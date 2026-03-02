Las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores continúan debilitándose. El Drewry World Container Index (WCI) se redujo 1% hasta US$1.899/FEU, acumulando su séptima semana consecutiva de descensos, “debido a una disminución en las tarifas en las rutas Transpacífico y Asia–Europa”, según informó Drewry el 26 de febrero.

En la ruta Asia–Europa, los valores siguen bajo presión. La tarifa para Shanghai–Róterdam cayó 1% hasta US$2.094/FEU, mientras que Shanghai–Génova retrocedió 2% hasta US$2.826/FEU. Drewry advirtió que, si bien “los volúmenes típicamente repuntan en marzo a medida que las fábricas en Asia reabren”, las tarifas “se espera que permanezcan bajo presión debido al aumento de la capacidad”, anticipando nuevos ajustes a la baja en las próximas semanas.

En el Transpacífico, la ruta Shanghai–Los Ángeles disminuyó 1% hasta US$2.191/FEU, mientras que Shanghai–Nueva York se mantuvo estable en US$2.771/FEU. De acuerdo con Container Capacity Insight, se han anunciado nueve blank sailings (cancelaciones de itinerarios) para la próxima semana en las rutas hacia la Costa Este y Oeste de Estados Unidos, una cifra inferior a la de la semana previa, a medida que las fábricas retoman gradualmente su producción tras el Año Nuevo Lunar.

El informe Horizon Monthly Containerships de MSI confirma la tendencia a la baja. Según la consultora, “las tarifas spot han caído cada semana desde principios de enero”, acumulando retrocesos en torno a 15% en el último mes tanto en Asia–norte de Europa como en Asia–Costa Oeste de EE.UU. Si bien “la mayor parte de esta caída puede atribuirse a tendencias estacionales en torno al Año Nuevo Lunar”, MSI advierte que las próximas disminuciones estarán “más fuertemente impulsadas por la sobrecapacidad”.

El impacto de los nuevos aranceles de EE. UU.

El frente comercial añade incertidumbre. La anulación de los aranceles IEEPA por parte de la Corte Suprema estadounidense limitó la capacidad del presidente Donald Trump para imponer gravámenes generales con poca antelación. Sin embargo, la administración anunció un nuevo arancel global de 10% —con múltiples excepciones— desde el 24 de febrero hasta fines de julio, con intención de elevarlo a 15%. MSI señala que esto “no cambia significativamente el panorama arancelario para la mayoría de los principales exportadores hacia EE.UU.”, aunque advierte que podría priorizarse la aplicación de aranceles sobre bienes de alto valor y bajo volumen, con efectos inciertos para el transporte contenerizado.

China mantiene su dinamismo

En el plano de la demanda, diciembre cerró con un crecimiento global de 5% interanual en el transporte marítimo contenerizado, impulsado por el dinamismo exportador chino. Las exportaciones del Lejano Oriente hacia Europa crecieron 8,2% interanual, apoyadas por un euro más fuerte frente al RMB y recortes de precios por parte de exportadores chinos. Asimismo, los envíos desde el Lejano Oriente hacia África, Oceanía, Medio Oriente/ISC y América Latina alcanzaron 2,8 millones de TEUs en conjunto, “la cifra mensual más alta registrada”.

En contraste, el Transpacífico hacia la costa Este (EB) registró una caída de 6,8% interanual en diciembre, la sexta contracción en ocho meses. Las importaciones estadounidenses desde China descendieron 22% interanual, parcialmente compensadas por mayores compras desde el Sudeste Asiático, especialmente Vietnam (+20%).

Mientras el mercado spot pierde fuerza, el mercado de fletamento se mantiene firme. MSI destaca que “muchos de nuestros benchmarks de 1 año se sitúan en su nivel más alto desde fines de 2022”, con tarifas estabilizadas en niveles del cuarto trimestre de 2025 y “sin señales de debilidad”.

Guerra en Irán

Cabe considerar que el impacto de la escalada del conflicto de EE.UU. e Israel contra Irán sobre el transporte marítimo de contenedores podría ser significativo, especialmente por la consolidación del desvío de tránsito alrededor del Cabo de Buena Esperanza ante una posible escalada de ataques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Esto, implicaría mayores tiempos de tránsito y absorción adicional de capacidad.

En el corto plazo, si se concreta una disrupción del tránsito en el Estrecho de Ormuz, podría producirse un repunte abrupto de las tarifas spot por efecto de la incertidumbre y la restricción temporal de oferta a nivel regional.

No obstante, si —como se evalúa— la superioridad naval y aérea estadounidense restablece en pocos días un nivel de seguridad que permita reanudar los tránsitos comerciales, el impacto tarifario tendería a moderarse, aunque manteniendo una prima de riesgo mientras persista la inestabilidad regional.

Por MundoMaritimo