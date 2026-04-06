El transporte marítimo de graneles inició 2026 con un dinamismo poco habitual, pero ese impulso se desdibujó abruptamente hacia marzo ante el impacto del conflicto en Medio Oriente y sus efectos sistémicos sobre la economía global. De acuerdo con el análisis de BRS Dry Bulk, el mercado entró al año con “un impulso notable”, registrando un desempeño sólido en todas las clases de buques durante los primeros dos meses. Las tarifas spot mostraron alzas interanuales generalizadas, incluso durante el tradicionalmente débil periodo del Año Nuevo chino.
“A fines de febrero, el sentimiento se tornó decididamente alcista”, con contratos a futuro de fletes (FFA) para Capesizes superando los US$30.000/día y alcanzando un máximo de US$33.136/día a inicios de marzo.
Sin embargo, la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente y el consecuente deterioro del entorno geopolítico gatillaron una rápida corrección. “Tanto las tarifas spot como a futuro cayeron durante marzo, en la medida que el mercado adoptó una postura de aversión al riesgo”, señala el informe.
El elemento más disruptivo ha sido el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, considerado por BRS como “un shock sistémico mucho más severo” que otros recientes. Sus efectos se han propagado a múltiples dimensiones: costos de transporte, disponibilidad energética, seguros, oferta de carga y demanda final.
“El cierre efectivo está dejando buques varados y reduciendo drásticamente el tránsito”, mientras los armadores enfrentan mayores exigencias en seguridad y gestión de riesgos. A ello se suma el encarecimiento de los seguros, con primas de riesgo de guerra que alcanzan varios puntos porcentuales del valor del buque.
Uno de los canales de transmisión más inmediatos ha sido el combustible. El informe destaca que los costos del bunker —que pueden representar entre un tercio y más de la mitad de los costos operativos— se han vuelto altamente volátiles. “Los precios de referencia del VLSFO en Singapur se han más que duplicado respecto al promedio de febrero”, complicando la fijación de tarifas y generando una parálisis en las negociaciones entre armadores y fletadores.
Este entorno también ha provocado ajustes operacionales. La reducción de velocidades de navegación (slow steaming), observada desde marzo, ha tenido “el efecto sutil de restringir la disponibilidad de capacidad, tensionando aún más el equilibrio del mercado.
A nivel estructural, el alza del combustible está redefiniendo la competitividad de la flota. “Los buques más eficientes en consumo y aquellos equipados con depuradores (scrubbers) obtienen una ventaja estructural”, mientras que las naves más antiguas enfrentan una carga de costos significativamente mayor.
Efectos secundarios
El informe advierte sobre impactos que complican la visibilidad a futuro del mercado. Entre ellos, destaca la interrupción del transporte de GNL por el Estrecho de Ormuz, que afecta cerca de una quinta parte del suministro global. Esto podría incentivar una sustitución hacia el carbón en Asia y Europa, alterando los flujos de graneles.
Asimismo, el encarecimiento del gas natural incide en la producción de fertilizantes, con potenciales efectos sobre la agricultura y el comercio de granos. “La menor asequibilidad de fertilizantes plantea riesgos a la baja para los desempeños agrícolas”, lo que podría reconfigurar los patrones de comercio global en los próximos meses.
El impacto también se extiende a las cadenas logísticas terrestres. Escasez de combustibles puede afectar actividades etapas iniciales de la cadena logística como minería, transporte y agricultura, reduciendo la demanda marítima. En un escenario extremo, “la incapacidad de la flota mercante para prestar servicios confiables podría traducirse en un freno a la actividad industrial”.
En paralelo, comienzan a emerger respuestas de política económica y comercial. Medidas como restricciones a exportaciones de combustibles o fertilizantes en países como China, Indonesia y Vietnam reflejan un “renovado proteccionismo”, que tiende a restringir aún más los mercados globales.
Por MundoMaritimo
Bloqueo del Estrecho Ormuz activa alza y efecto dominó en las tarifas del transporte marítimo
Guerra entre Israel e Irán amenaza con generar una nueva cadena de congestionamiento portuario en Asia
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