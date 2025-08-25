El mercado de fletamento de portacontenedores continúa en terreno positivo, desafiando la tradicional desaceleración de la temporada estival de vacaciones en Europa. Pese a la limitada disponibilidad de buques en la mayoría de los tamaños, la demanda por capacidad —incluyendo naves existentes y en construcción— se mantiene firme, reporta Alphaliner.
Según la consultora, “las tarifas de fletamento permanecen estables en niveles altos para todos los tamaños de buques”, impulsadas por una combinación de oferta restringida y un incremento inesperado en los volúmenes globales de carga. En el primer semestre de 2025, la movilización de contenedores creció más de 4% frente al mismo período de 2024, en parte debido a ajustes comerciales derivados de los aranceles estadounidenses.
La reciente extensión por 90 días de la tregua arancelaria entre China y Estados Unidos podría aportar un nuevo impulso a los volúmenes en los meses previos a la temporada navideña. Sin embargo, las perspectivas de largo plazo están ensombrecidas. “Los fundamentos del mercado siguen deteriorándose, con tarifas spot en caída sostenida”, advierte el análisis. El Índice de Fletes de Contenedores de Shanghái (SCFI) se ubica actualmente en menos de la mitad de su nivel de agosto de 2024, tras nueve semanas consecutivas de bajas.
Por el lado de la oferta, el sector enfrenta una oleada de nuevas órdenes de construcción de buques, que elevan el libro de órdenes a cerca de 10 millones de TEUs, equivalente a más del 30% de la flota existente. Aunque las entregas se han absorbido parcialmente gracias a las disrupciones en el Mar Rojo y los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza, el riesgo de sobrecapacidad se mantiene latente.
“Un entorno geopolítico altamente inestable sigue proyectando sombras sobre la industria”, señala el informe, advirtiendo que una falta de resolución en los principales conflictos mundiales podría tener impactos adicionales en el transporte marítimo.
Segmentos destacados de tamaño
Los buques Panamax Clásicos (4.000-5.299 TEUs) mantienen un fuerte dinamismo, con tarifas que rondan los US$39.500/día en contratos de largo plazo. Cosco Shipping habría contratado el “HT Capricorn” de 5.089 TEUs por 36 meses a esa tarifa, mientras que Zhonggu Logistics aseguró dos buques SDARI 4600 de 4.600 TEUs a US$46.500/día por dos años.
En el segmento Very Large Container Ships (VLCS, 7.500-13.000 TEUs), la escasez de naves disponibles mantiene la presión al alza. “Todas las embarcaciones libres de contrato sólo estarán disponibles en 2026”, apunta Alphaliner. Entre las operaciones destacadas figura el regreso a la flota de MSC de los buques gemelos “TSC Dorado” y “TSC London” de 8.204 TEUs, tras su detención por presuntos vínculos con entidades rusas. Ambos se reincorporarán a la línea naviera tras su mantenimiento en Turquía.
Maersk también aseguró el “Stratford” de 8.533 TEUs por 36 meses a US$45.000/día, con inicio en el segundo trimestre de 2026. En paralelo, Seaspan anunció una orden de 12 nuevos buques de 9.000 TEUs, a construirse en China y destinados a Cosco Shipping Lines bajo contratos de largo plazo, con entregas programadas para 2029.
El mercado de fletamento muestra así un contraste: mientras la demanda actual sostiene tarifas elevadas, las crecientes órdenes de construcción de buques, la caída de tarifas spot y las tensiones geopolíticas plantean interrogantes sobre su sostenibilidad en el mediano plazo.
Por MundoMaritimo
