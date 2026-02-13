El Año Nuevo Lunar, que este año se celebrará el 17 de febrero, suele marcar un periodo de mayor demanda y presión alcista sobre las tarifas de flete. Sin embargo, este año se observan tendencias en las principales rutas desde el Lejano Oriente hacia Europa y Estados Unidos que complejizan la gestión de costos y resiliencia en la cadena de suministro para las empresas de logística y abastecimiento. En concreto, de acuerdo con las cifras de Xeneta, las líneas navieras sobreestimaron el impulso previo a la festividad, ya que la demanda no acompaña a la capacidad ofrecida.
Estrategia tradicional de las líneas navieras
La estrategia habitual de las líneas navieras consiste en ofrecer amplia capacidad para absorber el aumento de carga en las semanas previas y, posteriormente, cancelar numerosos itinerarios en las semanas posteriores.
Entre el Lejano Oriente y Europa, datos de Xeneta muestran un incremento claro de la capacidad ofrecida durante enero. Hacia el Mediterráneo, la capacidad promedio superó los 200.000 TEUs a inicios de febrero, el nivel más alto desde junio de 2024. Hacia el norte de Europa, la capacidad alcanzó 326.400 TEUs.
Comparado con el peak de capacidad previo al Año Nuevo Lunar en 2025, esto representa un aumento de 7% hacia el Mediterráneo y de 5% hacia el norte de Europa.
Demanda no acompaña la oferta
Las cifras sugieren que las líneas navieras sobreestimaron el impulso previo a la festividad. Las tarifas spot promedio desde el Lejano Oriente hacia el norte de Europa han caído 17% desde el inicio del año, ubicándose en US$2.350 por FEU. Hacia el Mediterráneo, la baja alcanza 26%, con tarifas en US$3.580 por FEU.
Resulta preocupante para las navieras no lograr sostener las tarifas durante un mes que tradicionalmente es fuerte, lo que sugiere que la demanda no acompaña a la capacidad ofrecida.
La situación es aún más compleja en los servicios hacia Estados Unidos. Pese a no incrementar la capacidad al mismo nivel que en las rutas hacia Europa, las tarifas spot han caído 34% hacia la Costa Oeste de EE. UU. y 29% hacia la Costa Este, situándose en US$1.520 y US$2.340 por FEU, respectivamente.
Esto evidencia una contracción significativa de la demanda en la ruta transpacífica, incluso en pleno periodo previo al Año Nuevo Lunar.
En comparación anual, las tarifas spot desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de EE. UU. han caído 63%, lo que equivale a un ahorro de US$2.590 por FEU. Hacia la Costa Este, la baja también es de 63%, con un ahorro de US$2.980 por FEU respecto al promedio de hace 12 meses.
Cabe mencionar que incluso sin incrementos relevantes de capacidad, las navieras no han logrado equilibrar oferta y demanda para sostener tarifas, en un contexto que dista de ser un año “normal”, considerando los efectos arancelarios heredados de 2025 y la eventual reactivación de tránsitos por el Mar Rojo.
Próximos movimientos: blank sailings
Los datos de Xeneta indican que los dueños de cargas podrían tomar ventaja en nuevas negociaciones contractuales. Sin embargo, las líneas navieras no permanecerán pasivas ante la caída de las tarifas y responderán mediante una gestión de capacidad más agresiva, lo que podría generar riesgos operacionales y de resiliencia en la cadena logística.
Las navieras ya han anunciado numerosas cancelaciones de itinerarios (blank sailings) en las semanas posteriores al Año Nuevo Lunar con el objetivo de evitar nuevas caídas de tarifas en un contexto de demanda debilitada.
Desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de EE. UU., ya se han anunciado cancelaciones por 155.400 TEUs en la semana inmediatamente posterior a la festividad y otros 130.300 TEUs en la primera semana de marzo.
Estas cancelaciones reducirán la capacidad en esta ruta por debajo de 200.000 TEUs en la semana que comienza el 2 de marzo, el nivel más bajo en casi dos años, incluso inferior al observado tras el anuncio de aranceles generalizados en abril del año pasado.
Hacia el norte de Europa, las cancelaciones alcanzarían su peak en la última semana de febrero, con 135.800 TEUs ya retirados. En el Mediterráneo, el máximo se registraría en la segunda semana de marzo, con 56.100 TEUs cancelados.
En este contexto, los dueños de la carga enfrentan tanto riesgos como oportunidades. Si se basan únicamente en la experiencia previa para fijar tarifas objetivo, podrían dejar ahorros sobre la mesa. Al mismo tiempo, la caída de tarifas podría traer consigo efectos operacionales si las navieras intensifican su control de capacidad mediante cancelaciones.
Por MundoMaritimo
Líneas navieras anticipan un 2026 más débil por reapertura del Mar Rojo y exceso de capacidad
Mercado tanquero: Débil demanda apunta a una importante corrección del exceso de oferta de capacidad
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.