El cobre se ha convertido en uno de los minerales más decisivos para el futuro energético del planeta. En el marco de la transición hacia tecnologías limpias, su papel se amplifica no solo como recurso industrial tradicional, sino como un insumo estratégico para la electrificación, la expansión de energías renovables y el desarrollo de infraestructura digital. “Los minerales críticos para la transición energética son esenciales para desarrollar y desplegar tecnologías de energía limpia y permitir el cambio global hacia energías renovables”, así lo indica UNCTAD en su reciente informe “Revisión del Transporte Marítimo: Mantener el rumbo en aguas turbulentas”.
De acuerdo con el análisis, al cual accedió MundoMaritimo, el transporte marítimo es la columna vertebral del comercio de minerales críticos. Según la UNCTAD, la lista de minerales estratégicos representó el 31% del volumen global de carga marítima en 2023. En este escenario, el cobre ocupa un lugar central. Su transporte vía marítima se concentra principalmente en graneleros, dada la magnitud de sus volúmenes, aunque las formas semiprocesadas y de mayor valor comienzan a trasladar parte de la carga hacia los portacontenedores, en línea con requisitos de trazabilidad y seguridad.
La trayectoria histórica confirma esta centralidad. Entre 1994 y 2023, el transporte marítimo de concentrados de cobre creció 634,2%, un indicador de la creciente dependencia global de este mineral. Como apunta el informe: “El cobre no procesado (principalmente en forma de concentrados) ha dominado durante mucho tiempo el comercio marítimo y continúa representando la mayor proporción de los embarques”.
Dependencias estratégicas
La estructura del comercio de cobre revela patrones claros de concentración. En 2023, los cinco principales exportadores concentraron más del 55% del transporte marítimo global en todas sus formas, con Chile y Perú dominando los embarques de concentrados hacia Asia, principalmente a China. “Los flujos de materias primas, es decir, el cobre no procesado, están fuertemente concentrados desde Chile y Perú hacia China”, advierte la UNCTAD.
Este patrón subraya tanto la centralidad de China como nodo industrial y de refinación, como la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. Una interrupción en estas rutas —ya sea por conflictos, disrupciones logísticas o restricciones políticas— tendría repercusiones inmediatas en sectores estratégicos, desde la energía hasta la electrónica y la defensa.
Una cadena fragmentada
El cobre ilustra un fenómeno clave en los minerales críticos: la separación entre países extractores y naciones procesadoras. Mientras los concentrados dominan los flujos marítimos, la producción de cobre semiprocesado (cátodos, ánodos y barras) muestra avances en países productores como Chile, aunque el grueso de la refinación aún ocurre en Asia.
Esto genera oportunidades y tensiones. Para los países mineros, avanzar en capacidad de procesamiento local significa mayor captura de valor. Para los importadores, en cambio, el riesgo de medidas restrictivas o de políticas que busquen limitar exportaciones de concentrados —como ya ocurre con otros minerales en África y Asia— refuerza la urgencia de diversificar proveedores.
Geopolítica y logística
El comercio de cobre, como el de otros minerales críticos, se ha transformado en un campo de disputa geopolítica. Estados Unidos y la Unión Europea han adoptado marcos regulatorios —como el Inflation Reduction Act y el Critical Raw Materials Act— para reducir la dependencia de proveedores altamente concentrados y fortalecer la trazabilidad de las cadenas.
En paralelo, los países exportadores buscan ampliar beneficios internos. La UNCTAD señala que “Los países en desarrollo ricos en recursos están adoptando cada vez más medidas para retener una mayor proporción del valor generado a partir de sus recursos minerales críticos”.
En este tablero, el rol del transporte marítimo y la infraestructura portuaria es crucial. Rutas las de Chile y Perú hacia Asia, o iniciativas como el “Ruta de Lobito “en África, evidencian cómo las inversiones portuarias y los acuerdos de conectividad determinan quién se beneficia realmente de este auge.
Desafío y oportunidad para América Latina
Para economías como la chilena y la peruana, líderes en la producción de cobre, el reto está en pasar de ser exportadores de concentrados a integrarse en cadenas de mayor valor agregado. Ello requiere inversiones en fundiciones, zonas logísticas especializadas y políticas de coordinación industrial.
La UNCTAD lo sintetiza en una advertencia que aplica de manera directa a la región: “La logística eficiente mejora el acceso a los mercados globales y apoya los esfuerzos por diversificar la producción e integrarse en los segmentos de mayor valor de las cadenas de suministro de minerales”.
Por MundoMaritimo
