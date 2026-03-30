El conflicto entre Estados Unidos/Israel e Irán, junto con ataques en la región y la interrupción del tránsito por el Estrecho de Ormuz, genera alteraciones en el mercado de transporte marítimo de hidrocarburos. Antes de estos eventos, la producción de líquidos en Medio Oriente representaba cerca de un tercio de la oferta global, mientras que sus exportaciones de crudo superaban los 850 millones de toneladas anuales, equivalentes a entre 17 y 18 millones de barriles diarios, concentrando más de un tercio del comercio marítimo de crudo. A su vez, los productos refinados originados en la región representaban alrededor del 20% del comercio marítimo global de derivados.
En este contexto, un nuevo reporte de MSI indicó que las tarifas spot y de fletamento por tiempo han registrado incrementos significativos en el corto plazo. Sin embargo, en algunos casos estos niveles no se materializan debido a restricciones operativas vinculadas al tránsito por el Estrecho de Ormuz. En otras regiones, particularmente en la cuenca del Atlántico, las tarifas han aumentado de forma considerable hacia fines de marzo. Los buques tipo Suezmax y Aframax alcanzaron ingresos cercanos a US$250.000 y US$200.000 diarios, respectivamente, superando incluso a los Very Large Crude Carriers (VLCC) en ciertas rutas. En el segmento de productos, los buques MR en el Golfo de Estados Unidos y el Caribe se aproximaron a los US$100.000 diarios, mientras que en el Pacífico el comportamiento fue más moderado.
El escenario de corto plazo considera una disrupción significativa durante marzo, seguida de una eventual normalización parcial del tránsito por el Estrecho de Ormuz durante el resto del año. Bajo este supuesto, se anticipa una moderación en los niveles de ingresos, aunque manteniéndose en rangos elevados debido a la persistencia de incertidumbre.
En cuanto al transporte de crudo, existen rutas alternativas desde el Golfo Pérsico, destacando el oleoducto saudí Este-Oeste que conecta con el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, el cual ha incrementado su utilización. Hacia fines de marzo, los volúmenes transportados por esta vía se estimaban en torno a 6 millones de barriles diarios. Estas cargas son movilizadas principalmente por VLCCs hacia Asia, transitando por el estrecho de Bab el-Mandeb.
Por su parte, las exportaciones iraníes no han disminuido y se sitúan en torno a 1,6 millones de barriles diarios, en un contexto de precios elevados. En paralelo, Estados Unidos ha flexibilizado sanciones sobre crudo iraní y ruso durante marzo, permitiendo la descarga de cargamentos en determinados casos.
En el segmento Suezmax, las tarifas spot alcanzaron niveles cercanos a US$300.000 diarios a fines de marzo, impulsadas por la búsqueda de suministro alternativo por parte de refinadores asiáticos. En rutas como Mar Negro–Mediterráneo, los ingresos superaron los US$340.000 diarios. Asimismo, se ha registrado un aumento en las cargas desde puertos rusos, con volúmenes que en la semana del 14 de marzo alcanzaron 1,9 millones de toneladas, un 24% por sobre el promedio de febrero.
En el caso de los Aframax, las tarifas también registraron incrementos relevantes en regiones como el Caribe, el Golfo de Estados Unidos, el Mar del Norte y el Mediterráneo, alcanzando niveles cercanos a US$300.000 diarios, en contraste con promedios de alrededor de US$90.000 diarios en febrero. En el Pacífico, en tanto, los niveles se mantuvieron considerablemente más bajos.
La demanda por este tipo de buques ha aumentado en América, debido a que refinadores asiáticos han utilizado tanqueros Aframax junto con VLCCs para cargas desde el Golfo de Estados Unidos, aprovechando rutas más cortas a través del Canal de Panamá. En Europa, se ha instruido a refinadores a incrementar la producción de combustibles, en un contexto de mayores márgenes de refinación. De mantenerse las restricciones en el Estrecho de Ormuz, se prevé que el mercado continúe operando bajo condiciones de disrupción, con efectos en las tarifas, rutas y disponibilidad de flota a nivel global.
Por MundoMaritimo
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