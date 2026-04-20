Colombia pasó de importar el 4% del gas en 2024, al 20% en 2025, y además hoy perfora solo 31 pozos mientras hace algunos años estaba por encima de 100. Los datos dan cuenta de la caída en la exploración y explotación de hidrocarburos, lo cual reta la autosuficiencia gasífera del país, reportó El Colombiano.
Ante este panorama, las plantas onshore (terrestres) y terminales regasificadoras híbridas y FSRU (Unidades Flotantes de Almacenamiento y Regasificación) se convirtieron en el epicentro de la agenda. Hoy hay más de 10 proyectos de esta clase, pero la lupa está sobre seis. Sin embargo, el camino está marcado por anuncios que aún no se materializan, retos técnicos complejos y retrasos que generan incertidumbre en el sector industrial, térmico y residencial.
Actualmente, el país solo cuenta con la terminal híbrida (FSRU + infraestructura offshore/onshore) Spec LNG, en Cartagena. Operativa desde 2016, esta planta tiene una capacidad de 400 millones de pies cúbicos diarios (pcd) y puede almacenar 170.000 metros cúbicos de gas líquido.
Su rol es estratégico, en tanto puede suplir hasta el 40% de la demanda diaria de gas del país y garantizar el soporte para el 20% de la generación de energía eléctrica nacional. No obstante, el déficit de gas para 2026 ya no se estima en un 23%, sino que los nuevos cálculos lo sitúan por encima del 39%, lo que obliga a acelerar nuevas obras.
Proyectos
Uno de los proyectos más avanzados para diversificar esta red es la Regasificadora del Pacífico (esquema híbrido FSU- Unidad Flotante de Almacenamiento- + planta onshore). Ecopetrol ya adjudicó el contrato para operar en Buenaventura y Buga, Valle del Cauca. La iniciativa, que requiere una inversión de US$480 millones, utilizará un buque para almacenar el gas líquido. Según ha trascendido, esta unidad flotante tendrá la capacidad de importar 60 millones de pies cúbicos diarios, pero su entrada en operación real se prevé para el segundo semestre de 2026.
Simultáneamente, surge el proyecto (probablemente de esquema híbrido) en Puerto Bahía (Cartagena), una alianza entre Frontera Energy y Ecopetrol. Esta terminal busca aprovechar infraestructura existente para regasificar inicialmente 126 millones de pcd a finales de 2026, con el ambicioso plan de ampliar su capacidad a 370 millones de pcd para el tercer año.
Si este proyecto —que demanda US$80 millones— alcanza su máximo nivel, podría cubrir por sí solo el 40% de la demanda nacional, pero aún depende de agilizar permisos ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Ecopetrol también impulsa un proyecto FSRU de regasificadora en Coveñas, Sucre, aprovechando la infraestructura portuaria de su filial Cenit, aunque este ha quedado más rezagado por la “tramitología”, pese a tener la venia de la Anla.
En su momento, Sergio Cabrales, investigador del sector mineroenergético, advirtió sobre la complejidad de reconvertir el oleoducto Coveñas–Ayacucho en un gasoducto de 300 kilómetros, una tarea que podría tardar hasta tres años. Aunque se espera que la primera molécula entre en 2027, el reto será mantener la viabilidad económica con volúmenes iniciales de 110 millones de pcd.
Por otro lado, surge Ciénaga LNG, proyecto onshore, en Palermo, Magdalena, un proyecto de US$150 millones. Esta sería una primera terminal terrestre de regasificación, diseñada para entregar hasta 150 millones de pcd. El proyecto tiene ya licencia ambiental, y su inicio se estima para el segundo semestre de 2027.
La Transportadora de Gas Internacional (TGI) lidera el frente en La Guajira, específicamente en el campo Ballena. Este proyecto FSRU promete inyectar hasta 300 millones de pcd al sistema con una inversión de US$150 millones.
Sin embargo, de acuerdo con El Tiempo, habría un retraso en su ejecución, pues la terminal no estará lista en enero de 2027, debido a que las autorizaciones para usar infraestructura existente tardaron más de lo estimado.
Finalmente, en el ámbito regional, Empresas Públicas de Medellín (EPM) decidió entrar en el negocio. Según reveló Valora Analitik, la compañía inaugurará su propia planta regasificadora onshore en Copacabana, Antioquia. Este proyecto, previsto para mediados de 2026, busca asegurar el suministro para el 25% de sus clientes mediante contratos de importación a cinco años.
Por MundoMaritimo
El Salvador: BID Invest financia unidad flotante de almacenamiento y regastificación
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.