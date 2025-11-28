El sector de buques Very Large Gas Carrier (VLGC) registró en 2025 un comportamiento irregular, influido por un exceso de naves disponibles, una demanda frágil y tensiones comerciales que modificaron las rutas de abastecimiento. En conjunto, estos factores redujeron 22% las tarifas de fletamento respecto al año anterior, pese a algunos repuntes puntuales en el tercer trimestre, reportó Drewry.
2025 comenzó con interrupciones en los embarques de GLP en Estados Unidos debido a condiciones climáticas adversas y congestión portuaria. Más de una docena de operaciones fueron postergadas y varias naves acumularon retrasos de hasta una semana, lo que impulsó al alza los índices de referencia y redujo la actividad spot. Luego, la puesta en marcha de nueva capacidad exportadora y una temporada de huracanes más moderada permitió que los envíos estadounidenses crecieran 6% en el año.
El escenario cambió en febrero con el inicio de una nueva disputa comercial entre Estados Unidos y China. Aunque el GLP no fue incluido inicialmente en los aranceles, la escalada llevó a cargos de hasta 125% en abril. Esto provocó un adelanto de embarques en Estados Unidos y un reordenamiento de flujos: China incrementó compras en el Medio Oriente, India recibió volúmenes redirigidos y Japón ajustó sus orígenes de abastecimiento. Los intercambios entre países prolongaron las distancias de navegación y sostuvieron las tarifas en el segundo trimestre.
Las tensiones en el estrecho de Ormuz añadieron incertidumbre a partir de junio. Aunque el tránsito no se interrumpió, el riesgo geopolítico elevó las tarifas en la región y reforzó el desvío de buques por el cabo de Buena Esperanza, lo que aumentó la demanda de toneladas-milla. A esto se sumó una mayor supervisión sobre cargamentos iraníes, que redujo la presencia de la flota en las sombras y estrechó la oferta disponible.
En el tercer trimestre, el mercado mostró mayor actividad por un incremento en la demanda asiática, el acopio previo a festividades y la competitividad de los cargamentos de Medio Oriente. Sin embargo, la incertidumbre comercial entre Estados Unidos y China, junto con demoras en terminales indias y tiempos de espera más altos en el canal de Panamá, mantuvo la inestabilidad.
El arbitraje fue un factor determinante durante todo el año, con cambios frecuentes en precios y rutas que afectaron la disponibilidad efectiva de buques. Los tránsitos por el cabo de Buena Esperanza aumentaron a mediados de año, mientras que el uso del Canal de Panamá se recuperó posteriormente cuando disminuyó la presión del comercio de contenedores y GNL entre Estados Unidos y China.
El crecimiento de la flota se desaceleró a 4% en 2025, lo que limitó la entrada de nuevos buques en un contexto de alta demanda por parte de exportadores de Estados Unidos y del Medio Oriente. Esto ayudó a sostener las tarifas frente a los desvíos más extensos y a los episodios de tensión geopolítica.
Para el último trimestre del año, se anticipa una oferta abundante de GLP desde las principales regiones exportadoras y una flota contenida, pero también una demanda moderada por parte de los principales importadores. La tregua comercial de 12 meses entre Estados Unidos y China podría impulsar nuevas oportunidades de arbitraje, aunque la congestión prevista en el Canal de Panamá y la baja en precios del GLP en el Medio Oriente podrían limitar ese efecto. Finalmente, se espera que el sector cierre 2025 bajo un escenario incierto que definirá la evolución del mercado en 2026.
Por MundoMaritimo
