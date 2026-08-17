El mercado mundial de fusiones y adquisiciones (M&A) en logística muestra señales de mayor actividad, con grandes operadores buscando ampliar su escala, incorporar nuevas capacidades y extender su cobertura geográfica. Así lo concluye el informe Global Logistics M&A Recap de julio de 2026, elaborado por Logisyn Advisors en asociación con Transport Intelligence (Ti), el cual precisa que Europa y Norteamérica concentraron cada una el 42% de las adquisiciones registradas durante el mes, mientras Sudamérica representó una proporción menor, con dos operaciones.
No obstante, varias transacciones involucran directamente a Latinoamérica o a compañías globales con una presencia relevante en la región.
ICTSI amplía su integración logística en Brasil
Una de las operaciones vinculadas con Latinoamérica corresponde a International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), que adquirió una operación logística en Brasil orientada a fortalecer su oferta mediante soluciones ferroviarias y multimodales, buscando mejorar la eficiencia y reducir cuellos de botella.
La operación se enmarca en la estrategia de los operadores portuarios de extender sus actividades más allá de los terminales y fortalecer la conectividad con el hinterland.
ICTSI mantiene presencia en Brasil, México, Ecuador, Colombia, Argentina y Honduras, con foco en desarrollar la conectividad logística regional.
En Brasil, Rio Brasil Terminal, en el Puerto de Río de Janeiro, incorporó recientemente dos nuevas grúas de muelle capaces de atender buques de hasta 20.000 TEUs, mientras Tecon Suape ha continuado incorporando tecnología.
Descartes adquiere a la chilena Drivin
Otra operación con impacto directo en la región fue la adquisición por parte de Descartes Systems Group de Drivin, compañía chilena especializada en tecnología para la gestión del transporte y última milla, con soluciones para optimización de rutas, despacho, ejecución de entregas y visibilidad operacional en tiempo real.
El informe identifica a Latinoamérica como un mercado de crecimiento para Descartes y señala que Drivin le permitirá ampliar sus capacidades de gestión del desempeño de flotas.
Descartes indicó que la operación busca ampliar sus capacidades de logística de última milla basadas en inteligencia artificial (IA) y fortalecer su red logística global mediante una plataforma con presencia en la región.
La transacción refleja también el creciente valor estratégico de la tecnología logística en procesos de consolidación, particularmente en optimización de rutas, gestión de flotas, visibilidad, automatización y última milla.
CMA CGM pasa a ser un grupo logístico integrado
Entre las mayores operaciones consignadas en el reporte figura la adquisición de FedEx Supply Chain por CMA CGM por US$1.400 millones. La operación permitirá a CEVA Logistics triplicar sus actividades de logística de contratos en Norteamérica hasta alcanzar alrededor de 150 centros de almacenamiento, fortaleciendo la diversificación del grupo hacia ingresos logísticos menos expuestos a las fluctuaciones del transporte marítimo.
Aunque la operación se concentra en Norteamérica, su relevancia para Latinoamérica está relacionada con la dimensión global de la estrategia de CMA CGM y CEVA. De hecho, esta última posee una extensa red terrestre en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y América Central, con servicios de transporte doméstico e internacional y conexiones multimodales.
A ello se suma la expansión de CMA CGM en infraestructura portuaria, incluyendo su avance durante 2025 en la adquisición de Santos Brasil, operador de activos portuarios y logísticos en Brasil, entre ellos Tecon Santos.
La estrategia permite combinar transporte marítimo, terminales portuarios, almacenamiento, logística de contratos y transporte terrestre dentro de una misma plataforma.
Del aumento de escala a la adquisición de capacidades
El informe de Logisyn y Ti identifica un cambio en las prioridades en los procesos de consolidación del sector. Los compradores están prestando mayor atención a tecnología, penetración en nuevos mercados, integración, gestión y servicios complementarios, más allá de la reducción de costos.
Esta tendencia también se observa en la logística vinculada al e-commerce, donde las adquisiciones permiten incorporar rápidamente capacidades como redes de última milla, plataformas tecnológicas, servicios aduaneros, fulfillment y gestión de devoluciones.
En julio, software representó el 18% de las adquisiciones, mientras freight forwarding, última milla y transporte concentraron cada uno 15%. En conjunto, estos tres últimos segmentos representaron 45% de las operaciones.
Latinoamérica aún con baja participación
Aunque la región mantiene una participación reducida en el volumen global de M&A, operaciones como las de ICTSI, Descartes y CMA CGM muestran que Latinoamérica forma parte de las estrategias de expansión de importantes grupos internacionales.
Más que el número de transacciones, destacan las capacidades buscadas: conectividad ferroviaria y multimodal, infraestructura portuaria, tecnología para última milla, gestión de flotas, almacenamiento, logística de contratos y soluciones integradas para la cadena de suministro.
Para la región, esta tendencia podría favorecer la conformación de operadores capaces de gestionar una mayor proporción de la cadena logística, desde el puerto y el transporte internacional hasta el almacenamiento, distribución y entrega final.
Por MundoMaritimo
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