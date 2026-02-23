La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular una parte sustancial de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump ha reducido su margen de maniobra para activar gravámenes de forma inmediata, aunque no disipará la incertidumbre que enfrentan socios comerciales y empresas a nivel global. De hecho, horas después de conocerse la resolución, Trump anunció que Estados Unidos impondría un arancel global del 10% sobre bienes importados de todo el mundo bajo una ley distinta a la que fue invalidada por el tribunal. Sin embargo, éste fue posteriormente elevado al 15% en cuestión de horas, utilizando otras disposiciones legales de la Trade Act.

El nuevo arancel de reemplazo tendrá una vigencia de 150 días, mientras que eventuales gravámenes bajo otras disposiciones legales requerirán plazos más extensos de implementación, restando inmediatez a la amenaza arancelaria. La decisión deja abiertas preguntas relevantes, entre ellas la eventual devolución de aranceles cobrados bajo el esquema invalidado y la magnitud de nuevas medidas en carpeta.

Para el sector marítimo y logístico, la combinación de nuevas tasas temporales, eventuales investigaciones adicionales y acuerdos pendientes mantiene un escenario de volatilidad regulatoria que seguirá incidiendo en flujos comerciales, planificación de rutas y decisiones de inversión en el corto y mediano plazo.

Repercusión en México y Canadá

La decisión de la Corte Suprema ofrece cierto alivio a México y Canadá, aunque persisten riesgos significativos para la relación comercial trilateral que los une. En detalle, la Casa Blanca aclaró que mantendría una exención para muchos productos que ingresan al país bajo el marco del United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), el tratado de libre comercio que reemplazó al NAFTA.

La exención implica que México y Canadá evitan en gran medida el nuevo impuesto del 10 % en sus exportaciones que cumplen con las reglas de origen del USMCA, lo que reduce la tasa arancelaria efectiva que enfrentan estos países frente a Estados Unidos. Antes de la intervención de la Corte Suprema, las cargas que no calificaban para beneficios del tratado estaban sujetas a gravámenes de 25 % para México y 35 % para Canadá.

No obstante, los riesgos que podrían surgir durante la próxima revisión del USMCA, prevista para este año, ya que la frustración de la administración estadounidense por el fallo judicial podría llevar a intentar modificar o incluso desmantelar partes del acuerdo en busca de mayores ingresos arancelarios.

Incertidumbre sobre acuerdos vigentes

Josh Lipsky, del Atlantic Council, estimó que el fallo constituye un golpe relevante para la agenda económica internacional de Trump, aunque no necesariamente definitivo, dado que el Ejecutivo aún dispone de otras herramientas legales.

Persiste además la incógnita sobre el futuro de cerca de 20 acuerdos marco o entendimientos comerciales alcanzados en meses recientes bajo la amenaza de aranceles amparados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés). Trump, el representante comercial Jamieson Greer y el secretario del Tesoro Scott señalaron que dichos acuerdos deberían mantenerse vigentes, incluso si contemplan tasas superiores al arancel universal temporal.

Desde la perspectiva de la administración, el recurso a la IEEPA permitió acelerar acuerdos comerciales, aunque algunos aún requieren definiciones operativas y mecanismos de cumplimiento.

En el plano internacional, las primeras reacciones fueron cautelosas. Corea del Sur informó que evaluará el fallo y la respuesta estadounidense, y que continuará las conversaciones para implementar un acuerdo arancelario cerrado en noviembre, que contempla compromisos de inversión por US$350.000 millones.

Por MundoMaritimo