidos y Asia se estancaba”, dijo Willie Walsh, director general de IATA.
“Se espera que el crecimiento en 2026 se modere ligeramente a 2,4%, en línea con las tendencias históricas. Podemos esperar que la demanda continúe estando determinada por los desarrollos comerciales y geopolíticos. Cualesquiera que sean los patrones comerciales que surjan, podemos tener la confianza de que la dependencia de la carga aérea para mantener en funcionamiento las cadenas de suministro globales permanecerá, con las aerolíneas respondiendo al desafío mediante el despliegue de capacidad y el diseño de sus redes para una flexibilidad óptima”, dijo Walsh.
Factores en el entorno operativo
El comercio mundial de bienes creció 2,5% anual en 2024. El índice acumulado del año, de enero a noviembre de 2025, creció 4,4% (frente a 2,4% del mismo período en 2024).
En tanto, los precios del combustible de aviación cayeron 3,1% en diciembre y promediaron 9,1% menos en 2025 que en 2024. Sin embargo, mayores márgenes de refinación significaron que las refinerías capturaron más margen, compensando parte del beneficio para las aerolíneas.
Por otro lado, el sentimiento manufacturero global se fortaleció en diciembre hasta alcanzar 50,9. Además, .los nuevos pedidos de exportación cayeron levemente a 49,1, pero se mantuvieron por debajo del umbral de expansión de 50 puntos, reflejando la cautela persistente en medio de la incertidumbre arancelaria.
Desempeño regional
Las aerolíneas de Asia-Pacífico registraron un crecimiento interanual de la demanda de carga aérea de 8,4% en 2025, el más fuerte entre las regiones. La capacidad aumentó 7,4% interanual. En diciembre, la demanda interanual aumentó 9,4% y la capacidad aumentó 8,3%.
Las aerolíneas de Norteamérica registraron una caída interanual de 1,3% en la demanda de carga aérea en 2025, el único descenso regional y el desempeño más débil a nivel global. La capacidad disminuyó 1,1% interanual. En diciembre, la demanda interanual cayó 2,2% y la capacidad cayó 2,6%.
Las aerolíneas de Europa registraron un crecimiento interanual de la demanda de carga aérea de 2,9% en 2025. La capacidad aumentó 3,1% interanual. En diciembre, la demanda interanual aumentó 4,9% y la capacidad aumentó 3,9%.
Las aerolíneas de Medio Oriente registraron un crecimiento interanual de la demanda de carga aérea de 0,3% en 2025. La capacidad aumentó 4,5% interanual. En diciembre, la demanda interanual aumentó 4,2% y la capacidad aumentó 10,6%.
Las aerolíneas de África registraron un crecimiento interanual de la demanda de carga aérea de 6,0% en 2025. La capacidad aumentó 7,8% interanual. En diciembre, la demanda interanual aumentó 10,1%, el más alto de todas las regiones, y la capacidad aumentó 9,8%.
Por MundoMaritimo
