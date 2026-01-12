El mercado tanquero de crudo arrastra hacia 2026 la fuerte volatilidad que caracterizó al año anterior. Según el análisis de BRS Tanker, el nuevo ejercicio se perfila nuevamente como un período de alta incertidumbre, condicionado por factores geopolíticos, decisiones políticas de Estados Unidos, la evolución del conflicto en Ucrania y dinámicas estructurales de la demanda asiática.
Uno de los principales vectores de cambio es la posible resolución del conflicto en Ucrania. Aunque existen “señales tentativas de que el conflicto podría estar acercándose a su fin”, el informe advierte que un acuerdo “no es una formalidad en el corto plazo”. Incluso si el conflicto concluyera, BRS Tanker subraya que “los volúmenes de crudo ruso no volverían simplemente a fluir hacia Europa”, sino que se mantendrían mayoritariamente dirigidos a India, China y el Sudeste Asiático, reflejando los cambios estructurales desde 2022.
El mayor impacto para el mercado tanquero vendría por otra vía: el eventual colapso de la flota en la sombra. Si se levantan sanciones y topes de precios, “esto eliminaría la necesidad de esta flota de la noche a la mañana”, lo que podría desencadenar una ola de desguace.
China sigue siendo un actor clave. En 2025, la acumulación de inventarios de crudo a un ritmo cercano a 1 mb/d sostuvo la demanda de VLCCs y dio soporte a los precios del petróleo. BRS indica que China ha estado “optimizando compras con precios por debajo de sus promedios de largo plazo”, lo que ayudó a sostener el mercado pese a señales de sobreoferta global. La incógnita es si este proceso continuará en 2026. Con reservas estimadas en torno a 1.000 millones de barriles y nuevos proyectos de almacenamiento en curso, el análisis sugiere que la acumulación “podría continuar bien entrado el segundo trimestre”, beneficiando principalmente a los VLCCs en la ruta Medio Oriente–China.
En este contexto, América Latina emerge como un pilar de crecimiento estructural para el mercado tanquero. BRS Tanker destaca que Brasil y Guyana liderarán el aumento de la oferta no OPEP+, que se proyecta en 0,6 mb/d en 2026. Brasil aportaría alrededor de 0,1 mb/d, impulsado por Petrobras y por nuevos proyectos offshore como Bacalhau y, especialmente, Búzios, donde “dos FPSO [floating Production, Storage and Offloading] adicionales están programados para iniciar operaciones hacia mediados de 2026”. Brasil ya figura entre los mayores exportadores marítimos de crudo y los volúmenes incrementales “probablemente serán absorbidos principalmente por Asia”, donde China compra cerca del 45% de las exportaciones brasileñas. Esto respalda una demanda sostenida de VLCCs y Suezmaxes en la extensa ruta Brasil–Asia.
Guyana, por su parte, seguirá ganando peso. El proyecto Uaru, que debería entrar en operación a fines de 2026, elevaría la producción por encima de 1 mb/d hacia 2027. A diferencia de Brasil, la mayor parte de este crudo se destinaría a Estados Unidos y Europa, “apoyando a los segmentos Suezmax y Aframax”. El informe destaca que el perfil de ramp-up (aumento gradual de producción) de los FPSO “proporciona visibilidad y estabilidad a las exportaciones”, actuando como contrapeso frente a las disrupciones geopolíticas globales.
Venezuela añade un componente adicional de volatilidad regional. Pese a la inestabilidad política y nuevas sanciones, BRS Tanker señala que “no se ha reportado aún ninguna disrupción física” en la producción, lo que explica la limitada reacción de los precios. Sin embargo, el bloqueo de exportaciones podría forzar una fuerte caída productiva, desde unos 900 kb/d en noviembre a “tan solo 200 kb/d en enero” si se mantiene la situación. A mediano plazo, cualquier normalización implicaría un cambio relevante para el mercado tanquero: un eventual paso de buques de la flota en la sombra a la flota convencional para exportar crudo venezolano a China impulsaría la demanda de VLCCs y aceleraría el retiro de tanqueros de la flota sombra.
Por MundoMaritimo
