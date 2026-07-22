La Autoridad del Canal de Panamá suspenderá, a partir del 25 de julio y hasta nuevo aviso, las subastas diarias correspondientes al denominado "período tres" para las esclusas Panamax. Como consecuencia, la capacidad diaria de reservas disminuirá de 36 a 34 buques, según un aviso difundido por el agente marítimo Norton Lilly y reportado por Bloomberg.
Según el comunicado, la decisión responde tanto a las condiciones hidrológicas actuales como a la posible evolución de un evento de El Niño, fenómeno que en episodios anteriores redujo significativamente los aportes de agua dulce al sistema del canal y obligó a imponer restricciones en los tránsitos.
La suspensión implicará menos oportunidades para obtener reservas, una mayor competencia por los espacios disponibles en los períodos uno y dos y mayores dificultades para las naves que no cuenten con un cupo confirmado.
Menores niveles en el lago Gatún
El lago Gatún, principal fuente de agua que abastece las esclusas del Canal de Panamá, registra actualmente un nivel de 84,6 pies (25,8 metros), apenas por debajo del promedio de julio de los últimos cinco años. Las proyecciones de la Autoridad del Canal indican que el nivel continuará descendiendo durante los próximos meses, hasta alcanzar 83,8 pies hacia fines de septiembre.
Durante el último episodio de El Niño, entre 2023 y 2024, el tráfico mensual de buques por el canal disminuyó desde un máximo de 1.523 tránsitos en diciembre de 2022 hasta 1.054 en febrero de 2024, según datos de Weathernews Inc.
Los pronósticos meteorológicos apuntan a que el fenómeno podría alcanzar una intensidad considerable este año. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos señaló recientemente que El Niño continúa fortaleciéndose y podría convertirse en uno de los eventos más intensos registrados en más de 75 años.
Asimismo, el organismo indicó que Panamá ha experimentado precipitaciones inferiores al promedio durante las últimas siete semanas. Los modelos estacionales del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos de Mediano Plazo estiman una probabilidad superior al 70% de que las lluvias en el área del Canal de Panamá se ubiquen dentro del tercio inferior de los registros históricos entre agosto y noviembre.
Nuevo factor de presión para el comercio marítimo
La reducción de cupos en el Canal de Panamá se suma a las dificultades que enfrentan otras rutas estratégicas para el comercio internacional. En Medio Oriente, el conflicto entre Irán y Estados Unidos redujo significativamente el tránsito por el estrecho de Ormuz tras los ataques a buques, mientras que en el mar Rojo las amenazas del grupo hutí continúan afectando la navegación a través del estrecho de Bab el-Mandeb.
Por MundoMaritimo
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