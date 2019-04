Un equipo de técnicos designado por el Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) analizaba desde mediados de 2018 una propuesta para construir un nuevo terminal de contenedores, la cual no resultó viable, según El Observador.

La compañía Terminal Investment Limited (TIL), fundada en el año 2000 por MSC había presentado a la ANP un proyecto para construir un terminal multipropósito de contenedores en el puerto de Montevideo, que fue evaluado por un equipo de técnicos. No obstante, la propuesta se objetó por las maniobras de atraque que deberían hacer los buques de carga. Según El Observador, los técnicos coincidieron que esa posibilidad no tiene en cuenta "la circulación hacia y desde el Muelle C, su ampliación y la terminal granelera".

Además, lo propuesto obligaría a los buques a girar fuera de las dársenas del puerto, entrando marcha atrás y con tres remolcadores. “Ello encarecería los costos y limitaría las zonas de desarrollo, planificadas con profundidades a 14 metros y asignadas a buques de gran porte, con esloras de más de 330 metros", explicó el informe técnico. Tomando en cuenta eso y otras consideraciones, el documento concluyó que "no es posible avanzar con la propuesta en los términos planteados".

El origen

La propuesta de MSC llegó cuando la multinacional belga Katoen Natie estaba en medio de un proceso de venta de Terminal Cuenca del Plata (TCP), única especializada en contenedores dentro del puerto de Montevideo. En ese momento, algunos operadores portuarios pensaron que la iniciativa presentada podía tener como cometido que Katoen Natie fijara un precio menor por TCP, al tener otro terminal competidor para el movimiento de contenedores.

Por MundoMarítimo