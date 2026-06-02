El cierre del Estrecho de Ormuz el pasado 28 de febrero provocó un fuerte reordenamiento del mercado petrolero internacional, impulsando las exportaciones de crudo de Estados Unidos a niveles históricos y consolidando nuevas rutas de transporte de larga distancia, según un análisis de AXSMarine.

Los embarques de crudo estadounidense pasaron de 4,79 millones de barriles diarios (mbpd) en febrero a 6,78 mbpd en mayo, lo que representa “un cambio estructural de casi 2 mbpd respecto de la línea base previa a Ormuz”, equivalente a un alza de 42% en apenas tres meses.

El informe sostiene que la mayor parte del crecimiento fue liderada por los tanqueros VLCC (very large crude carrier), clave para las rutas de larga distancia hacia Asia. Los embarques en esta categoría pasaron de 1,47 mbpd en febrero a 2,77 mbpd en mayo, prácticamente duplicándose. “Este segmento concentra los itinerarios de larga distancia y continúa creciendo”, apunta el análisis.

Los Aframax también mostraron un fuerte crecimiento, aumentando desde 1,90 mbpd hasta 2,79 mbpd en el mismo período, absorbiendo principalmente los trayectos más cortos dentro de la cuenca del Atlántico, incluidos Europa y América Latina.

En contraste, los Suezmax perdieron participación. Sus volúmenes retrocedieron desde 1,42 mbpd en febrero a 1,22 mbpd en mayo. Según AXSMarine, este segmento “está siendo presionada desde ambos extremos: los barriles de larga distancia migran a VLCC y embarques a destinos de corto alcance pasan a Aframax”.

El reporte destaca además el fuerte incremento de crudo en tránsito, que pasó de aproximadamente 120 millones de barriles a 225 millones al 22 de mayo, un salto de 88% que superó ampliamente el rango histórico observado entre 2021 y 2025.

“Con las cargas creciendo 42% y el crudo en tránsito 88%, la diferencia refleja el efecto de mayores distancias de viaje”, explica el análisis, agregando que la distancia promedio implícita de navegación es actualmente “un tercio más larga que antes del evento”.

AXSMarine afirma que el nuevo patrón comercial refleja una sustitución efectiva de los barriles provenientes del Golfo Pérsico. “Esto es lo que ocurre cuando la sustitución de flujos comerciales funciona a gran escala”, sostiene el informe. En ese contexto, los VLCC estadounidenses comenzaron a embarcar crudo en el Golfo de México con destino prioritario hacia Asia, reemplazando parte de los flujos tradicionales de Medio Oriente.

Sin embargo, el reporte advierte que la sostenibilidad de este crecimiento enfrentará una prueba clave durante el verano boreal, cuando aumenta la demanda interna de combustibles en Estados Unidos. El análisis recuerda que el país “es estructuralmente deficitario de crudo durante la temporada alta de refinación” y que mantener exportaciones cercanas a 6,78 mbpd requeriría elevar significativamente las importaciones de petróleo. “Si ese incremento de importaciones no puede sostenerse, el sistema deberá reequilibrarse”, advierte AXSMarine, ya sea mediante menores exportaciones, menores tasas de refinación o una reducción de inventarios comerciales.

Para los meses de junio y de julio, el mercado observará especialmente si los embarques en VLCC logran mantenerse sobre 2,5 mbpd y cómo evoluciona el volumen de crudo en tránsito. “El flujo de descargas hacia Asia que confirmará este escenario comenzará a mediados de junio y continuará hasta agosto.”, concluye el reporte.

Por MundoMaritimo