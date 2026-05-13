El hidrógeno limpio multiplicará por 100 su producción actual hacia 2060, de acuerdo con el informe Energy Transition Outlook Hydrogen to 2060 de la DNV. El reporte proyecta además un crecimiento de 170% en los volúmenes globales de hidrógeno y una inversión acumulada de US$3,2 billones al año 2060. China liderará esta expansión, concentrando el 35% de la nueva producción y consumo de hidrógeno durante el período analizado.

La mayor adopción de hidrógeno limpio se registrará en sectores emergentes hacia 2060, encabezados por la industria siderúrgica, que representará el 18% del uso total, seguida por la aviación con otro 18% y el transporte marítimo con un 15%. A su vez, sectores tradicionales como fertilizantes y metanol avanzarán en la descarbonización de sus cadenas de suministro, concentrando cada uno cerca del 13% de la demanda mundial de hidrógeno limpio.

Desafíos

No obstante, el informe advierte que la industria enfrenta desafíos relevantes. DNV redujo en un 35% sus proyecciones de hidrógeno para mediados de siglo respecto de su previsión de 2022, debido principalmente a la falta de apoyo político, lo que ha impedido que las ambiciones iniciales se traduzcan en proyectos de gran escala. El documento también destaca que los avances en tecnologías de electrificación han reducido el rol esperado del hidrógeno en algunos sectores.

“El sector del hidrógeno está preparado para crecer, pero sigue siendo una posición frágil. El hidrógeno aborda los aspectos más complejos de la descarbonización que muchas naciones han asumido como compromiso. Además de reducir la dependencia de los combustibles fósiles en sectores críticos, también contribuye significativamente a la seguridad energética”, afirmó Ditlev Engel.

Proyecciones

El reporte proyecta que la mitad de la nueva capacidad de electrólisis basada en energías renovables incorporada hacia 2030 se instalará en Europa y China. Este último país concentra actualmente el 60% de la capacidad mundial de fabricación de electrolizadores y combinará ese liderazgo industrial con su capacidad solar y eólica para consolidarse como el principal productor global de hidrógeno renovable.

En este escenario, la seguridad energética aparece como un factor determinante para acelerar inversiones y políticas públicas asociadas al hidrógeno, particularmente en países importadores de energía que buscan reducir su exposición a la volatilidad de los mercados fósiles y proteger industrias estratégicas. Según DNV, la actual coyuntura geopolítica está acelerando decisiones finales de inversión, con 10 millones de toneladas anuales de nueva capacidad de electrólisis renovable previstas hacia 2030, adicionales a las 1,5 millones de toneladas anuales instaladas en 2025.

El informe también advierte sobre la necesidad de cerrar las brechas de confianza en materia de seguridad y trazabilidad de emisiones para sostener el crecimiento de la industria. DNV sostiene que las experiencias obtenidas en proyectos piloto están permitiendo avanzar hacia diseños y procedimientos a escala industrial, aunque recalca que el escalamiento no puede replicarse automáticamente ni en costos ni en estándares de seguridad.

“De aquí en adelante, el desafío será perfeccionar las regulaciones, implementarlas en la legislación, verificar los conceptos de seguridad, documentar el desempeño técnico y certificar las reducciones de emisiones. Así es como el hidrógeno renovable y de bajas emisiones puede marcar una diferencia en los sectores difíciles de electrificar”, señaló Magnus Killingland.

Por MundoMaritimo