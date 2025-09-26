Hapag-Lloyd y DHL Global Forwarding alcanzaron un hito clave en sus esfuerzos por descarbonizar las cadenas de suministro, tras firmar un acuerdo marco de tres años para la obtención de créditos para la reducción de emisiones de Alcance 3 derivadas del uso de combustibles marinos sostenibles en la flota de la línea naviera alemana.
Como parte de este convenio, en julio de 2025 se ejecutó con éxito la primera orden equivalente a 25.000 toneladas de CO2e evitadas bajo el enfoque well-to-wake (emisiones totales de gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo del combustible). Los biocombustibles utilizados serán de segunda generación y producidos a partir de residuos y desechos.
“Estamos encantados de haber completado esta orden con DHL, demostrando la viabilidad y efectividad de los combustibles marinos sostenibles para reducir las emisiones de Alcance 3 a través de nuestro producto Ship Green”, señaló Danny Smolders, Managing director Global Sales de Hapag-Lloyd, destacando que la colaboración con DHL marca un impulso concreto hacia la descarbonización del transporte marítimo.
Por su parte, Casper Ellerbaek, Head of Global Ocean Freight en DHL Global Forwarding, afirmó que “la firma de este acuerdo marco de tres años constituye un paso crucial para avanzar hacia nuestra visión compartida de una industria marítima descarbonizada. Asociarnos con Hapag-Lloyd nos permite impulsar el uso de combustibles marinos sostenibles y el mecanismo de book and claim, empoderando a nuestros clientes en el cumplimiento de sus metas climáticas”.
El acuerdo pone en práctica el mecanismo de cadena de custodia book and claim, que permite a los clientes reclamar créditos por reducción de emisiones de Alcance 3 de manera independiente al uso físico del combustible. Al desvincular la descarbonización del transporte físico, esta herramienta se perfila como un instrumento esencial para acelerar la acción temprana en la industria, especialmente considerando la limitada disponibilidad y mayor costo de los combustibles marinos sostenibles a nivel global.
Ambas compañías mantienen metas ambiciosas: Hapag-Lloyd se ha propuesto alcanzar cero emisiones netas en su flota al 2045, mientras que DHL busca hacerlo en 2050. Ofrecer soluciones logísticas sostenibles a sus clientes se posiciona como una palanca clave en el cumplimiento de dichos objetivos.
Hapag-Lloyd utiliza biocombustibles de segunda generación desde 2020 y, desde 2023, ofrece a sus clientes la posibilidad de acreditar la reducción de emisiones a través de su producto Ship Green. En paralelo, los productos GoGreen Plus de DHL proporcionan soluciones de descarbonización en sus principales servicios mediante combustibles sostenibles y tecnologías bajas en carbono, bajo el modelo de book & claim.
Por MundoMaritimo
