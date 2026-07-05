Las reclamaciones relacionadas con personas continuaron representando uno de los principales componentes de los siniestros de protección e indemnización (P&I) registrados por Gard durante 2025. De acuerdo con un nuevo informe de la aseguradora, al que accedió MundoMaritimo, sus naves afiliadas realizaron más de 400.000 itinerarios durante el año calendario, mientras que se registraron aproximadamente 6.500 reclamaciones P&I, equivalentes al 1,5% del total de viajes efectuados.

Según los datos del reporte, las reclamaciones asociadas a personas representaron el 47% del total de los casos, seguidas por las relacionadas con carga (41%), navegación (6%), otros conceptos (4%) y contaminación (2%). Aunque los siniestros de navegación continúan siendo los de mayor costo individual, las reclamaciones vinculadas a tripulaciones concentraron el 37% de los costos totales pagados por la aseguradora durante 2025.

El informe señala que las reclamaciones relacionadas con tripulaciones mantienen una frecuencia similar a la observada en 2024, con un índice de 0,35 durante 2025 y un promedio de 0,39 entre 2021 y 2025. Sin embargo, la aseguradora advierte que “las cifras actuales reflejan principalmente un retorno a los niveles previos al COVID-19, más que una mejora sostenida".

Enfermedades continúan liderando las reclamaciones

Las enfermedades representaron el 60% de las reclamaciones de tripulantes registradas en 2025, mientras que las lesiones correspondieron al 37% y los fallecimientos al 3%. En términos de costos, las enfermedades concentraron algo más de la mitad de los desembolsos asociados a reclamaciones de personas, mientras que los casos fatales, pese a su menor frecuencia, representaron el 17% de los costos totales.

Gard informó haber registrado más de 1.600 reclamaciones por enfermedades durante 2025. La frecuencia observada fue de 0,22, ligeramente inferior al promedio de 0,26 registrado entre 2021 y 2025, aunque la aseguradora anticipa una “revisión al alza una vez incorporados los casos ocurridos pero aún no reportados (IBNR)”.

Entre las patologías más frecuentes se ubicaron las enfermedades abdominales, incluyendo gastritis y úlceras, con 158 casos; seguidas por problemas de espalda no asociados a accidentes (142 casos) y enfermedades cardiovasculares (120 casos). También destacaron trastornos musculoesqueléticos y cefaleas (99), afecciones urinarias (74), infecciones (71), cuadros psicológicos y fatiga (65), apendicitis (64), enfermedades oculares (62) y cálculos renales (52). Asimismo, las afecciones cardiovasculares continuaron siendo la principal causa de fallecimiento entre tripulantes.

Lesiones mantienen frecuencia estable

Durante 2025 se registraron más de 850 reclamaciones por lesiones, manteniéndose una frecuencia de 0,11, similar a la observada el año anterior.

Los buques graneleros y gaseros registraron una frecuencia promedio de lesiones de 0,15, superior al promedio general de las reclamaciones atendidas por la aseguradora, situado en 0,13. Los mayores índices correspondieron a los grandes buques de transporte de GNL de más de 60.000 dwt y a los graneleros Capesize de entre 120.000 y 200.000 dwt.

Las partes del cuerpo más afectadas fueron los dedos (146 casos), la espalda (77), las piernas (61), las rodillas (57), las manos (53), los hombros (44), los brazos (43), los tobillos (38), los ojos (31) y los pies (29).

Respecto de las causas, los resbalones, tropiezos y caídas continuaron siendo el principal origen de lesiones, con el 29% de los casos, seguidos por golpes con objetos, cables o líneas (16%), sobreesfuerzos por carga o manipulación (15%), cortes (12%) y atrapamientos en equipos o maquinaria (8%).

El análisis por ubicación mostró que el 39% de las lesiones ocurrió en cubierta principal y el 33% en sala de máquinas. Las áreas de alojamiento, espacios de carga y cocinas registraron participaciones similares, cercanas al 10%. El informe también concluyó que “el riesgo de accidentes es proporcionalmente mayor cuando los buques se encuentran en puerto”. Aunque las naves pasaron el 61% de su tiempo navegando y el 25% en puerto, el 37% de las lesiones ocurrió durante las estadías.

Cabe destacar que más de la mitad de las lesiones analizadas ocurrieron durante los primeros tres meses de embarque, y que el 60% de estos casos se produjo durante el primer mes a bordo.

Enfermedades: la principal causa de fallecimiento

Gard informó que la frecuencia de reclamaciones por fallecimientos disminuyó desde 0,014 en 2024 a 0,01 en 2025, aunque el promedio de los últimos cinco años permanece por encima de los niveles previos a la pandemia.

El 76% de los fallecimientos registrados estuvo asociado a enfermedades, principalmente cardiovasculares; el 13% correspondió a suicidios y el 11% a lesiones. Durante 2025 se reportaron alrededor de 80 reclamaciones por fallecimientos.

La aseguradora registró nueve accidentes fatales directamente relacionados con actividades laborales a bordo y tres fallecimientos ocurridos durante actividades recreativas o procesos de repatriación. Entre los accidentes laborales fatales, cuatro estuvieron asociados a caídas desde altura.

El informe también reportó diez suicidios confirmados durante 2025, frente a ocho casos registrados en 2024, además de seis tripulantes desaparecidos en el mar cuyo fallecimiento no ha podido ser clasificado como accidente.

En sus conclusiones, la aseguradora añade que "reconocer la vulnerabilidad humana no significa reducir los estándares, sino establecer los adecuados", enfatizando la necesidad de desarrollar sistemas de seguridad adaptados a las condiciones reales del trabajo marítimo.

Por MundoMaritimo