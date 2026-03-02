Las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores continúan debilitándose. El Drewry World Container Index (WCI) se redujo 1% hasta US$1.899/FEU, acumulando su séptima semana consecutiva de descensos, “debido a una disminución en las tarifas en las rutas Transpacífico y Asia–Europa”, según informó Drewry el 26 de febrero.
En la ruta Asia–Europa, los valores siguen bajo presión. La tarifa para Shanghai–Róterdam cayó 1% hasta US$2.094/FEU, mientras que Shanghai–Génova retrocedió 2% hasta US$2.826/FEU. Drewry advirtió que, si bien “los volúmenes típicamente repuntan en marzo a medida que las fábricas en Asia reabren”, las tarifas “se espera que permanezcan bajo presión debido al aumento de la capacidad”, anticipando nuevos ajustes a la baja en las próximas semanas.
En el Transpacífico, la ruta Shanghai–Los Ángeles disminuyó 1% hasta US$2.191/FEU, mientras que Shanghai–Nueva York se mantuvo estable en US$2.771/FEU. De acuerdo con Container Capacity Insight, se han anunciado nueve blank sailings (cancelaciones de itinerarios) para la próxima semana en las rutas hacia la Costa Este y Oeste de Estados Unidos, una cifra inferior a la de la semana previa, a medida que las fábricas retoman gradualmente su producción tras el Año Nuevo Lunar.
El informe Horizon Monthly Containerships de MSI confirma la tendencia a la baja. Según la consultora, “las tarifas spot han caído cada semana desde principios de enero”, acumulando retrocesos en torno a 15% en el último mes tanto en Asia–norte de Europa como en Asia–Costa Oeste de EE.UU. Si bien “la mayor parte de esta caída puede atribuirse a tendencias estacionales en torno al Año Nuevo Lunar”, MSI advierte que las próximas disminuciones estarán “más fuertemente impulsadas por la sobrecapacidad”.
El impacto de los nuevos aranceles de EE. UU.
El frente comercial añade incertidumbre. La anulación de los aranceles IEEPA por parte de la Corte Suprema estadounidense limitó la capacidad del presidente Donald Trump para imponer gravámenes generales con poca antelación. Sin embargo, la administración anunció un nuevo arancel global de 10% —con múltiples excepciones— desde el 24 de febrero hasta fines de julio, con intención de elevarlo a 15%. MSI señala que esto “no cambia significativamente el panorama arancelario para la mayoría de los principales exportadores hacia EE.UU.”, aunque advierte que podría priorizarse la aplicación de aranceles sobre bienes de alto valor y bajo volumen, con efectos inciertos para el transporte contenerizado.
China mantiene su dinamismo
En el plano de la demanda, diciembre cerró con un crecimiento global de 5% interanual en el transporte marítimo contenerizado, impulsado por el dinamismo exportador chino. Las exportaciones del Lejano Oriente hacia Europa crecieron 8,2% interanual, apoyadas por un euro más fuerte frente al RMB y recortes de precios por parte de exportadores chinos. Asimismo, los envíos desde el Lejano Oriente hacia África, Oceanía, Medio Oriente/ISC y América Latina alcanzaron 2,8 millones de TEUs en conjunto, “la cifra mensual más alta registrada”.
En contraste, el Transpacífico hacia la costa Este (EB) registró una caída de 6,8% interanual en diciembre, la sexta contracción en ocho meses. Las importaciones estadounidenses desde China descendieron 22% interanual, parcialmente compensadas por mayores compras desde el Sudeste Asiático, especialmente Vietnam (+20%).
Mientras el mercado spot pierde fuerza, el mercado de fletamento se mantiene firme. MSI destaca que “muchos de nuestros benchmarks de 1 año se sitúan en su nivel más alto desde fines de 2022”, con tarifas estabilizadas en niveles del cuarto trimestre de 2025 y “sin señales de debilidad”.
Guerra en Irán
Cabe considerar que el impacto de la escalada del conflicto de EE.UU. e Israel contra Irán sobre el transporte marítimo de contenedores podría ser significativo, especialmente por la consolidación del desvío de tránsito alrededor del Cabo de Buena Esperanza ante una posible escalada de ataques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Esto, implicaría mayores tiempos de tránsito y absorción adicional de capacidad.
En el corto plazo, si se concreta una disrupción del tránsito en el Estrecho de Ormuz, podría producirse un repunte abrupto de las tarifas spot por efecto de la incertidumbre y la restricción temporal de oferta a nivel regional.
No obstante, si —como se evalúa— la superioridad naval y aérea estadounidense restablece en pocos días un nivel de seguridad que permita reanudar los tránsitos comerciales, el impacto tarifario tendería a moderarse, aunque manteniendo una prima de riesgo mientras persista la inestabilidad regional.
Por MundoMaritimo
Tarifas spot profundizan su caída y sobrecapacidad perfila un 2026 complejo para el transporte marítimo
2025 deja un segmento VLGC presionado por tensiones comerciales y variaciones en la demanda de GLP
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.