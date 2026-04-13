El mercado petrolero internacional atraviesa uno de sus momentos más inciertos en años, marcado por un frágil alto al fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán que no ha logrado restablecer la normalidad en el tránsito por el Estrecho de Ormuz ni en los flujos energéticos globales. Según el último informe de BRS Tanker Monthly, “el cese al fuego ha planteado muchas preguntas, pero ha entregado pocas respuestas”, reflejando el clima de cautela que domina a productores, navieras y traders.
A pesar del anuncio de reapertura parcial, la realidad operativa sigue siendo compleja. “Los tanqueros aún estarían siendo bloqueados y existen escasas garantías sobre la seguridad de la navegación”, advierte el reporte, lo que ha impedido una recuperación significativa del tránsito marítimo y de las exportaciones desde Medio Oriente.
Este escenario también ha frenado cualquier reacción inmediata en la producción. “Es poco probable que los productores de la región aumenten rápidamente su oferta”, señala el informe, debido a la falta de certeza sobre la capacidad de evacuar el crudo. La crisis logística y de almacenamiento ya tuvo efectos severos: la producción regional cayó 9,4 millones de barriles diarios en marzo (34%), con Arabia Saudita registrando una baja estimada de 2,2 millones de barriles diarios.
A futuro, incluso la reactivación de pozos presenta interrogantes. Expertos del upstream (exploración y producción de hidrocarburos) advierten que “algunos yacimientos antiguos podrían ser difíciles de reiniciar”, especialmente en zonas como el sur de Irak o Bahréin, lo que introduce un riesgo estructural adicional para la oferta.
En este contexto, la decisión de la OPEP+ de aumentar marginalmente su producción en apenas 206 mil barriles diarios resulta, al menos, llamativa. “Las condiciones actuales ofrecían una oportunidad para devolver al mercado los 2,7 millones de barriles diarios aún recortados”, indica el análisis, aunque reconoce que ello tendría un impacto limitado mientras persistan las restricciones en Ormuz.
Por el lado de la demanda, el panorama es igualmente incierto. El informe advierte sobre un proceso de destrucción de demanda impulsado por precios elevados, escasez de combustibles y políticas de ahorro energético. “La demanda global tenderá a ajustarse al déficit de oferta”, sostiene BRS Tanker, con señales claras en Asia en desarrollo, donde el consumo ya se ha resentido.
De hecho, datos de monitoreo marítimo sugieren que “las importaciones asiáticas de productos refinados cayeron en 1,1 millones de barriles diarios (25%) en marzo”, reflejando el impacto de los altos precios y las restricciones de suministro. La elasticidad de la demanda en estas economías, más sensible que en países desarrollados, está acelerando el ajuste.
Aunque la tensión se concentra hoy en Asia, el informe advierte que sus efectos podrían trasladarse a Occidente. “Si el tráfico por Ormuz no se normaliza, la estrechez de productos eventualmente alcanzará al Atlántico”, especialmente a Europa, que depende de importaciones de destilados medios.
Volatilidad es la nueva norma
En este entorno, la volatilidad se perfila como la nueva norma. “Se espera que los mercados petroleros y de tanqueros permanezcan más volátiles que antes del conflicto”, señala el reporte, anticipando interrupciones periódicas en el tránsito por Ormuz, primas de seguros más elevadas y mayores costos para los armadores.
A ello se suma el riesgo en el segmento de refinación. La reducción de la actividad refinadora en Medio Oriente —estimada en más de 4 millones de barriles diarios— y los daños en instalaciones podrían tener efectos duraderos. “Si los daños son significativos, las reparaciones podrían tomar años”, lo que afectaría tanto la demanda de crudo como el equilibrio del mercado de productos refinados.
En definitiva, incluso bajo un escenario de relativa estabilización, la vuelta a la normalidad no será inmediata. BRS Tanker estima que “podrían pasar varios meses antes de que el mercado recupere condiciones similares a las previas al conflicto”, en un contexto donde la incertidumbre geopolítica seguirá siendo el principal motor de precios y fletes.
Por MundoMaritimo
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