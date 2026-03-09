La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ya está teniendo efectos visibles en los mercados bursátiles vinculados al transporte marítimo. De acuerdo con un análisis de Drewry, el desempeño de las acciones del sector ha sido dispar, con el sector portacontenedor como principal beneficiado, mientras que otros segmentos registran retrocesos ante el temor de interrupciones comerciales.

En términos generales, los índices sectoriales de Drewry muestran una reacción negativa del mercado frente al aumento del riesgo geopolítico. “Los índices de acciones del transporte de contenedores son los únicos en nuestro universo de cobertura que han subido… ya que las navieras se están beneficiando de la actual disrupción en el equilibrio entre oferta y demanda”, señala el informe.

En contraste, el resto de los índices sectoriales analizados por la consultora registraron descensos, lo que sugiere que “el mercado percibe un impacto negativo en el corto plazo debido a las interrupciones del comercio”.

El sector de transporte de contenedores ha sido el único que ha registrado un desempeño bursátil positivo. La escalada del conflicto ha obligado a las navieras a descartar, por ahora, cualquier intento de retomar las rutas por el Mar Rojo, prolongando los desvíos alrededor de África.

Este escenario ha reforzado el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado. “El conflicto ha tenido un impacto positivo inmediato en las acciones del sector, ya que eliminó el riesgo de que capacidad latente regresara al mercado”, explica Drewry.

Entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, el Drewry Container Equity Index subió 3,6%. Varias grandes navieras registraron alzas, entre ellas Maersk, que avanzó 6,2%, mientras que Hapag-Lloyd y Orient Overseas (International) Ltd. superaron el 4%.

El sector portuario fue uno de los que reaccionó negativamente a la escalada del conflicto. El Drewry Port Equity Index, que sigue el desempeño de operadores portuarios cotizados en bolsa en Asia, Medio Oriente, Europa y América Latina, cayó 2,9% tras los ataques coordinados contra Irán.

La caída no fue uniforme y reflejó el grado de exposición geográfica de cada compañía. Por ejemplo, el operador AD Ports Group retrocedió con fuerza, debido a la proximidad de sus activos a la zona de conflicto. Según Drewry, “AD Ports cayó 10,6% ya que sus principales activos se encuentran en Abu Dhabi, prácticamente a las puertas del Estrecho de Ormuz”.

En el transporte de graneles, las tensiones en Medio Oriente podrían afectar cerca de 30 millones de toneladas mensuales de comercio, equivalente a aproximadamente el 7% de la demanda global del sector. El impacto potencial se concentra especialmente en buques Supramax, que transportan cerca del 40% del comercio de graneles que cruza el Estrecho de Ormuz.

Aun así, el mercado bursátil reaccionó negativamente en el corto plazo. El Drewry Dry Bulk Equity Index cayó 6,3% en el período analizado. Según la consultora, “los inversionistas no deberían mostrarse demasiado confiados, ya que los precios de las acciones probablemente seguirán siendo volátiles”.

El conflicto también ha alterado significativamente el transporte de petróleo. Los ataques cerca del Estrecho de Ormuz —ruta por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de crudo— han obligado a algunos buques a desviarse hacia rutas más seguras.

Esto ha impulsado las tarifas de transporte, pero no se ha traducido en un mejor desempeño bursátil. El Drewry Crude Tanker Equity Index, que acumulaba fuertes ganancias en lo que va del año, cayó 6,4% tras la escalada del conflicto.

La caída refleja la cautela del mercado. “El descenso refleja la toma de ganancias por parte de los inversionistas ante la incertidumbre sobre la duración y el impacto potencial del conflicto”, indica el informe.

También el cierre del Estrecho de Ormuz afecta directamente al comercio de gas licuado de petróleo (GPL), ya que cerca del 36% del flujo mundial pasa por esa vía. Si bien las tarifas spot podrían subir en el corto plazo, Drewry advierte que el efecto podría revertirse si el conflicto se prolonga y las naves comienzan a concentrarse en otros centros de exportación, como la costa del Golfo de Estados Unidos.

En el caso del gas natural licuado (GNL), las tarifas spot se han disparado debido a la menor disponibilidad de buques, aunque las acciones del sector han retrocedido por el riesgo de interrupciones en la producción.

Ante el aumento de la incertidumbre, Drewry sostiene que los inversionistas están priorizando compañías con operaciones diversificadas y balances sólidos. “En una era de mayor incertidumbre, los inversionistas deberían preferir empresas con carteras de ingresos sólidas, balances saludables y negocios geográficamente diversificados”, concluye el análisis.

Por MundoMaritimo