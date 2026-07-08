El posible impacto del fenómeno climático de El Niño sobre El Canal de Panamá fue considerado entre los principales riesgos de la cadena de suministro global, de acuerdo con un análisis de Ti Insight. La consultora, señala indica que esta coyuntura junto con las tensiones geopolíticas, la incertidumbre comercial, las amenazas cibernéticas y los cambios regulatorios, configuran un escenario de alta volatilidad para el transporte y la logística internacional.
El reporte sostiene que, pese a la reducción de las tensiones inmediatas tras el frágil alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, "los mercados de transporte de carga siguen siendo volátiles". Es así como, la incertidumbre continúa afectando tanto al transporte marítimo como al aéreo, mientras persisten recargos aplicados por las líneas navieras y limitaciones de capacidad en
Como se anticipó, uno de los principales focos de preocupación se sitúa en el Canal de Panamá. Tras la declaración de un nuevo ciclo de El Niño por parte de organismos meteorológicos internacionales, la Autoridad del Canal comenzó a aplicar restricciones operacionales debido a la disminución del nivel de agua del lago Gatún. La reducción gradual del calado autorizado obliga a los buques de mayor tamaño a disminuir su carga, situación que ya está generando recargos asociados a restricciones de peso para embarques con destino a las rutas del Transpacífico y la costa este de Estados Unidos.
El fenómeno climático también amenaza con incrementar la frecuencia e intensidad de tormentas tropicales y tifones en el Pacífico, afectando simultáneamente diversos complejos portuarios de Asia, una de las principales regiones proveedoras del comercio latinoamericano. Al mismo tiempo, el informe advierte que El Niño representa un "shock sistémico" para la agricultura mundial, con sequías en países productores clave y precipitaciones extremas en otras zonas, lo que podría elevar los costos de productos agrícolas, transporte a granel y alimentos.
En el ámbito comercial, Ti Insight identifica un elevado nivel de incertidumbre derivado de las políticas arancelarias de Estados Unidos. La proximidad del vencimiento de determinadas medidas comerciales impulsó a numerosos importadores estadounidenses a adelantar sus adquisiciones, incrementando significativamente los volúmenes movilizados durante junio y provocando congestión en puertos y ruta logísticos inland.
A ello se suma la entrada en plena vigencia del sistema europeo Import Control System 2 (ICS2) Release 3, que endurece los requisitos de información para los bienes que ingresan a la Unión Europea. El informe señala que navieras, operadores logísticos e importadores deberán asegurar una clasificación precisa de los productos y presentar anticipadamente la documentación exigida para evitar retenciones, retrasos y un mayor escrutinio aduanero.
La digitalización de las cadenas logísticas también aparece como un nuevo foco de vulnerabilidad. Durante junio, un ciberataque coordinado comprometió plataformas de seguimiento de carga y sistemas operacionales en más de 200 empresas vinculadas a puertos estadounidenses. Según Ti Insight, el incidente obligó a numerosos terminales a volver temporalmente a procedimientos manuales, generando importantes retrasos en el movimiento de contenedores en distintos puntos de Estados Unidos.
En Europa, otro ataque de ransomware afectó a una autoridad portuaria del Adriático, paralizando operaciones de descarga y conexiones intermodales, lo que refuerza la creciente preocupación por la resiliencia digital de la infraestructura logística global, ante este tipo de atentados.
El informe también identifica a los cambios normativos como un factor adicional de riesgo. Entre ellos destaca la nueva Directiva Anticorrupción de la Unión Europea, que armoniza las normas para perseguir delitos de corrupción entre los Estados miembros y eleva las exigencias de cumplimiento para empresas multinacionales y operadores de cadenas de suministro.
Para Ti Insight, la combinación de conflictos geopolíticos, eventos climáticos extremos, mayores exigencias normativas y amenazas cibernéticas confirma que "la cadena de suministro global continúa enfrentando un entorno de riesgo complejo", en el que la capacidad de anticipar disrupciones y fortalecer la resiliencia operativa será cada vez más determinante para empresas, puertos y operadores logísticos.
Por MundoMaritimo
Canal de Panamá: Tránsito de buques graneleros disminuye en medio de presiones operativas y riesgos climáticos
Panamá se debate entre el suministro hídrico para el Canal y para su creciente población
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