El fenómeno de El Niño es uno de los principales factores climáticos capaces de alterar el funcionamiento del comercio marítimo global. Sus efectos sobre las precipitaciones, la intensidad de las tormentas, el oleaje y los caudales fluviales pueden afectar directamente la operatividad de puertos estratégicos, generando interrupciones en las cadenas logísticas y mayores costos para exportadores, importadores y líneas navieras.
Aunque su intensidad varía en cada ciclo, la comunidad marítima coincide en que la preparación y la resiliencia de la infraestructura portuaria se han convertido en elementos clave frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes.
Puertos bajo presión
Los puertos ubicados en la costa del Pacífico son los más expuestos a los efectos de El Niño, debido al aumento de la temperatura superficial del océano y los cambios en los patrones atmosféricos.
Entre los principales impactos se encuentran:
Cuando estas situaciones se prolongan, la congestión portuaria puede extenderse durante semanas, afectando la disponibilidad de equipos y contenedores, además de incrementar los costos logísticos.
Sudamérica: uno de los principales focos
En América Latina, Perú y Ecuador suelen experimentar los impactos más severos.
Las lluvias intensas provocan desbordes de ríos, deslizamientos de tierra e interrupciones de carreteras que conectan los puertos con los centros productivos. Aunque la infraestructura portuaria puede continuar operando, muchas veces el principal problema radica en la imposibilidad de transportar la carga desde y hacia los terminales.
Chile también puede verse afectado, aunque de manera diferente. El aumento del oleaje obliga ocasionalmente al cierre temporal de puertos expuestos al Pacífico, mientras que las marejadas dificultan las maniobras de atraque y desatraque, especialmente en terminales multipropósito y graneleros.
Panamá y Centroamérica
El impacto de El Niño también se extiende hacia Centroamérica.
La disminución de las precipitaciones reduce los niveles de agua en los embalses que alimentan el Canal de Panamá, obligando en ocasiones a restringir el número de tránsitos diarios y el calado máximo permitido para los buques.
Si bien el Canal no constituye un puerto, cualquier limitación en su capacidad repercute directamente en la planificación logística mundial, obligando a modificar rutas marítimas y generando mayores tiempos de tránsito.
Asia también enfrenta consecuencias
Aunque El Niño tiene su origen en el Pacífico ecuatorial, sus efectos alcanzan diversas regiones del mundo.
En países como Indonesia, Filipinas y partes del sudeste asiático predominan las sequías, mientras que otras zonas experimentan lluvias extremas y tifones más intensos, afectando puertos de gran relevancia para el comercio internacional.
Cuando alguno de estos terminales reduce su capacidad operativa, el impacto se transmite rápidamente al resto de las cadenas logísticas mediante retrasos en servicios marítimos, congestión y reprogramación de escalas.
Infraestructura resiliente y digitalización
La creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos ha impulsado a numerosas autoridades portuarias a reforzar sus planes de adaptación.
Entre las principales medidas destacan:
Uso de inteligencia artificial y análisis predictivo para anticipar interrupciones.
Diversos especialistas coinciden en que la resiliencia climática será uno de los principales indicadores de competitividad de los puertos durante la próxima década.
Por MundoMaritimo
Impacto de El Niño sobre el Canal de Panamá figura entre los principales riesgos de la cadena de suministro global
"Usuarios del Canal de Panamá deberían evaluar rutas alternativas ante fortalecimiento de El Niño"
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