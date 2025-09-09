Anglo American y Teck Resources confirmaron un acuerdo de fusión que creará un nuevo actor de escala global en la minería del cobre bajo el nombre de Anglo Teck, con una valorización de 50 mil millones de dólares. Según los términos pactados, Anglo American controlará el 62,4% del grupo, mientras que los accionistas de Teck poseerán el 37,6%.
La nueva compañía tendrá sede en Vancouver, pero mantendrá su cotización principal en la Bolsa de Londres, además de listados en Johannesburgo, Toronto y Nueva York. Con ello, se perfila como uno de los cinco mayores productores mundiales de cobre, con un portafolio diversificado que también incluye hierro, zinc y nutrientes agrícolas.
Juan Manuel Lira, consultor experto en procesamiento de minerales con más de 30 años de experiencia en la industria minera, destacó en su cuenta de Linkedin que “el acuerdo supone un cambio relevante en la industria minera mundial, pues consolida una plataforma con más del 70% de su portafolio orientado al cobre, un metal considerado esencial para la transición energética, la expansión de las redes eléctricas, la producción de vehículos eléctricos y el crecimiento de los centros de datos”.
En el plano operativo, la integración tendrá un fuerte impacto en Chile, donde se unirán activos estratégicos como Collahuasi y Quebrada Blanca. Según proyecciones, ambas minas podrían sumar hasta 175 mil toneladas anuales adicionales de cobre en la próxima década. “La complementariedad de ambos negocios garantiza un mayor aprovechamiento de la infraestructura existente, así como sinergias en exploración, procesamiento y transporte”, añade Lira.
El aspecto financiero no es menor. Se estima que la fusión permitirá generar sinergias por unos 800 millones de dólares anuales en ahorros antes de impuestos, junto con beneficios adicionales en EBITDA cercanos a 1.400 millones gracias a la optimización de procesos y la expansión de capacidad productiva. Como parte del acuerdo, Anglo American emitirá 1,33 acciones por cada acción de Teck y entregará un dividendo especial de 4.500 millones de dólares a sus accionistas antes del cierre.
El liderazgo de Anglo Teck quedará en manos de Duncan Wanblad, actual CEO de Anglo American, mientras que Jonathan Price, de Teck, asumirá como director adjunto. La junta directiva estará conformada en partes iguales por representantes de ambas compañías, lo que refuerza la lógica de “fusión entre iguales”, pese al control accionario mayoritario de Anglo.
La concreción del acuerdo aún depende de la aprobación de accionistas y de revisiones regulatorias en distintas jurisdicciones, un proceso que podría tardar entre 12 y 18 meses. No obstante, Lira considera que “el respaldo de los principales accionistas y el contexto de creciente demanda mundial de cobre otorgan un marco favorable para que la transacción avance sin mayores obstáculos”, apunta Juan Manuel Lira.
Por MundoMaritimo
Glencore estaría interesado en adquirir a Anglo American su parte de la carbonífera Cerrejón
Puerto Ventanas y Anglo American construirán nueva bodega de concentrado de cobre
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.