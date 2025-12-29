Las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe para 2026 confirman la persistencia de un escenario de bajo crecimiento, en línea con la trayectoria observada tras la salida de la pandemia. De acuerdo con el informe “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025” elaborado por la CEPAL, y al que accedió MundoMaritimo, el crecimiento del PIB regional se mantendría en el 2,3% en 2026, luego de un 2,4% estimado para 2025 y cifras similares en 2023 y 2024. Para el organismo, esto implica que “las economías de la región continúan en una senda de crecimiento económico bajo” y que no se observan señales de un cambio estructural en el corto plazo.
Uno de los principales factores detrás de este desempeño es la pérdida de dinamismo del consumo privado, históricamente el principal motor del crecimiento regional. Según el informe, “el consumo es el componente que más ha contribuido al crecimiento del PIB y explica más de la mitad del crecimiento total del PIB que se espera para 2026”, aunque su aporte seguirá disminuyendo: desde 1,8 puntos porcentuales en 2024 a 1,4 puntos en 2026. En paralelo, el consumo público se mantendría débil, condicionado por restricciones fiscales en la mayoría de los países.
La inversión mostraría una evolución algo más favorable, con una contribución al crecimiento que aumentaría hasta 0,9 puntos porcentuales en 2026. Sin embargo, este impulso no sería suficiente para compensar el menor aporte del consumo ni el efecto negativo de las exportaciones netas, cuya contribución volvería a ser negativa en el bienio 2025-2026 debido al menor dinamismo exportador y a una trayectoria más estable de las importaciones.
A nivel subregional, la CEPAL anticipa una desaceleración generalizada en América del Sur, donde el crecimiento pasaría del 2,9% en 2025 al 2,4% en 2026. Este resultado estaría influido por un menor crecimiento en Brasil, en un contexto de política monetaria aún contractiva y menor impulso fiscal, y por una normalización del ciclo en Argentina, aunque con tasas todavía superiores al promedio regional. En contraste, Colombia mostraría una leve aceleración gracias a una “sólida demanda interna”, mientras que Bolivia y Uruguay mantendrían un crecimiento similar al de 2025.
Centroamérica, pese a proyectar un crecimiento cercano al 3,0% en 2026, seguiría siendo “muy vulnerable a los choques externos debido a su dependencia estructural del mercado y las condiciones de acceso a los Estados Unidos”, tanto en el ámbito comercial como financiero y migratorio. México, en tanto, crecería apenas un 1,3% en 2026, condicionado por la debilidad de la demanda interna y la exposición a eventuales cambios en la política estadounidense. En el Caribe, el crecimiento se mantendría en torno al 1,8%, con la excepción de Guyana, que continuaría exhibiendo tasas muy elevadas gracias al sector de hidrocarburos.
Más allá del corto plazo, la CEPAL advierte que las proyecciones para 2026 deben leerse en un marco de deterioro estructural del crecimiento regional. El análisis de largo plazo muestra “un proceso sostenido de pérdida de dinamismo”, con un crecimiento tendencial que cayó del 2,3% anual entre 2000 y 2013 al 1,2% entre 2014 y 2024, el nivel más bajo desde 1960. En este contexto, las tasas cercanas al 2,3% previstas para 2023-2026 “no reflejarían un cambio en la trayectoria a largo plazo de la región”, sino más bien ajustes cíclicos tras la pandemia.
El entorno internacional tampoco ofrece un apoyo significativo. Para 2026, se prevé que el crecimiento mundial se modere al 3,0%, con un comercio internacional de bienes creciendo apenas un 0,5%. La desaceleración de Estados Unidos, la debilidad persistente en Europa, la menor demanda interna de China y un contexto de “rivalidad y fragmentación geoeconómicas” limitarán el impulso externo. Si bien una mayor liquidez global podría aliviar el costo del financiamiento, la CEPAL advierte que también podría aumentar la inestabilidad cambiaria y de los flujos de capital, reforzando los riesgos para una región altamente expuesta a shocks externos.
Por MundoMaritimo
