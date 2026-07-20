El mercado mundial de terminales de contenedores mantuvo un sólido desempeño durante 2025, pese a un entorno marcado por tensiones geopolíticas e interrupciones en las cadenas de suministro. De acuerdo con el más reciente informe de Drewry, el movimiento global de contenedores alcanzó los 994 millones de TEUs, lo que representó un crecimiento interanual de 6,5%, mientras que los operadores globales de terminales (GTOs) superaron ese desempeño con un incremento promedio de 8,9% en sus volúmenes ajustados por participación accionaria. Como resultado, elevaron su cuota del mercado mundial desde 48,8% en 2024 hasta 49,9% en 2025.

PSA mantiene el liderazgo

PSA International conservó el primer lugar del ranking elaborado por Drewry, con un movimiento ajustado de 69,9 millones de TEUs, equivalente a un alza de 5,3% respecto del año anterior. No obstante, ocho de los 19 operadores globales considerados en el estudio registraron crecimientos de dos dígitos, destacando la expansión de AD Ports, Adani y los operadores híbridos vinculados a líneas navieras como CMA CGM, MSC, APM Terminals y Hanseatic Global Terminals.

Drewry observa que, con cada vez menos oportunidades de privatización portuaria disponibles, la industria está ingresando a una nueva etapa marcada por la renovación de concesiones otorgadas durante las olas de privatización de fines de la década de 1990 e inicios de los años 2000. En este escenario, los operadores están trabajando anticipadamente junto a las autoridades portuarias para asegurar la continuidad de sus activos y alinear objetivos de largo plazo.

Más inversiones y nuevos desarrollos

El favorable desempeño financiero de los operadores impulsó un fuerte aumento de las inversiones de capital, que crecieron 23% durante 2025. Los recursos se destinaron principalmente a ampliar portafolios, modernizar infraestructura y acelerar la incorporación de automatización y soluciones digitales.

Según las proyecciones de Drewry, los operadores globales añadirán en conjunto 186 millones de TEUs de capacidad entre 2025 y 2030, aunque la consultora advierte que existe cierto nivel de doble contabilización debido a las estructuras de propiedad compartida presentes en el sector.

Los proyectos greenfield también recuperaron protagonismo y representarán el 23% del aumento neto de capacidad previsto para ese período. MSC Group y CMA CGM liderarán esta expansión, con más de 8 millones de TEUs de nueva capacidad cada uno, mientras que Adani y Hanseatic Global Terminals también incorporarán más de 4 millones de TEUs. Drewry atribuye esta ventaja a la condición de operadores híbridos de MSC y CMA CGM, cuya integración con líneas navieras facilita garantizar volúmenes para respaldar nuevas inversiones.

Fusiones, regulación y presencia global

Las operaciones de fusiones y adquisiciones continuaron activas durante 2025, aunque el creciente proteccionismo regulatorio derivado de la fragmentación geopolítica comenzó a dificultar el cierre de grandes transacciones. Como ejemplo, Drewry cita el estancamiento de la oferta presentada por Terminal Investment Limited (TiL) y BlackRock para adquirir el portafolio internacional de Hutchison Ports.

Al mismo tiempo, los inversionistas financieros mantienen su interés por el sector. Entre las operaciones más relevantes figuran la adquisición del 50% de Patrick Stevedores por parte de Macquarie, a través de la compra de Qube, y la creación de United Ports LLC por Stonepeak junto a CMA CGM, plataforma que administrará un conjunto de terminales de la naviera.

"Si bien la monetización de activos portuarios no es una estrategia nueva, el acuerdo entre CMA CGM y Stonepeak demuestra que las asociaciones pueden generar beneficios tanto para inversionistas como para operadores", señaló Eleanor Hadland, analista senior de puertos y terminales de Drewry y autora del informe.

Descarbonización sigue siendo prioridad

En materia ambiental, Drewry destaca que la descarbonización continúa siendo el principal desafío para la industria. Los 19 operadores globales analizados ya han establecido compromisos para alcanzar emisiones netas cero entre 2040 y 2060.

La estrategia predominante contempla mejorar primero la eficiencia operacional para reducir el consumo energético y avanzar progresivamente hacia el uso de combustibles de menor intensidad de carbono, principalmente electricidad proveniente de fuentes renovables. De esta manera, la expansión de capacidad y la transformación tecnológica avanzan en paralelo con los objetivos de sostenibilidad del sector.

Por MundoMaritimo