El Año Nuevo Lunar, que este año se celebrará el 17 de febrero, suele marcar un periodo de mayor demanda y presión alcista sobre las tarifas de flete. Sin embargo, este año se observan tendencias en las principales rutas desde el Lejano Oriente hacia Europa y Estados Unidos que complejizan la gestión de costos y resiliencia en la cadena de suministro para las empresas de logística y abastecimiento. En concreto, de acuerdo con las cifras de Xeneta, las líneas navieras sobreestimaron el impulso previo a la festividad, ya que la demanda no acompaña a la capacidad ofrecida.

Estrategia tradicional de las líneas navieras

La estrategia habitual de las líneas navieras consiste en ofrecer amplia capacidad para absorber el aumento de carga en las semanas previas y, posteriormente, cancelar numerosos itinerarios en las semanas posteriores.

Entre el Lejano Oriente y Europa, datos de Xeneta muestran un incremento claro de la capacidad ofrecida durante enero. Hacia el Mediterráneo, la capacidad promedio superó los 200.000 TEUs a inicios de febrero, el nivel más alto desde junio de 2024. Hacia el norte de Europa, la capacidad alcanzó 326.400 TEUs.

Comparado con el peak de capacidad previo al Año Nuevo Lunar en 2025, esto representa un aumento de 7% hacia el Mediterráneo y de 5% hacia el norte de Europa.

Demanda no acompaña la oferta

Las cifras sugieren que las líneas navieras sobreestimaron el impulso previo a la festividad. Las tarifas spot promedio desde el Lejano Oriente hacia el norte de Europa han caído 17% desde el inicio del año, ubicándose en US$2.350 por FEU. Hacia el Mediterráneo, la baja alcanza 26%, con tarifas en US$3.580 por FEU.

Resulta preocupante para las navieras no lograr sostener las tarifas durante un mes que tradicionalmente es fuerte, lo que sugiere que la demanda no acompaña a la capacidad ofrecida.

La situación es aún más compleja en los servicios hacia Estados Unidos. Pese a no incrementar la capacidad al mismo nivel que en las rutas hacia Europa, las tarifas spot han caído 34% hacia la Costa Oeste de EE. UU. y 29% hacia la Costa Este, situándose en US$1.520 y US$2.340 por FEU, respectivamente.

Esto evidencia una contracción significativa de la demanda en la ruta transpacífica, incluso en pleno periodo previo al Año Nuevo Lunar.

En comparación anual, las tarifas spot desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de EE. UU. han caído 63%, lo que equivale a un ahorro de US$2.590 por FEU. Hacia la Costa Este, la baja también es de 63%, con un ahorro de US$2.980 por FEU respecto al promedio de hace 12 meses.

Cabe mencionar que incluso sin incrementos relevantes de capacidad, las navieras no han logrado equilibrar oferta y demanda para sostener tarifas, en un contexto que dista de ser un año “normal”, considerando los efectos arancelarios heredados de 2025 y la eventual reactivación de tránsitos por el Mar Rojo.

Próximos movimientos: blank sailings

Los datos de Xeneta indican que los dueños de cargas podrían tomar ventaja en nuevas negociaciones contractuales. Sin embargo, las líneas navieras no permanecerán pasivas ante la caída de las tarifas y responderán mediante una gestión de capacidad más agresiva, lo que podría generar riesgos operacionales y de resiliencia en la cadena logística.

Las navieras ya han anunciado numerosas cancelaciones de itinerarios (blank sailings) en las semanas posteriores al Año Nuevo Lunar con el objetivo de evitar nuevas caídas de tarifas en un contexto de demanda debilitada.

Desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de EE. UU., ya se han anunciado cancelaciones por 155.400 TEUs en la semana inmediatamente posterior a la festividad y otros 130.300 TEUs en la primera semana de marzo.

Estas cancelaciones reducirán la capacidad en esta ruta por debajo de 200.000 TEUs en la semana que comienza el 2 de marzo, el nivel más bajo en casi dos años, incluso inferior al observado tras el anuncio de aranceles generalizados en abril del año pasado.

Hacia el norte de Europa, las cancelaciones alcanzarían su peak en la última semana de febrero, con 135.800 TEUs ya retirados. En el Mediterráneo, el máximo se registraría en la segunda semana de marzo, con 56.100 TEUs cancelados.

En este contexto, los dueños de la carga enfrentan tanto riesgos como oportunidades. Si se basan únicamente en la experiencia previa para fijar tarifas objetivo, podrían dejar ahorros sobre la mesa. Al mismo tiempo, la caída de tarifas podría traer consigo efectos operacionales si las navieras intensifican su control de capacidad mediante cancelaciones.

