La escalada militar en Medio Oriente y el “cierre técnico” del Estrecho de Ormuz han generado un shock inmediato en el transporte marítimo energético global. Según análisis de Drewry, el impacto inicial se traduce en fuertes alzas de precios del petróleo y de los fletes, pero un bloqueo prolongado podría revertir esa tendencia y debilitar el mercado.
Dado que Ormuz es clave para la oferta mundial de petróleo, la duración de la interrupción es determinante. En el corto plazo, “habrá caos mientras los compradores buscan asegurar barriles alternativos desde África Occidental, América Latina y Norteamérica”, señala la consultora.
Una reducción súbita de los flujos de crudo desde Medio Oriente “no solo impulsaría fuertemente los precios del petróleo, sino que también desencadenaría un fuerte repunte en las tarifas de los tanqueros”. El desvío hacia rutas de mayor distancia —como Estados Unidos o África Occidental hacia Asia— incrementaría la demanda tonelada-milla y exigiría un rápido reposicionamiento de buques.
En este escenario, las tarifas de los very large crude carriers (VLCC) “podrían dispararse a nuevos máximos”, apoyadas por mayores primas de riesgo, trayectos más largos e ineficiencias logísticas temporales.
Sin embargo, si el conflicto se prolonga, el panorama cambia. Con limitada capacidad inactiva fuera de Medio Oriente, un cierre extendido empujaría los precios “a territorio inexplorado”. Inicialmente, refinerías y gobiernos recurrirían a inventarios comerciales y reservas estratégicas, pero estas son soluciones temporales.
De acuerdo con datos de la International Energy Agency (IEA) citados por Drewry, los inventarios comerciales de la OCDE cubren aproximadamente 62 días de demanda futura. “Aunque el mercado tanquero podría experimentar inicialmente un fuerte repunte de tarifas, una interrupción prolongada eventualmente cambiaría la dinámica desde la expansión de la demanda tonelada-milla hacia la destrucción de demanda y contracción del comercio”, advierte la consultora.
Por otra parte, el estrecho canaliza cerca de 2,9 millones de barriles diarios de productos refinados, equivalentes a casi 17% de los flujos marítimos globales. El cierre “ya ha puesto en peligro el suministro de productos refinados”, agravado por ataques a infraestructuras clave en la región.
En nafta, alrededor de 1,2 millones de barriles diarios transitan por Ormuz, con 72% destinados al noreste asiático. La reducción de cargamentos desde Medio Oriente podría impulsar mayores exportaciones desde India y Estados Unidos, aumentando la demanda de tanqueros LR en el corto plazo. No obstante, “un cierre prolongado eliminaría hasta 24% del comercio marítimo global de nafta que transita por el estrecho”.
En diésel y jet fuel, unos 1,4 millones de barriles diarios cruzan Ormuz, con 60% dirigidos a Europa. Ante la pérdida de suministro, el continente debería recurrir a proveedores alternativos como India o Estados Unidos, elevando distancias promedio y tarifas. Incluso la refinería de Dangote en Nigeria podría beneficiarse en un contexto de escasez.
A corto plazo, los refinadores aumentarían sus tasas de procesamiento, favorecidos por mayores márgenes. Pero si el suministro de crudo se restringe de forma persistente, “los refinadores se verán obligados a limitar su producción, contrayendo la oferta de productos refinados”, lo que terminaría moderando las tarifas en un mercado que ya presenta sobreoferta estructural.
El conflicto también golpea al gas. Por Ormuz transita 20% del suministro mundial de GNL. Drewry estima que cerca de 2 millones de toneladas semanales producidas en Catar y Emiratos Árabes Unidos podrían verse afectadas, cifra que podría escalar a 5–6 millones mensuales si persiste el bloqueo.
En el corto plazo, “esperamos que los precios del GNL repunten, pero las tarifas de transporte no seguirán el mismo camino, ya que aumentará la inactividad de buques”, apunta la consultora. Solo si la interrupción se prolonga y Asia debe buscar suministros alternativos aumentaría la demanda tonelada-milla, apoyando las tarifas.
En GLP, casi 40% del suministro global cruza el paso de 34 km de ancho. Buques VLGC permanecen inactivos o desviándose, mientras cambios en pólizas de riesgo de guerra mantienen alejadas a las naves. Aunque el reposicionamiento hacia Estados Unidos podría tensar la disponibilidad en el corto plazo, un bloqueo sostenido “limitaría la disponibilidad de carga y debilitaría las tarifas”, apunta Drewry.
En síntesis, la crisis genera un shock alcista inicial en el transporte marítimo energético, pero su evolución dependerá críticamente del tiempo que el principal cuello de botella energético del mundo permanezca fuera de operación.
Por MundoMaritimo
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.