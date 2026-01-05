La operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro tuvo repercusiones inmediatas y acotadas en los mercados energético. En un contexto de sobreoferta global de crudo y de una industria petrolera venezolana muy por debajo de su capacidad histórica, el efecto se ha concentrado principalmente en los flujos de exportación y en el mercado tanquero. En tanto, el impacto sobre el transporte marítimo de contenedores ha sido prácticamente marginal a escala global.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17% de las reservas globales, según el Energy Institute. No obstante, décadas de mala gestión, falta de inversión y sanciones internacionales han reducido drásticamente su capacidad productiva. De producir hasta 3,5 millones de barriles diarios en los años setenta, el país promedió 1,1 millones de barriles diarios en 2025, apenas 1% de la producción mundial.

Este deterioro explica por qué, pese al impacto político de la operación estadounidense, el mercado global del crudo ha reaccionado con relativa calma. “Incluso bajo condiciones normales, una disrupción de esta magnitud es manejable para el mercado”, señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management- firma danesa de asesoría y cobertura de riesgos especializada en mercados de commodities energéticos. Además, es destacable, que de acuerdo con la información disponible, la operación militar estadounidense no provocó daños en la infraestructura petrolera ni en los principales puertos de exportación de Venezuela. De hecho, terminales clave como José, la refinería de Amuay y las áreas productivas de la Faja del Orinoco se mantienen operativas.

Aun así, el episodio reavivó las expectativas sobre un eventual cambio de régimen y sus implicancias en el sector energético. “Si los acontecimientos derivan en un cambio genuino de régimen, esto podría resultar en más petróleo en el mercado con el tiempo, aunque tomará años recuperar plenamente la producción”, advirtió Lohmann Rasmussen, quien añade que las proyecciones del mercado apuntan a una sobreoferta cercana a 3,8 millones de barriles diarios en 2026. Los precios del crudo, de hecho, se han mantenido en torno a los US$60 por barril.

En la misma línea, Jorge León, de Rystad Energy- consultora especializada en el mercado energético-, recordó que “la historia muestra que los cambios de régimen forzados rara vez estabilizan rápidamente el suministro de petróleo, como lo demuestran Libia e Irak”.

Impacto en el mercado tanquero

Donde sí se observa un impacto más tangible, aunque también acotado, es en el mercado tanquero. Venezuela, cuyas exportaciones se dirigen mayoritariamente a China desde la imposición de sanciones estadounidenses, ha visto paralizados o desviados varios buques tras la reciente intensificación del bloqueo. Al menos siete petroleros han detenido su navegación o revertido curso en el Caribe, según datos de seguimiento marítimo. Dos tanqueros de gran capacidad utilizados para el pago de deuda a China permanecen a la espera de instrucciones, reflejando el aumento del riesgo operativo para armadores vinculados a crudo sancionado.

Esta tensión se suma a un escenario global ya complejo, marcado por la redistribución de flujos energéticos y el uso creciente de la flota “en la sombra” para transportar crudo ruso, iraní y venezolano. La mayor percepción de riesgo geopolítico tiende a elevar primas, seguros y costos operativos en el segmento tanquero, incluso con los actualmente limitados volúmenes venezolanos.

Impacto en el sector portacontenedor

En contraste, el impacto sobre el transporte marítimo de contenedores es prácticamente insignificante a escala global. “No hay servicios oceánicos de gran escala recalando en Venezuela”, explicó el analista Lars Jensen, quien detalló que solo siete servicios regionales o feeder operan en el país. Los puertos de La Guaira y Puerto Cabello manejan en conjunto 1,1 a 1,3 millones de TEUs al año, frente a una movilización global cercana a los 1.000 millones de TEUs.

“Desde una perspectiva global, los volúmenes involucrados son diminutos”, subrayó Jensen, añadiendo que incluso una interrupción total del comercio venezolano “no tendría impacto alguno en la oferta y demanda global de contenedores”. Por otrea parte indica que una eventual alza del precio del petróleo tendría efectos limitados, ya que los mayores costos de combustible “simplemente se trasladarían a los propietarios de carga vía recargos”.

Por MundoMaritimo