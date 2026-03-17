Un yacimiento de gas de gran escala en Emiratos Árabes Unidos (EAU) se incendió tras un ataque con drones, mientras un puerto petrolero clave volvió a paralizar sus operaciones, intensificando la presión sobre los mercados energéticos en el contexto de la guerra en Irán. El incidente se suma a una creciente ola de ataques contra infraestructuras críticas en Medio Oriente, que ha afectado refinerías, terminales portuarias y plantas de exportación de GNL en distintos países de la región.
El conflicto, que entra en su tercera semana, ha provocado el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, generando severas disrupciones en los flujos globales de productos energéticos. En este escenario, los precios del crudo han superado los US$100 por barril, con impactos que ya se extienden a economías de América, Asia e India. En el caso de EAU, el ataque al proyecto gasífero Shah —el primero contra un yacimiento en producción del país— obligó a detener operaciones, aunque el incendio fue controlado sin reportarse víctimas.
Interrupción en Fujairah
En tanto, el puerto de Fujairah, EAU, volvió a suspender sus operaciones de carga el martes 17 de marzo, tras una breve reanudación el día anterior, en medio de nuevos ataques vinculados al conflicto en la región. La instalación ha sido un blanco recurrente durante la guerra, en un contexto marcado por advertencias de Irán que identifican a los puertos emiratíes como objetivos, debido a la presencia de fuerzas estadounidenses en el país.
La paralización afecta a los muelles de las terminales de petroleros que manejan combustibles y otros líquidos, así como a instalaciones en alta mar, revirtiendo avances recientes hacia una operación parcial. En paralelo, un buque tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) sufrió daños menores tras el impacto de restos de un dron frente a la costa, mientras persisten interrupciones en los embarques de crudo de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) la compañía nacional de petróleo de Abu Dabi, en EAU.
Cabe mencionar que Fuyaira es un enclave estratégico para el comercio energético global, gracias a su ubicación fuera del estrecho de Ormuz y su conexión mediante oleoducto con los principales yacimientos petrolíferos de Abu Dabi.
Irak busca alternativas
En Irak, el yacimiento petrolífero de Majnoon fue blanco de ataques, según informó el Ministerio de Petróleo, en un nuevo episodio que evidencia la expansión de las tensiones en el Golfo Pérsico y su impacto sobre la infraestructura energética. En este contexto, el ministro de Petróleo, Hayan Abdel-Ghani, señaló que Bagdad negocia con Irán para permitir el tránsito de tanqueros iraquíes por el Estrecho de Ormuz, con el objetivo de mitigar las interrupciones en las exportaciones de crudo.
Paralelamente, el país impulsa la reactivación del oleoducto Kirkuk-Ceyhan, fuera de operación desde 2014, como ruta alternativa hacia el puerto turco de Ceyhan. La iniciativa permitiría retomar exportaciones iniciales por unos 250.000 barriles diarios, con potencial de escalar hasta 450.000 barriles si se suma producción del Kurdistán. No obstante, el plan enfrenta tensiones entre Bagdad y el Gobierno Regional kurdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre eventuales restricciones al flujo de crudo.
Petróleo al alza
En este contexto, los precios del petróleo repuntaron más de un 1% este martes, impulsados por renovados temores sobre el suministro tras ataques iraníes contra EAU. El Brent subió a US$101,94 por barril y el WTI a US$94,73, recuperando parte de las pérdidas registradas en la sesión previa.
El mercado continúa altamente volátil, luego de caídas recientes asociadas al tránsito parcial de buques por la vía, en un contexto donde los crudos provenientes de Medio Oriente alcanzan máximos históricos ante la menor disponibilidad. La situación ha obligado a EAU a reducir su producción en más de la mitad, presionando aún más la oferta global.
Las proyecciones apuntan a nuevas alzas, con resistencias técnicas que sitúan al WTI en torno a los US$124 por barril hacia fines de marzo. En paralelo, la Agencia Internacional de la Energía evalúa liberar mayores volúmenes desde reservas estratégicas, sumándose a los 400 millones de barriles ya comprometidos para contener el impacto en los mercados.
Por MundoMaritimo
Seis tripulantes han fallecido en ataques contra nueve buques en el Golfo Pérsico y Golfo de Omán
Petróleo se dispara en Wall Street tras ataques a dos buques tanque en Golfo Pérsico
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.