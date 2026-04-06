El conflicto en el Golfo Pérsico y el bloqueo del Estrecho de Ormuz están generando un impacto inmediato en el transporte marítimo de contenedores, con un alza significativa de las tarifas spot y crecientes disrupciones operativas a nivel global. De acuerdo con MSI, el cierre de esta vía clave “ha interrumpido significativamente el comercio de contenedores hacia Medio Oriente”, provocando un aumento inicial de tarifas en las principales rutas marítimas del mundo y postergando una esperada corrección de ingresos en la industria.

A cuatro semanas del inicio de la guerra, el tránsito por el estrecho se encuentra severamente restringido, obligando a las líneas navieras a suspender reservas, redirigir buques y descargar carga en hubs alternativos. Esta situación ha afectado incluso el funcionamiento de puertos estratégicos como Jebel Ali, generando ineficiencias en las redes logísticas comparables —aunque menores— a las observadas durante la crisis del Mar Rojo.

Este escenario marca un punto de inflexión respecto de las primeras semanas del conflicto, cuando el mercado mostraba resistencia a trasladar el shock más allá de las rutas directamente afectadas. Sin embargo, la progresiva acumulación de disrupciones operativas, congestión portuaria y mayores costos —particularmente de combustible— ha comenzado a erosionar ese equilibrio, dando paso a incrementos más generalizados en las tarifas spot.

Escenario a corto plazo

En este contexto, MSI plantea un escenario base en el cual el tránsito se mantiene parcialmente operativo, alcanzando cerca del 70% de los volúmenes previos al conflicto durante el segundo trimestre. Bajo este supuesto, “las disrupciones de corto plazo y las ineficiencias de red” favorecerían el poder de fijación de tarifas por parte de las líneas navieras, configurando un escenario óptimo para el sector. Las tarifas spot, en este caso, continuarían al alza en el corto plazo antes de moderarse una vez estabilizadas las redes.

De hecho, los datos de mercado ya reflejan esta tendencia. Según MSI, las tarifas desde el Lejano Oriente hacia el norte de Europa han aumentado alrededor de 20% en el último mes, mientras que hacia la USWC han subido cerca de 15%.

En tanto, Xeneta reporta incrementos aún más pronunciados: “Las tarifas spot en todas las principales rutas Este-Oeste han subido fuertemente”, con alzas de 31% desde el Lejano Oriente hacia el norte de Europa, donde las tarifas se sitúan en torno a US$2.904/FEU, y de 30% hacia el Mediterráneo, alcanzando niveles cercanos a US$4.333/FEU desde fines de febrero.

El impacto, sin embargo, no se limita a las rutas directamente afectadas. Como advierte Peter Sand, analista jefe de Xeneta, “ningún propietario de carga está aislado del riesgo financiero u operativo”, destacando que incluso rutas alejadas del conflicto, como Lejano Oriente– Costa Oeste de Estados Unidos (USWC), han visto subir sus tarifas en 29%, situándose actualmente en torno a US$2.430/FEU. Esto responde a la alta interconexión de las cadenas logísticas globales, donde la congestión portuaria en Medio Oriente se ha propagado hacia hubs clave en Asia como Singapur, Port Klang y Tanjung Pelepas.

Precio del bunker, otro factor crítico

El bunker en Singapur —principal hub mundial de abastecimiento— se mantiene disponible, pero “con precios aproximadamente el doble de los niveles previos a la crisis”, lo que está llevando a las líneas navieras a implementar recargos de emergencia y medidas operativas como slow steaming (navegación lenta) o estrategias alternativas de repostaje.

En esta línea, Drewry señala que las disrupciones en Ormuz —ruta clave para cerca del 20% del petróleo global— han reducido la disponibilidad de combustible y presionado sus precios al alza. Esto ha motivado a las líneas navieras a introducir recargos y ajustar operaciones, medidas que “se espera mantengan elevadas las tarifas de flete en el corto plazo”. De hecho, la consultora anticipa nuevas alzas en las próximas semanas a medida que estos costos se transfieran al mercado.

Incierto panorama a mediano plazo

MSI advierte que un conflicto prolongado podría revertir la tendencia alcista inicial. Un shock energético sostenido afectaría el consumo global y la demanda por transporte de contenedores, especialmente en Europa y Asia. En ese escenario, “un alza inicial en las tarifas spot daría paso a un debilitamiento del mercado en el segundo semestre del año”, con caídas tanto en tarifas como en ingresos.

Este riesgo se ve acentuado por señales de desaceleración en el comercio global. Datos de enero muestran una contracción interanual de 7,7% en las importaciones a través de la ruta Transpacífico hacia EE. UU. y de 3,6% en la del Transatlántico, aunque el crecimiento de exportaciones chinas hacia Europa (6%) ha sostenido la demanda global en terreno positivo.

Así, mientras el bloqueo del Estrecho de Ormuz impulsa actualmente las tarifas y refuerza el poder de mercado de las navieras, la evolución del conflicto será determinante para definir si este impulso se consolida o da paso a una nueva fase de debilitamiento en el transporte marítimo de contenedores

Por MundoMaritimo