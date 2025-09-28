La posible fusión entre Anglo American y Teck Resources, valorada en US$53.000 millones y aún sujeta a aprobación regulatoria y de accionistas, plantea un escenario de integración operativa entre las minas Collahuasi y Quebrada Blanca (QB2) en Chile, situadas a solo 10 kilómetros de distancia. Para avanzar en este plan, sería necesaria la aprobación de Glencore (44% de Collahuasi), que comparte participación con Anglo (44%) y Mitsui (12%), indicó un reciente informe de BRS Bulk.
Chile, principal exportador mundial de concentrado de cobre, destina la mayor parte de su producción a Asia. China, mayor importador global de este mineral, representó el 70% de las exportaciones chilenas en 2023, cifra que se redujo a 67% en 2024 y a 60% en lo que va de 2025. En el transporte marítimo, las categorías Handysize, Supramax y Ultramax movilizaron 26%, 41% y 33% de estas cargas, respectivamente, lo que refleja el papel de estos buques en estas rutas de alta capacidad con destino a Asia.
En el mercado chino, Chile mantiene una participación del 40% en las importaciones de cobre en 2025, seguido de Perú con 32%. Si bien el cobre representa solo el 1,7% del volumen total de cargas en buques equipados con grúas, los itinerarios de larga distancia entre la costa oeste sudamericana y el Lejano Oriente elevan su participación al 2,8% de la demanda medida en toneladas-milla, ubicándolo en el séptimo lugar de este segmento.
La integración de operaciones entre Anglo y Teck podría generar eficiencias mediante el uso compartido de infraestructura y capacidades técnicas, consolidando la posición de ambos en el mercado. Sin embargo, el desarrollo de la fundición Chagres de Anglo en Chile, con capacidad para procesar 560.000 toneladas anuales de concentrado, plantea un dilema: mayores eficiencias en refinación podrían reducir exportaciones de mineral en bruto. Aun así, los bajos niveles de cargos de tratamiento y refinación (TC/RCs), consecuencia del exceso de capacidad en las fundiciones chinas, siguen favoreciendo el embarque del concentrado.
En paralelo, factores externos están marcando la dinámica del mercado. En Estados Unidos, la amenaza inicial de un arancel del 50% al cobre por parte de Trump impulsó importaciones de 33.900 toneladas semanales en los primeros siete meses del año. Tras excluirse finalmente el cobre sin refinar de esta medida en julio, las compras cayeron a un promedio semanal de 24.400 toneladas, una baja del 28%.
En Indonesia, el derrumbe en la mina Grasberg del 8 de septiembre, que obligó a Freeport a declarar fuerza mayor el 24 de ese mes, redujo la operación a un 30% de su capacidad. Este yacimiento, el segundo mayor del mundo después de Escondida en Chile, enfrenta retrasos de producción que se extenderían hasta 2026, con una recuperación gradual prevista hacia 2027. La situación impulsó un alza de 4% en los precios internacionales del cobre, alimentando expectativas de mayor demanda marítima de concentrado ante la caída de la oferta de cobre refinado desde Indonesia.
La eventual fusión entre Anglo y Teck representa un paso hacia la consolidación en la industria del cobre, pero los flujos globales de este recurso continúan determinados por factores externos, desde políticas comerciales hasta interrupciones en grandes minas.
Por MundoMaritimo
