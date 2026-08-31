El Canal de Panamá implementará modificaciones temporales en su Sistema de Reservas de Tránsito para buques Neopanamax, con el propósito de aumentar la flexibilidad para los clientes y distribuir la capacidad disponible entre los distintos segmentos del mercado.

Los cambios comenzarán a regir el 30 de agosto de 2026 para las fechas de reserva a partir del 13 de septiembre de 2026. Las nuevas disposiciones suspenden temporalmente algunas de las restricciones establecidas en el Aviso A-28-2026.

Bajo el esquema revisado, los clientes podrán obtener más de un cupo de reserva para una misma fecha y también reservar dos o más fechas consecutivas. Cada semana se ofrecerán 63 cupos para buques Neopanamax, incluidos aquellos asignados mediante los programas de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) y NetZero.

Los clientes mantendrán además la posibilidad de intercambiar o sustituir buques después de la asignación de un cupo, siempre que la nave sustituta tenga una capacidad de Transit TEU Allowance (TTA) igual o superior y se respeten los límites establecidos para cada cliente.

Los buques que operen bajo alianzas o acuerdos de uso compartido también podrán participar en intercambios o sustituciones elegibles, siempre que estas operaciones no impliquen superar el número máximo de cupos permitido. Asimismo, podrán autorizarse cambios en las fechas de reserva mientras no generen un exceso sobre el límite correspondiente.

Distribución de la capacidad

El sistema revisado contempla una asignación inicial de cupos entre los principales segmentos de mercado con el objetivo de distribuir la capacidad de reserva disponible.

Para los buques portacontenedores (Full Container) habrá al menos cinco cupos por fecha de reserva, distribuidos según la capacidad TTA de las naves.

Los segmentos de LPG y LNG dispondrán de al menos tres cupos por fecha de reserva cada uno, asignados de acuerdo con la clasificación de los clientes. Para car carriers/RoRo, graneleros y otros segmentos, se habilitará un mínimo de tres cupos semanales para cada categoría, también según la clasificación de los clientes.

El Canal señala que estas asignaciones corresponden a una distribución inicial y no constituyen límites máximos para cada segmento. Cuando una categoría no registre suficiente demanda para utilizar los cupos disponibles, la capacidad restante podrá ser redistribuida entre otros segmentos elegibles, de acuerdo con el orden establecido en el aviso.

Reglas para la asignación

El Canal continuará aplicando criterios definidos para la asignación de los cupos. Los límites establecidos por cliente podrán superarse únicamente cuando no existan otros clientes del mismo segmento compitiendo por la capacidad disponible.

Los cupos adjudicados mediante subasta no estarán sujetos al límite por cliente. La subasta diaria continuará utilizando la capacidad remanente de las competencias entre segmentos de mercado al inicio del Período de Reserva 3.

La entidad recomienda a los clientes planificar sus tránsitos mediante el Sistema de Reservas mientras persista el déficit hídrico en la cuenca hidrográfica del Canal. Una reserva confirmada seguirá siendo el único mecanismo que garantiza una fecha específica de tránsito.

Los buques que lleguen sin reserva podrán experimentar demoras, dependiendo de la demanda y de la capacidad disponible.

El Canal indicó que las modificaciones buscan mantener el acceso a la capacidad de tránsito disponible y gestionar los recursos hídricos bajo las condiciones actuales, sin modificar sus criterios de operación segura y eficiente.

Por MundoMaritimo