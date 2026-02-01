El mercado spot del transporte marítimo de contenedores continúa debilitándose a finales de enero, presionado por una combinación de mayor oferta de espacio, menor demanda estacional y una flota que sigue creciendo. De acuerdo con la evaluación de Drewry del jueves 29 de enero, el Drewry World Container Index (WCI) cayó 5% semanal hasta los US$2.107/FEU, marcando su tercera semana consecutiva de retrocesos.

Según la consultora, el descenso está “impulsado principalmente por la caída de las tarifas en las rutas Transpacífico y Asia–Europa”, dos de las rutas más relevantes del transporte marítimo global. En la ruta Asia–Estados Unidos, las tarifas spot Shanghai–Nueva York retrocedieron 7% hasta US$2.969/FEU, mientras que Shanghái–Los Ángeles bajaron 4% hasta US$2.442/FEU.

Drewry vincula esta tendencia a la débil demanda previa al cierre de fábricas por el Año Nuevo Lunar. Citando a Container Capacity Insight, señala que las líneas navieras han anunciado 63 cancelaciones de itinerarios (blank sailings) para febrero, frente a 27 en enero, en un intento de ajustar oferta ante un mercado más débil. Además, la consultora espera que las tarifas spot sigan disminuyendo en las próximas semanas.

La presión a la baja también se replica en Europa. Las tarifas Shanghai–Róterdam cayeron 5% hasta US$2.379/FEU, mientras que Shanghai–Génova descendieron 6% hasta US$3.293. En este contexto de menor rentabilidad, Drewry destaca que las líneas navieras están adoptando estrategias divergentes en torno al Canal de Suez: “CMA CGM está retirando sus servicios Asia–Europa de la región, mientras que Maersk planea reanudar su servicio programado desde India hacia la Costa Este de EE. UU. vía el canal”.

Los datos de Xeneta al 29 de enero refuerzan este escenario. Sus promedios de tarifas spot muestran valores de US$2.312/FEU desde el Lejano Oriente a la Costa Oeste de EE. UU. (USWC), US$3.238/FEU a la Costa Este (USEC), US$2.673/FEU hacia el norte de Europa y US$4.278/FEU al Mediterráneo. Desde el norte de Europa a la Costa Este estadounidense, el valor cae a US$1.533/FEU.

Peter Sand, analista jefe de Xeneta, explica que el origen del ajuste está en la sobreoferta de capacidad: “Las líneas navieras aumentaron la capacidad ofrecida en enero para capitalizar una demanda estacionalmente más fuerte, pero la capacidad está superando a la demanda, con el impacto inevitable a la baja sobre las tarifas”. Añade que el 1 de enero las tarifas desde el Lejano Oriente a la Costa Oeste de EE. UU. “subieron 30%, pero desde entonces la capacidad ofrecida creció 6% y las tarifas cayeron 18%”.

El patrón se repite en otras rutas clave. Sand detalla descensos promedio desde el 1 de enero de -15% hacia la USEC, -5% hacia el norte de Europa y -11% hacia el Mediterráneo. Bajo su mirada, “el rush previo al Año Nuevo Lunar ya quedó atrás, por lo que el mercado se inclina aún más a favor de los propietarios de carga, con un mayor ablandamiento de las tarifas”.

Desde Freightos, el diagnóstico apunta a un ciclo estructuralmente más débil. Judah Levine, director de investigación de la firma, advierte que “el transporte de contenedores se encamina a un ciclo a la baja, poniendo presión sobre las tarifas y los ingresos de las líneas navieras, a medida que una ola sin precedentes de nueva capacidad sigue entrando al mercado”. A pesar de ello, observa que los armadores continúan ordenando buques y reteniendo capacidad antigua.

En un reciente webinar de Freightos, Parash Jain (HSBC) señaló que esta estrategia podría reflejar “las lecciones aprendidas de las recientes disrupciones y un posicionamiento estratégico de largo plazo, aun a costa de desafíos en tarifas e ingresos en los próximos años”.

El Freightos Baltic Index (23 de enero) muestra un comportamiento mixto: Asia–USWC se mantiene estable en US$2.675/FEU, Asia–USEC en US$3.928/FEU, Asia–Norte de Europa con un alza marginal de 1% a US$2.926/FEU, y Asia–Mediterráneo con una caída de 5% a US$4.385/FEU. En conjunto, los indicadores confirman que la tendencia dominante sigue siendo descendente.

