El mercado global del transporte marítimo de contenedores continúa evidenciando señales de debilidad, con nuevas caídas en las tarifas spot en las principales rutas Este-Oeste y un ajuste progresivo de capacidad por parte de las líneas navieras. La combinación de menor presión de demanda tras el Año Nuevo Chino, incrementos puntuales de oferta y un escenario estructural de sobrecapacidad comienza a delinear un 2026 desafiante para la industria.

En detalle, el World Container Index (WCI) de Drewry disminuyó 1% hasta los US$1.919/FEU, según la evaluación detallada al jueves 19 de febrero de 2026. El índice cayó 1% por sexta semana consecutiva, debido a la baja en las tarifas en las rutas comerciales Transpacífico y Asia–Europa.

Las tarifas spot desde Shanghái hacia Nueva York disminuyeron 1% hasta los US$2.782/FEU, mientras que las de Shanghái hacia Los Ángeles se mantuvieron estables en US$2.219/FEU.

En las rutas Asia–Europa, las tarifas spot continuaron descendiendo: las tarifas entre Shanghái y Róterdam cayeron 1% hasta los US$2.109/FEU, mientras que las de Shanghái a Génova retrocedieron 2% hasta los US$2.895/FEU.

Los datos de Xeneta refuerzan este escenario. Al 19 de febrero, el promedio de tarifas spot mostró que la ruta Lejano Oriente–Costa Oeste de Estados Unidos se situó en US$1.889/FEU, mientras que hacia la Costa Este alcanzó los US$2.688/FEU. En tanto, las tarifas desde el Lejano Oriente al Norte de Europa se ubicaron en US$2.251/FEU y al Mediterráneo en US$3.363/FEU. Por su parte, el tramo Norte de Europa–Costa Este de Estados Unidos registró un promedio de US$1.492/FEU.

En cuanto a la capacidad ofrecida —medida en promedio móvil de cuatro semanas para la semana que comienza el 16 de febrero de 2026— se observó un incremento de 2,7% en la ruta Lejano Oriente–Costa Oeste de Estados Unidos. y de 2,2% hacia la Costa Este. En contraste, el corredor Lejano Oriente–Norte de Europa presentó una caída de 3,4%, mientras que hacia el Mediterráneo aumentó 0,9%. Finalmente, la ruta Norte de Europa–Costa Este de Estados Unidos evidenció una disminución de 9,6% en la capacidad disponible.

Al respecto, Peter Sand, analista jefe de Xeneta, dice que “las tarifas spot promedio bajaron esta semana en las principales rutas. Desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste y la Costa Este de Estados Unidos, se trata de un desarrollo de mercado de manual, con tarifas spot en descenso coincidiendo con un leve aumento en la capacidad ofrecida. La situación es distinta en la ruta desde el Lejano Oriente hacia el Norte de Europa, donde la capacidad ofrecida ha disminuido semana a semana, pero las tarifas spot continúan cayendo. Esto sugiere un mercado aún más débil en esta ruta”.

Incremento de Black Sailing

Para mantener el equilibrio entre oferta y demanda, las líneas navieras están gestionando la capacidad mediante el anuncio de cancelaciones de itinerarios (blank sailings). De acuerdo con el Container Capacity Insight de Drewry, se han anunciado 31 blank sailings para la semana que comienza el 23 de febrero en la ruta Transpacífico Costa Este y Costa Oeste, cifra significativamente superior a la de años anteriores. En este contexto, Drewry prevé que las tarifas spot en esta ruta continúen debilitándose en las próximas semanas.

Asimismo, según Container Capacity Insight, las líneas han anunciado 8 blank sailings en la ruta Asia–Europa/Mediterráneo para la próxima semana, debido a la volatilidad del mercado y al cierre de fábricas asociado al Año Nuevo Chino (CNY). Drewry anticipa que las tarifas spot en esta ruta disminuirán levemente en las próximas semanas.

Sobrecapacidad marca 2026

De acuerdo con Drewry, la marcada caída de las tarifas spot refleja un escenario de debilidad en el mercado, alejándose de la expectativa estacional de un repunte en la demanda y en los precios previo al Año Nuevo Chino (CNY). Este año, los valores alcanzaron su máximo antes de lo habitual y, de mantenerse el comportamiento estacional histórico, la tendencia bajista podría extenderse en las próximas semanas.

En esa línea, Sand advierte que 2026 “estará condicionado por un escenario de sobrecapacidad en el transporte marítimo de contenedores, situación que podría intensificarse ante un eventual retorno masivo de servicios al Mar Rojo”. Asimismo, señala que el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán introduce un factor de incertidumbre adicional, particularmente si deriva en una reactivación de ataques contra buques mercantes en la zona. Incluso sin una escalada mayor del conflicto, el despliegue militar y la retórica política podrían incidir en la percepción de riesgo y ralentizar los planes de las líneas navieras para retomar los tránsitos por el Mar Rojo, postergando así el reequilibrio de capacidad hacia una etapa más avanzada de 2026.

