El cierre del Estrecho de Ormuz el pasado 28 de febrero provocó un fuerte reordenamiento del mercado petrolero internacional, impulsando las exportaciones de crudo de Estados Unidos a niveles históricos y consolidando nuevas rutas de transporte de larga distancia, según un análisis de AXSMarine.
Los embarques de crudo estadounidense pasaron de 4,79 millones de barriles diarios (mbpd) en febrero a 6,78 mbpd en mayo, lo que representa “un cambio estructural de casi 2 mbpd respecto de la línea base previa a Ormuz”, equivalente a un alza de 42% en apenas tres meses.
El informe sostiene que la mayor parte del crecimiento fue liderada por los tanqueros VLCC (very large crude carrier), clave para las rutas de larga distancia hacia Asia. Los embarques en esta categoría pasaron de 1,47 mbpd en febrero a 2,77 mbpd en mayo, prácticamente duplicándose. “Este segmento concentra los itinerarios de larga distancia y continúa creciendo”, apunta el análisis.
Los Aframax también mostraron un fuerte crecimiento, aumentando desde 1,90 mbpd hasta 2,79 mbpd en el mismo período, absorbiendo principalmente los trayectos más cortos dentro de la cuenca del Atlántico, incluidos Europa y América Latina.
En contraste, los Suezmax perdieron participación. Sus volúmenes retrocedieron desde 1,42 mbpd en febrero a 1,22 mbpd en mayo. Según AXSMarine, este segmento “está siendo presionada desde ambos extremos: los barriles de larga distancia migran a VLCC y embarques a destinos de corto alcance pasan a Aframax”.
El reporte destaca además el fuerte incremento de crudo en tránsito, que pasó de aproximadamente 120 millones de barriles a 225 millones al 22 de mayo, un salto de 88% que superó ampliamente el rango histórico observado entre 2021 y 2025.
“Con las cargas creciendo 42% y el crudo en tránsito 88%, la diferencia refleja el efecto de mayores distancias de viaje”, explica el análisis, agregando que la distancia promedio implícita de navegación es actualmente “un tercio más larga que antes del evento”.
AXSMarine afirma que el nuevo patrón comercial refleja una sustitución efectiva de los barriles provenientes del Golfo Pérsico. “Esto es lo que ocurre cuando la sustitución de flujos comerciales funciona a gran escala”, sostiene el informe. En ese contexto, los VLCC estadounidenses comenzaron a embarcar crudo en el Golfo de México con destino prioritario hacia Asia, reemplazando parte de los flujos tradicionales de Medio Oriente.
Sin embargo, el reporte advierte que la sostenibilidad de este crecimiento enfrentará una prueba clave durante el verano boreal, cuando aumenta la demanda interna de combustibles en Estados Unidos. El análisis recuerda que el país “es estructuralmente deficitario de crudo durante la temporada alta de refinación” y que mantener exportaciones cercanas a 6,78 mbpd requeriría elevar significativamente las importaciones de petróleo. “Si ese incremento de importaciones no puede sostenerse, el sistema deberá reequilibrarse”, advierte AXSMarine, ya sea mediante menores exportaciones, menores tasas de refinación o una reducción de inventarios comerciales.
Para los meses de junio y de julio, el mercado observará especialmente si los embarques en VLCC logran mantenerse sobre 2,5 mbpd y cómo evoluciona el volumen de crudo en tránsito. “El flujo de descargas hacia Asia que confirmará este escenario comenzará a mediados de junio y continuará hasta agosto.”, concluye el reporte.
Por MundoMaritimo
Bloqueo del Estrecho de Ormuz obliga reducción de la producción de crudo en Medio Oriente
Tarifas de tanqueros superan los US$300.000 diarios tras bloqueo del Estrecho de Ormuz
3718 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.