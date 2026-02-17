Maersk presentó su Market Update correspondiente a febrero de 2026 para la región de América Latina, en un contexto donde la logística regional sigue enfrentando complejidades operativas derivadas de geografías extensas, marcos regulatorios diversos y una multiplicidad de actores. En su informe, la compañía destaca la orquestación de la cadena de suministro como estrategia clave para fortalecer la resiliencia y competitividad de las operaciones logísticas regionales.

Firmado por Amy Alonso Urbina, Regional Customer Communications Manager de Maersk, el Market Update indica que, frente a un entorno logístico marcado por variaciones constantes en la ejecución de flujos de carga, resulta indispensable conectar de forma eficiente a los múltiples actores que intervienen en la cadena bajo una lógica integrada de operación.

Orquestación: más allá de la automatización

El documento define la orquestación de la cadena de suministro como un enfoque que va más allá de simples procesos automatizados: se trata de sincronizar la planificación, ejecución, documentación y comunicación entre todos los participantes de la cadena, mediante datos compartidos en tiempo real, plataformas digitales integradas y procesos estandarizados, lo que permite operar con mayor fluidez y predictibilidad.

Según Maersk, esta estrategia posibilita que actividades como el seguimiento de inventarios, la programación de transporte, la generación de documentación y la coordinación entre proveedores y clientes se ejecuten de forma conjunta y alineada. En la práctica, esto reduce las brechas manuales y los puntos de fricción que suelen generar ineficiencias y errores en un mercado fragmentado.

Un entorno desafiante para la logística regional

América Latina se caracteriza por una logística que opera en territorios de gran extensión geográfica, marcos normativos que varían entre países, y numerosas interdependencias con terceros, lo que incrementa la complejidad operativa de los flujos de comercio. Esta realidad, afirma Maersk, demanda niveles de visibilidad y coordinación más altos que los que puede ofrecer un enfoque tradicional basado en sistemas aislados.

En ese sentido, la orquestación aparece como una respuesta estratégica para consolidar operaciones complejas, facilitando la toma de decisiones proactivas frente a perturbaciones y volatilidad en los mercados.

Beneficios para el transporte y la competitividad

El Market Update destaca que, cuando se implementa eficazmente, la orquestación puede traducirse en reducciones de costos logísticos al minimizar tareas manuales y procesos desconectados, mayor visibilidad operacional para anticipar problemas y una respuesta más ágil ante disrupciones externas. Además, pone énfasis en que este enfoque permite convertir a la cadena de suministro en una ventaja competitiva estratégica para las empresas que operan en un entorno cada vez más exigente y dinámico.

Con el crecimiento del comercio regional y fenómenos como el nearshoring, que impulsa movimientos comerciales dentro de América Latina, la compañía danesa sostiene que los operadores que adopten modelos de operación más integrados y conectados estarán mejor posicionados para enfrentar los desafíos del mercado mundial.

Por MundoMaritimo