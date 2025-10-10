Maersk y Contemporary Amperex Technology (CATL) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para fortalecer la cooperación en la descarbonización de las cadenas de suministro globales y reforzar la logística internacional de CATL. La ceremonia de firma tuvo lugar el 9 de octubre en Hong Kong y contó con la presencia de altos ejecutivos de ambas compañías.

El acuerdo fue suscrito por Morten Bo Christiansen, vicepresidente senior y jefe global de Transición Energética de Maersk, y Akin Li, presidente ejecutivo del negocio automotriz internacional de CATL. Como testigos participaron Robert Maersk Uggla, presidente de A.P. Moller – Maersk, y Libin Tan, director de clientes y copresidente de Ventas y Marketing de CATL, junto a otros representantes de ambas organizaciones.

Fortalecimiento logístico global de CATL

El nuevo acuerdo se sustenta en una colaboración de cinco años entre Maersk y CATL, que abarca transporte marítimo, intermodal y soluciones logísticas integradas. Bajo este marco, Maersk actuará como socio logístico global preferente de CATL, ofreciendo servicios de transporte marítimo y aéreo, logística de proyectos y almacenamiento.

Ambas compañías explorarán modelos logísticos escalables que permitan a CATL mantener la resiliencia de su cadena de suministro en un entorno global en rápida evolución. Se desarrollarán soluciones a la medida para distintos mercados, con el objetivo de optimizar las operaciones y apoyar las ambiciones de expansión internacional de CATL.

Electrificación y reducción de emisiones

El acuerdo también busca acelerar la transición hacia operaciones logísticas con menores emisiones mediante la electrificación de puntos clave de la cadena de suministro. Para ello, se aprovecharán las tecnologías avanzadas de baterías de CATL en ámbitos como el transporte marítimo y terrestre, la infraestructura portuaria y el almacenamiento.

Estas iniciativas incluirán el diseño de sistemas eléctricos, gestión energética y soluciones de reciclaje de baterías. A su vez, CATL será reconocido como socio preferente en tecnología de baterías dentro del plan de descarbonización de Maersk.

Maersk mantiene como meta alcanzar la neutralidad de carbono en todas sus operaciones para 2040. En esa línea, la alianza con CATL permitirá desarrollar soluciones de electrificación escalables que contribuyan a un futuro logístico de bajas emisiones.

“Esta nueva etapa amplía nuestra colaboración, uniendo las tecnologías de baterías más avanzadas de CATL con nuestras capacidades logísticas integradas. Es una oportunidad clave para acelerar la descarbonización de la logística global, no solo para Maersk, sino también para nuestros clientes y la industria en general”, afirmó Morten Bo Christiansen, vicepresidente senior y jefe global de Transición Energética de Maersk.

Compromiso con la neutralidad de carbono

CATL, por su parte, ha establecido el objetivo de convertirse en una empresa tecnológica carbono neutral, enfocándose en tres áreas estratégicas: electrificación del transporte, descarbonización industrial y redes energéticas de cero emisiones. La compañía espera alcanzar la neutralidad de carbono en sus principales operaciones para 2025 y a lo largo de toda su cadena de suministro para 2035.

“Tanto Maersk como CATL compartimos la misma visión de impulsar la transición energética y avanzar hacia un futuro sin emisiones. Esta alianza nos permitirá profundizar la cooperación en transporte marítimo, cadena de suministro, digitalización y aplicaciones de nuevas energías”, señaló Libin Tan, director de clientes y copresidente de Ventas y Marketing de CATL.

Por MundoMaritimo