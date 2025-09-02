La Autoridad del Canal de Panamá suscribió un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de la República Federativa de Brasil, que les permitirá, entre otros, explorar nuevas rutas para el transporte marítimo brasileño así como la optimización de costos en las exportaciones, según informó la administración de la vía interoceánica.
El propósito del acuerdo es establecer una alianza de cooperación orientada al intercambio de información y experiencias en materia de gestión portuaria, logística del transporte marítimo y fluvial, así como la transferencia de conocimientos sobre el funcionamiento del Canal de Panamá y las oportunidades que ofrece para el comercio exterior.
Un comunicado del Canal de Panamá señaló como beneficios del convenio "la exploración de nuevas rutas para el transporte marítimo brasileño, la optimización de costos en las exportaciones, el análisis de los impactos de las medidas de descarbonización promovidas por la Organización Marítima Internacional, y la evaluación de rutas más sostenibles desde los puntos de vista económico, social y ambiental".
El acuerdo fue firmado inicialmente en Panamá por el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez , y en Brasil, por el ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Serafim Costa, en presencia del presidente José Raúl Mulino y el ministro para Asuntos del Canal, Jose Ramón Icaza.
"El Memorando de Entendimiento fortalece los lazos de cooperación entre Panamá y Brasil, y nos permite avanzar en iniciativas conjuntas de modernización, sostenibilidad y competitividad que aportan valor tanto a nuestra región como al comercio mundial", dijo el ministro Icaza, quien integró la comitiva que acompaña al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la visita oficial que cumplió en Brasil la semana pasada.
También, en el marco de esta visita Brasil se adhirió al Tratado de Neutralidad que rige al paso navegable. Más de cuatro decenas de países han firmado el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, que está vigente desde octubre de 1979.
Por MundoMaritimo
