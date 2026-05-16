El mercado marítimo global enfrenta el segundo trimestre de 2026 bajo el impacto persistente de “un shock geopolítico sin precedentes”, marcado por el cierre de facto del Estrecho de Ormuz, situación que ya entra en su tercer mes y que, según Veson Nautical, “ha redefinido fundamentalmente los flujos comerciales y las dinámicas de ingresos en todos los sectores”.

De acuerdo con el análisis, “no existe una resolución creíble a la vista”, mientras reportes indican que fuerzas militares de Estados Unidos estarían bloqueando la salida de buques desde el estrecho, manteniendo elevados los niveles de incertidumbre en el mercado marítimo internacional.

La consultora indicó además que el desempeño de los distintos segmentos ha sido dispar. Mientras los tanqueros alcanzaron niveles históricos de ingresos durante el primer trimestre de 2026 y el mercado granelero mostró resiliencia, los portacontenedores mantuvieron una estabilidad relativa y el segmento gasero experimentó importantes disrupciones en sus flujos comerciales.

En el segmento portacontenedor, los ingresos por TEU permanecieron “ampliamente estables” durante el primer trimestre del año. Según el reporte, los desvíos por el Mar Rojo y la limitada disponibilidad de buques ayudaron a sostener el mercado, pese a que los volúmenes entre Asia y Norteamérica retrocedieron 7,4% en enero debido al impacto de los aranceles.

El informe proyecta que el crecimiento de la demanda medida en TEU-milla alcanzará apenas 1,4% en 2026, afectado por menores volúmenes en las rutas Asia-Europa y Asia-Norteamérica. No obstante, anticipa una recuperación entre 2027 y 2029, con un crecimiento promedio cercano al 4% anual.

En paralelo, el libro de órdenes equivale actualmente al 36,6% de la flota existente, mientras que las tarifas de flete presentarían una caída promedio de 25,2% durante el período proyectado.

En el mercado granelero, los buques Capesize “desafiaron la típica debilidad estacional” durante el primer trimestre de 2026. Los ingresos de estas naves promediaron alrededor de US$23.000/día, lo que representó un incremento cercano al 75% interanual, impulsado por la fuerte demanda importadora de China.

Asimismo, el reporte destacó que el aumento gradual de producción de la mina de hierro Simandou, en Guinea, y las mayores distancias de navegación hacia China, aportarán un importante soporte estructural en términos de demanda de tonelada-milla durante el horizonte de análisis.

Sin embargo, Veson Nautical advirtió que el crecimiento de la demanda de transporte granelero, estimado en 2,7% anual entre 2026 y 2029, sería superado por el aumento de la oferta, proyectada en 3,3% anual a medida que nuevos buques entren en operación entre 2027 y 2028.

El segmento tanquero aparece como el principal beneficiado del actual escenario geopolítico. Según la consultora, los ingresos de los VLCC promediaron cerca de US$175.000/día durante el primer trimestre de 2026, “niveles trimestrales récord”, luego de que el cierre del Estrecho de Ormuz retirara aproximadamente el 25% del comercio marítimo global de petróleo del mercado.

El informe añadió que la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, anunciada a comienzos de abril, “está ahora al borde del colapso”, agregando un nuevo factor de incertidumbre para los participantes del mercado.

En cuanto a la flota, el libro de órdenes de tanqueros representa actualmente el 20% de la capacidad existente. Además, Veson Nautical prevé que el crecimiento efectivo de la flota será negativo en 2026, antes de superar el crecimiento de la demanda entre 2027 y 2029.

Respecto del segmento de gas, el análisis indicó que el cierre del Estrecho de Ormuz eliminó aproximadamente el 30% del suministro global de LPG del mercado. En este contexto, los ingresos de los VLGC promediaron cerca de US$75.000/día durante el primer trimestre de 2026, cifra 56% superior a la registrada un año antes.

La consultora añadió que cerca del 25% de las exportaciones globales de amoníaco se originan en Medio Oriente, por lo que el conflicto en curso podría retrasar el crecimiento de corto plazo del comercio marítimo de este producto.

Finalmente, el reporte proyectó que las exportaciones estadounidenses de GLP crecerán 7,1% en 2026, aunque las importantes entregas de nueva flota previstas a partir de 2027 podrían ejercer presión sobre el equilibrio del mercado.

Por MundoMaritimo