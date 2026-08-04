Aunque el transporte marítimo continúa siendo uno de los sectores más difíciles de descarbonizar, debido a su fuerte dependencia de los combustibles fósiles, según un artículo publicado en Bloomberg la transformación ya es visible en las actividades que se desarrollan en tierra, donde equipos, vehículos e incluso remolcadores eléctricos comienzan a reemplazar a sus equivalentes diésel.

El cambio se produce en un momento especialmente complejo para el transporte marítimo, marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las interrupciones del tránsito a través del Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo que encarecen los combustibles. Pero, en paralelo, "resulta notable la rapidez con que actores del sector han ido electrificándose silenciosamente".

Uno de los avances más significativos se observa en los equipos de manipulación de carga. Prácticamente todas las grandes grúas pórtico utilizadas para transferir contenedores entre los buques y los muelles disponen de tecnología que permite la conexión a las redes eléctricas. En paralelo, las grúas pórtico sobre neumáticos (RTG), tradicionalmente impulsadas por motores diésel y responsables de una parte importante de las emisiones y de la contaminación por material particulado en los puertos, también avanzan hacia la electrificación.

Bloomberg destaca que durante 2024 el 28% de las ventas de grúas RTG correspondió a equipos completamente eléctricos, mientras que otro 17% fueron versiones híbridas. En el caso del fabricante finlandés Konecranes, el 62% de las ventas del año pasado correspondió a equipos híbridos o alimentados por baterías.

El entorno operativo de los puertos favorece esta transición. Si bien el equipamiento utilizado para mover contenedores —como grúas, tractocamiones, grúas horquillas y reach stackers— demanda elevados niveles de potencia y trabaja de forma continua, las distancias recorridas son relativamente cortas y predecibles, facilitando la planificación de las recargas.

Asimismo, la publicación señala que los puertos cuentan con características económicas que favorecen estas inversiones: "los puertos, como negocios, están bien posicionados para modernizar sus equipos", señala, gracias a flujos de ingresos estables y a que, en muchos casos, operan bajo concesiones públicas, lo que también incrementa la presión para reducir el impacto ambiental sobre las comunidades cercanas.

Tendencia global

La autoridad portuaria de Jawaharlal Nehru Port, en Mumbai, India, se espera que el 90% de la flota de camiones esté electrificada antes de finalizar este año. En el Puerto de Long Beach, EE. UU. aproximadamente una quinta parte de los equipos de movilización de carga ya son eléctricos; mientras que el proyecto de desarrollo del puerto de Puerto de Tuas, en Singapur, llamado a convertirse en el mayor terminal de contenedores del mundo hacia 2040, está siendo diseñado casi por completo sobre la base de suministro eléctrico y baterías.

Suministro eléctrico portuario para buques

En lugar de mantener en funcionamiento sus motores auxiliares para abastecerse de energía, un número creciente de terminales de contenedores y cruceros en China y Europa dispone de sistemas de conexión eléctrica desde tierra, reduciendo tanto el consumo de combustible como las emisiones locales.

Incluso los remolcadores comienzan a incorporarse a esta transición. Gracias al elevado torque instantáneo que proporcionan los motores eléctricos, estas embarcaciones pueden desarrollar las maniobras portuarias con alta eficiencia.

Un ejemplo en esa línea es la de un remolcador eléctrico que opera en Auckland, Nueva Zelanda, desde 2022, registrando costos operacionales equivalentes a la mitad de los de una unidad diésel, mientras que Singapur incorporó sus primeros modelos este año.

Aunque la descarbonización de los buques de gran envergadura seguirá siendo el desafío más complejo para la industria marítima, según el artículo, la electrificación de las operaciones terrestres representa "la fruta al alcance de la mano" de la transición energética. Con apenas un millar de puertos de contenedores en el mundo —y solo 25 concentrando cerca de la mitad del comercio global de contenedores—, los avances logrados en estas instalaciones podrían servir como plataforma para acelerar la electrificación de la logística y el transporte de carga a escala global.

Por MundoMaritimo