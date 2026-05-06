El conflicto en Medio Oriente está generando nuevas presiones sobre la cadena de suministro automotriz global, afectando directamente a los propietarios de carga, según un análisis de Xeneta. Las interrupciones en rutas clave, el aumento de costos logísticos y la menor disponibilidad de capacidad —tanto marítima como aérea— están elevando los riesgos operativos y financieros para la industria.
“El conflicto en Medio Oriente es el recordatorio más reciente de que, en el sector automotriz, una tarifa [de transporte marítimo] que parece competitiva en el papel puede volverse muy costosa rápidamente cuando se consideran la confiabilidad, el enrutamiento y el riesgo para la producción”, advierte el informe.
Las cadenas de suministro automotrices, altamente sensibles a los tiempos, enfrentan un escenario particularmente complejo. La disrupción en la región ha interrumpido exportaciones, incrementado costos y mantenido la incertidumbre sobre rutas críticas como el Canal de Suez. A esto se suma una reducción de la capacidad aérea en hubs estratégicos, presionando al alza las tarifas spot en un segmento clave para envíos urgentes.
Para las compañías automotrices, esto tiene un impacto directo. “Cuando se recurre al transporte aéreo de emergencia para proteger la producción, la menor capacidad y la falta de visibilidad en tiempo real afectan directamente el control de costos y la continuidad del servicio”, señala el análisis.
La volatilidad del mercado se posiciona hoy como el principal factor de cambio en la gestión logística del sector: un 49% de los propietarios de carga la identifica como determinante en sus decisiones de procurement (contratos servicios de transporte), mientras que el 75% reporta disrupciones moderadas o significativas por inestabilidad geopolítica en los últimos 12 meses.
Impacto más allá del transporte
En la industria automotriz, los flujos de entrada están estrechamente vinculados a la producción, por lo que cualquier retraso puede desencadenar efectos en cadena. “Un embarque retrasado no solo genera una inconveniencia operativa: puede activar transporte premium, desbalances de inventario y presión sobre las relaciones con proveedores y clientes”, advierte Xeneta.
De hecho, las disrupciones en el Mar Rojo han extendido los tiempos de tránsito y, en algunos casos, contribuido a detenciones temporales de producción, además de afectar el suministro de materias primas. Esto evidencia cómo la volatilidad del transporte puede escalar rápidamente hacia riesgos productivos.
En este contexto, el enfoque tradicional basado en el menor costo pierde relevancia: “Una tarifa baja no representa un ahorro si el equipo es inadecuado, el servicio es poco confiable o la ruta introduce riesgos evitables”, subraya el informe. Es más, la confiabilidad de navieras, proveedores y operadores logísticos es hoy el principal indicador de éxito para el 45% de los propietarios de cargaa, superando a los ahorros de costos (38%).
Sin embargo, persisten limitaciones estructurales. El 42% de las compañías automotrices identifica los procesos manuales como el principal obstáculo para decisiones ágiles, mientras que un 40% acusa falta de visibilidad sobre tarifas, capacidad y desempeño. Estas brechas generan “puntos ciegos” que terminan traduciéndose en mayores costos y menor eficiencia.
Los efectos, según Xeneta, ya son visibles: el 43% de las compañías automotrices ha aumentado sus presupuestos de contingencia, el 44% reporta deterioro en relaciones comerciales y más de un tercio enfrenta quiebres de stock, retrasos productivos y fallas en entregas. Además, un 33% reconoce haber pagado sobre el valor de mercado por servicios de transporte.
El impacto financiero también es significativo. Cerca del 17% de los propietarios de carga automotriz reporta pérdidas de entre US$5 millones y US$20 millones, con un costo promedio anual de US$3,1 millones. En paralelo, el 99% afirma que la volatilidad ha incrementado el gasto en transporte y cadena de suministro, con alzas promedio del 11%.
De acuerdo con Xeneta, en este escenario, la función de procurement adquiere un rol más estratégico. “Ya no se trata solo de asegurar capacidad al mejor precio, sino de anticipar riesgos, guiar decisiones bajo incertidumbre y responder con rapidez a cambios en el entorno”, concluye el análisis.
Así, la visibilidad y el uso de datos en tiempo real emergen como factores críticos para fortalecer la resiliencia. Para los propietarios de carga automotriz, el desafío ya no es únicamente cuánto pagar por el transporte, sino cómo evitar que la incertidumbre logística termine impactando directamente en la producción y los resultados del negocio.
Por MundoMaritimo
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