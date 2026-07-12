El mercado de fletamento de portacontenedores continúa mostrando un desempeño sólido, impulsado por una demanda de capacidad que no evidencia señales de desaceleración, de acuerdo con el más reciente análisis de Alphaliner.
No obstante, la consultora señala que "la demanda de capacidad no muestra señales de disminuir; sin embargo, la continua escasez de buques en la mayoría de los tamaños mantiene baja la actividad de contratación", indica el informe, agregando que esta situación probablemente se extenderá durante el segundo semestre del año, especialmente en los buques de más de 3.000 TEUs.
En los segmentos inferiores a 3.000 TEUs existe una liquidez ligeramente mayor de oferta, lo que continúa favoreciendo un mayor número de contratos. Sin embargo, Alphaliner advierte que "la rápida desaparición de buques disponibles está pasando gradualmente factura al volumen de nuevos contratos de fletamento".
La limitada disponibilidad de naves sigue respaldando las tarifas de fletamento, que permanecen en niveles elevados y estables para la mayoría de los tamaños de buques. La única excepción corresponde al segmento de entre 500 y 1.000 TEUs, donde se observa un leve debilitamiento de las tarifas, una situación que el informe considera habitual durante el verano del hemisferio norte, cuando las vacaciones estacionales reducen tradicionalmente los volúmenes de carga en los tráficos regionales.
Pese a ello, las perspectivas de corto plazo continúan siendo favorables. Según Alphaliner, "el reciente repunte de las tarifas de transporte, impulsado por los sólidos volúmenes de carga a nivel mundial, promete mantener la demanda de capacidad de fletamento".
En el segmento de los Ultra Large Container Ships (ULCS, 13.500 - 18.000 TEUs), la demanda continúa siendo elevada. En este contexto, Maersk aparece vinculada a varios contratos de largo plazo.
Entre ellos figuran los buques gemelos “MSC Genova” y “MSC Savona”, de 14.036 TEUs, actualmente fletados por MSC, que habrían sido contratados por Maersk por un período de siete años a una tarifa de US$42.500/día. Se espera que ambas naves sean entregadas a su nuevo fletador en 2028.
Asimismo, la línea naviera danesa también habría asegurado, hace algunos meses, dos buques de nuevos de aproximadamente 14.000 TEUs ordenados por TS Lines, cuya entrega está prevista para el primer y segundo trimestre de 2027. Las naves habrían sido contratadas por 36 meses a tarifas estimadas entre US$75.000 y US$80.000/día.
En el segmento Very Large Container Ship (VLCS, 7.500 - 13.500 TEUs), la demanda también se mantiene sostenida. Alphaliner informa que Ocean Network Express (ONE) contrató tres buques de 8.500 TEUs construidos entre 2005 y 2006: “Conti Courage” (en la imagen), “Conti Chivalry” y “Conti Conquest”. Las tres naves fueron fletadas por un período de 36 meses a una tarifa de US$31.000/día, con entrega prevista para 2028.
Por MundoMaritimo
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