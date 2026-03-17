Un yacimiento de gas de gran escala en Emiratos Árabes Unidos (EAU) se incendió tras un ataque con drones, mientras un puerto petrolero clave volvió a paralizar sus operaciones, intensificando la presión sobre los mercados energéticos en el contexto de la guerra en Irán. El incidente se suma a una creciente ola de ataques contra infraestructuras críticas en Medio Oriente, que ha afectado refinerías, terminales portuarias y plantas de exportación de GNL en distintos países de la región.

El conflicto, que entra en su tercera semana, ha provocado el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, generando severas disrupciones en los flujos globales de productos energéticos. En este escenario, los precios del crudo han superado los US$100 por barril, con impactos que ya se extienden a economías de América, Asia e India. En el caso de EAU, el ataque al proyecto gasífero Shah —el primero contra un yacimiento en producción del país— obligó a detener operaciones, aunque el incendio fue controlado sin reportarse víctimas.

Interrupción en Fujairah

En tanto, el puerto de Fujairah, EAU, volvió a suspender sus operaciones de carga el martes 17 de marzo, tras una breve reanudación el día anterior, en medio de nuevos ataques vinculados al conflicto en la región. La instalación ha sido un blanco recurrente durante la guerra, en un contexto marcado por advertencias de Irán que identifican a los puertos emiratíes como objetivos, debido a la presencia de fuerzas estadounidenses en el país.

La paralización afecta a los muelles de las terminales de petroleros que manejan combustibles y otros líquidos, así como a instalaciones en alta mar, revirtiendo avances recientes hacia una operación parcial. En paralelo, un buque tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) sufrió daños menores tras el impacto de restos de un dron frente a la costa, mientras persisten interrupciones en los embarques de crudo de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) la compañía nacional de petróleo de Abu Dabi, en EAU.

Cabe mencionar que Fuyaira es un enclave estratégico para el comercio energético global, gracias a su ubicación fuera del estrecho de Ormuz y su conexión mediante oleoducto con los principales yacimientos petrolíferos de Abu Dabi.

Irak busca alternativas

En Irak, el yacimiento petrolífero de Majnoon fue blanco de ataques, según informó el Ministerio de Petróleo, en un nuevo episodio que evidencia la expansión de las tensiones en el Golfo Pérsico y su impacto sobre la infraestructura energética. En este contexto, el ministro de Petróleo, Hayan Abdel-Ghani, señaló que Bagdad negocia con Irán para permitir el tránsito de tanqueros iraquíes por el Estrecho de Ormuz, con el objetivo de mitigar las interrupciones en las exportaciones de crudo.

Paralelamente, el país impulsa la reactivación del oleoducto Kirkuk-Ceyhan, fuera de operación desde 2014, como ruta alternativa hacia el puerto turco de Ceyhan. La iniciativa permitiría retomar exportaciones iniciales por unos 250.000 barriles diarios, con potencial de escalar hasta 450.000 barriles si se suma producción del Kurdistán. No obstante, el plan enfrenta tensiones entre Bagdad y el Gobierno Regional kurdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre eventuales restricciones al flujo de crudo.

Petróleo al alza

En este contexto, los precios del petróleo repuntaron más de un 1% este martes, impulsados por renovados temores sobre el suministro tras ataques iraníes contra EAU. El Brent subió a US$101,94 por barril y el WTI a US$94,73, recuperando parte de las pérdidas registradas en la sesión previa.

El mercado continúa altamente volátil, luego de caídas recientes asociadas al tránsito parcial de buques por la vía, en un contexto donde los crudos provenientes de Medio Oriente alcanzan máximos históricos ante la menor disponibilidad. La situación ha obligado a EAU a reducir su producción en más de la mitad, presionando aún más la oferta global.

Las proyecciones apuntan a nuevas alzas, con resistencias técnicas que sitúan al WTI en torno a los US$124 por barril hacia fines de marzo. En paralelo, la Agencia Internacional de la Energía evalúa liberar mayores volúmenes desde reservas estratégicas, sumándose a los 400 millones de barriles ya comprometidos para contener el impacto en los mercados.

Por MundoMaritimo