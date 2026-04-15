China exigió a Maersk y MS que dejen de operar los puertos de Balboa y Cristobal, respectivamente, en el Canal de Panamá, apenas semanas después de que asumieran el control de dos recintos tras la salida de CK Hutchison, holding basado en Hong Kong, que fue expulsado de ambos terminales. En una reunión con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) de China el mes pasado, ambas navieras fueron instruidas a retirarse de inmediato de ambos puertos, según señalaron dos personas familiarizadas con las conversaciones, reportó Financial Times.

También se les habría indicado no “participar en actividades ilegales que perjudiquen los intereses de compañías chinas, y respetar la ética comercial y las normas internacionales”, añadió una tercera fuente citada por el medio.

De acuerdo con la publicación, las advertencias subrayan la creciente disposición de Beijing a utilizar su influencia económica sobre compañías extranjeras en áreas que considera críticas para la seguridad de sus cadenas de suministro.

La medida también, según FT refleja una escalada en la disputa por las concesiones portuarias en Panamá. Estados Unidos ha intentado aumentar su influencia sobre el canal, mientras que Beijing busca defender las inversiones de compañías chinas en esta estratégica vía marítima.

Problemática transacción

CK Hutchison, negoció en marzo del año pasado un acuerdo por US$23.000 millones con un consorcio liderado por BlackRock y MSC para vender sus operaciones portuarias fuera de China, incluidas las de Panamá.

El acuerdo generó de inmediato molestias en Beijing, que indicó que sometería la transacción a revisiones regulatorias y presionó para que el grupo naviero estatal Cosco se uniera al consorcio.

Las tensiones aumentaron en enero, cuando el máximo tribunal de Panamá declaró inconstitucional la concesión de CK Hutchison para operar los dos puertos, y posteriormente las autoridades retiraron a la compañía sus derechos.

Panamá otorgó a MSC y Maersk derechos temporales de operación a través de sus filiales portuarias TIl y APM Terminals, respectivamente. Desde entonces, CK Hutchison ha llevado a Maersk a arbitraje y ha presentado una demanda por daños por US$2.000 millones contra el Estado de Panamá.

Contactos de China con MSC y Maersk

A comienzos del mes pasado, funcionarios de la poderosa NDRC convocaron a ambas compañías y les exigieron retirarse de los puertos, subrayaron las fuentes.

Las demandas de la NDRC se produjeron el mismo día en que el Ministerio de Transporte de China advirtió a ambas compañías sobre la necesidad de mantener las cadenas de suministro en medio de las disrupciones provocadas por la guerra en Irán.

Maersk y MSC han argumentado que sus concesiones temporales son necesarias para mantener el flujo del comercio a través del Canal de Panamá, agregaron las fuentes, señalando que altos ejecutivos de ambas compañías han estado realizando gestiones al respecto.

El CEO de Maersk, Vincent Clerc, asistió a una reunión con funcionarios de la NDRC en Beijing el 20 de marzo, mientras que el presidente de MSC, Diego Aponte, ha mantenido comunicación con el regulador mediante correspondencia escrita.

Sin embargo, una fuente cercana a las conversaciones advirtió a FT que, si las compañías europeas se retiran, operadores estadounidenses serían los más probables en asumir las concesiones, lo que representaría un resultado aún más desfavorable para Beijing.

Según la publicación, China ha venido fortaleciendo su marco legal para proteger la seguridad de sus cadenas de suministro. Este mes introdujo regulaciones amplias que hacen ilegal “dañar la seguridad de las cadenas industriales y de suministro del país”, e incluso contemplan la posibilidad de prohibiciones de salida para los infractores.

Asimismo, esta semana las autoridades del país asiático implementaron nuevas normas para contrarrestar lo que describen como “jurisdicción extraterritorial indebida” por parte de gobiernos extranjeros, otorgando a Beijing mayores facultades para evaluar estas acciones e imponer medidas de represalia en ámbitos como comercio, inversión y cooperación internacional.

Maersk, MSC, la NDRC y el Ministerio de Transporte no respondieron a solicitudes de comentarios de parte de FT.

Por MundoMaritimo