El mercado de transporte marítimo de contenedores atraviesa una fase de “desequilibrio estructural” más que un simple ciclo de debilidad temporal, según el último informe Ocean Freight Rate Tracker de Transport Intelligence (Ti). El documento señala que esta condición, marcada por el exceso de capacidad, una demanda frágil y políticas comerciales erráticas, presionará a la baja las tarifas globales durante lo que resta de 2025 y parte de 2026. Para Ti, “lo que distingue a la situación actual no es solo la sobreoferta o la débil demanda, sino el grado en que estas fuerzas están siendo amplificadas por una política comercial inestable y cambios en el consumo”.
El documento advierte que la incertidumbre generada por los aranceles estadounidenses ha afectado la planificación de los importadores, que adelantaron embarques a mediados de año. Este fenómeno dejó “inventarios bien abastecidos y la temporada alta más débil en la memoria reciente en la ruta Transpacífico”. La situación en el Atlántico muestra un cuadro similar: la estabilidad de las tarifas depende únicamente de procesos de reposición de inventarios y no de un repunte genuino de la demanda.
El análisis destaca que la sobrecapacidad será una característica persistente del mercado. Durante 2025, el sector ha recibido entregas récord de portacontenedores, y en 2026 ingresará nueva capacidad equivalente a más de una cuarta parte de la flota activa. “Las líneas navieras ajustarán sus servicios y los reubicarán de forma selectiva, pero sin correcciones sistémicas será un mercado favorable para los propietarios de carga”.
Situación por región
En Estados Unidos, los aranceles y las presiones inflacionarias han reducido el optimismo de los consumidores, lo que limita el repunte de las importaciones. Europa muestra señales de recuperación a través de un leve aumento en los volúmenes del retail y mejoras en los índices PMI, aunque el gasto de los hogares sigue restringido por las altas tasas de interés. En Asia, las exportaciones chinas continúan dependiendo de mercados externos, mientras que India mantiene una posición sólida y se convierte en “el único punto brillante de la región”, aunque insuficiente para revertir el panorama global.
¿Qué dicen los índices?
El comportamiento de los índices de tarifas confirma esta tendencia. El Headhaul Index alcanzó en agosto de 2025 su nivel más bajo en 20 meses, con 131,8 puntos, lo que representa una caída de 11,4 puntos frente a mayo y de 174,3 puntos en comparación interanual. En paralelo, el Backhaul Index muestra un patrón similar de debilidad. Las tarifas spot en las rutas Asia-EE.UU. se desplomaron entre junio y agosto un 58% en la costa oeste de EE.UU. y un 46% en la costa este, evidenciando que las medidas de las líneas navieras para limitar capacidad —como blank sailings y ajustes de servicios— solo lograron estabilizarlas temporalmente.
Desempeño portuario
En cuanto al desempeño portuario, el índice global de volúmenes portuarios registró 121,9 puntos en el segundo trimestre de 2025, un alza de 3,3 puntos frente al mismo periodo de 2024. Sin embargo, Ti advierte que este aumento se debe principalmente al impulso de Asia, donde China y el sudeste asiático con crecimientos de hasta 4,5% interanual en mayo, en gran parte por el anticipo de los embarques ante nuevos aranceles. En Norteamérica, por el contrario, las importaciones subieron artificialmente en julio —con un crecimiento del 18% interanual— antes de caer en agosto, cuando el exceso de inventarios comenzó a presionar a la baja los volúmenes. Europa, por su parte, sigue enfrentando problemas de congestión, especialmente en Róterdam, Hamburgo y Amberes, además de dificultades logísticas derivadas de fenómenos climáticos como la sequía del Rin.
Proyecciones
El estudio subraya que el mercado enfrenta una combinación de factores que refuerzan su carácter estructural. “El verdadero desafío no es predecir una recuperación, sino ajustarse a su ausencia”, advierte Ti, destacando que la debilidad no es uniforme y que cada región tiene sus propios estabilizadores. Las exportaciones indias, la disciplina de capacidad en el Atlántico y las restricciones logísticas en el Mar Rojo funcionan como mecanismos de contención, aunque no son suficientes para revertir el panorama general.
En conclusión, el transporte marítimo de contenedores avanza hacia un escenario en el que la inestabilidad más que una fase transitoria, se perfila como la nueva normalidad. El exceso de capacidad, los cambios abruptos en las políticas comerciales y el consumo débil consolidan un mercado favorable a los propietarios de carga, pero desafiante para las líneas navieras, que deberán enfocarse en estrategias de red flexibles, alianzas operativas y control estricto de costos para navegar una etapa prolongada de incertidumbre.
Por MundoMaritimo
Mercado de fletamento mantiene tendencia alcista pese a baja estacional y tarifas spot a la baja
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.