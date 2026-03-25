Las potencias occidentales que buscan resguardar el tránsito energético por el Estrecho de Ormuz enfrentan un escenario complejo, marcado por el precedente del Mar Rojo, donde una operación internacional iniciada en 2023 implicó un gasto superior a US$1.000 millones en armamento, el hundimiento de cuatro buques y, finalmente, el inevitable desvío masivo de las rutas marítimas. Esta experiencia proyecta dudas sobre la viabilidad de proteger un paso aún más estratégico, por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, actualmente bloqueado por Irán.
El impacto ya se refleja en los mercados energéticos, con alzas significativas en los precios del crudo tras ataques a infraestructura en el Golfo y amenazas directas sobre el estrecho. En este contexto, el director ejecutivo de Kuwait Petroleum, Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah, afirmó que “no hay sustituto para el Estrecho de Ormuz. Es el estrecho del mundo, bajo el derecho internacional y la realidad práctica”, advirtiendo que la prolongación del bloqueo podría intensificar la escasez y encarecer no solo la energía, sino también alimentos y bienes a nivel global.
A nivel diplomático, el Consejo de Seguridad de la ONU evalúa medidas para garantizar la seguridad del paso, incluyendo propuestas que contemplan el uso de la fuerza. Sin embargo, expertos advierten que el desafío operativo supera ampliamente a la situación en el Mar Rojo, debido a las capacidades militares de Irán, que incluyen misiles, drones, minas navales y una geografía costera que favorece ataques rápidos. “Defender operaciones de convoy en el Estrecho de Ormuz es significativamente más difícil que en el Mar Rojo”, señaló el contralmirante retirado Mark Montgomery.
El eventual despliegue de escoltas navales requeriría una amplia flota de buques de guerra, apoyo aéreo constante y operaciones prolongadas de despeje de minas, en un entorno donde incluso un incidente mayor podría tener consecuencias críticas. Analistas coinciden en que, aun con estas medidas, podrían pasar meses antes de reducir de forma efectiva la amenaza, manteniendo la incertidumbre sobre una de las arterias más relevantes del comercio energético global.
Restricciones en Ormuz
En tanto, las naves que buscan transitar através del Estrecho de Ormuz bajo protección iraní deben entregar listas de tripulación y carga, detalles de navegación y documentos comerciales para obtener autorización del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El proceso, aún irregular, evidencia el creciente control de Teherán sobre esta ruta estratégica, incluyendo cobros selectivos —principalmente a tanqueros y buques con carga de alto valor— canalizados mediante intermediarios.
Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel, el tránsito se ha reducido drásticamente, concentrándose en buques iraníes o vinculados a China que navegan cerca de la costa iraní. Mientras Irán asegura que el paso sigue operativo para países “amigos”, la disrupción ha provocado escasez energética en Asia —especialmente en India— y tensiones por la libertad de navegación, en un escenario donde la normalización dependerá del fin de las amenazas militares en la región.
Caída del crudo
En otro frente, los precios del petróleo registraron una baja cercana al 4% ante reportes de que Estados Unidos presentó a Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto, lo que alimentó expectativas de un eventual alto al fuego. El Brent cayó a US$100,53 por barril y el WTI a US$88,78, en un mercado altamente volátil que sigue expuesto a nuevas alzas si no se concretan avances. Desde Irán negaron la existencia de negociaciones directas, mientras analistas advierten que la incertidumbre seguirá dominando la evolución de los precios.
El conflicto ha paralizado en gran medida los envíos de crudo y gas natural licuado a través del Estrecho de Ormuz, provocando una pérdida diaria cercana a 20 millones de barriles y configurando, según la Agencia Internacional de Energía, la mayor disrupción de suministro registrada. La situación ha impactado especialmente a Asia, mientras países buscan medidas de mitigación y aumentan rutas alternativas, en un escenario donde la normalización dependerá de una desescalada efectiva de las tensiones en la región.
Por MundoMaritimo
Guerra en Medio Oriente dispara recargos y extiende tiempos de tránsito en el sector portacontenedor
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