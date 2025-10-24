En el marco de su participación como speaker en el panel sobre las complejidades de la cadena logística durante TOC Américas 2025, Pilar Larraín, gerenta general de la Comunidad Logística de San Antonio (COLSA), enfatizó en conversación con MundoMaritimo que uno de los mayores desafíos del sistema portuario y logístico radica en la falta de conexión entre sus distintos eslabones.
“Existen brechas entre todos los actores en términos de comunicación. Cuando se generan eventos disruptivos al interior de las compañías, esa información muchas veces no fluye con la rapidez necesaria para tomar medidas oportunas”, señaló. Para Larraín, la clave está en comunicar a tiempo y a los actores pertinentes, de manera que los impactos de las contingencias se reduzcan al mínimo y se fortalezca la resiliencia operativa.
La ejecutiva subrayó que esta desconexión no solo se da entre empresas, sino también al interior de ellas. “Hay áreas que no conversan entre sí. Es fundamental que dentro de una organización exista comunicación entre ventas, logística, proveedores y prevención, para planificar y anticiparse a posibles situaciones”, añadió.
Herramientas y cooperación
Desde COLSA, la apuesta por una coordinación efectiva se apoya en dos pilares: la tecnología y la comunidad. En cuanto a lo primero, Larraín adelantó que Puerto San Antonio está próximo a implementar un Port Community System (PCS), plataforma digital que permitirá la trazabilidad de la carga, la información en tiempo real y la conectividad entre todos los actores de la cadena.
“Este sistema facilitará la gestión de los procesos de exportación e importación, pero además de la tecnología, se requiere una comunidad portuaria fuerte, con mecanismos de gobernanza y espacios de encuentro que fomenten la cooperación entre el mundo público y privado”, añadió.
En este sentido, destacó la relevancia de las mesas técnicas y del trabajo conjunto con las autoridades locales y servicios fiscalizadores. “Tan importante como el avance tecnológico es estrechar lazos entre los distintos sectores que intervienen en la cadena logística”, apuntó.
Asimismo, Larraín valoró el papel de los Acuerdos de Producción Limpia (APL) como instrumentos que refuerzan la colaboración público-privada. “Estamos a puertas de iniciar un segundo acuerdo en materia de sostenibilidad, donde participan empresas públicas y privadas comprometidas con la descarbonización, la eficiencia energética y el cuidado del entorno. Ningún sector puede lograrlo por sí solo”, sostuvo.
Resiliencia y futuro
Respecto a la preparación del sistema logístico chileno ante contingencias, Larraín considera que el país ha avanzado significativamente. En el caso de Puerto San Antonio, mencionó mejoras en resiliencia frente al cambio climático, mediante la incorporación de tecnologías para predecir variables climáticas y mejorar la seguridad en el zarpe y atraque de naves.
También destacó los avances en materia de seguridad y prevención, con una colaboración más estrecha entre autoridades, fuerzas policiales y actores logísticos para enfrentar amenazas como el crimen organizado.
De cara al futuro, la ejecutiva planteó que el gran desafío para San Antonio es el proyecto Puerto Exterior, que permitirá ampliar la capacidad del principal puerto del país. “Es fundamental seguir trabajando con apoyo público y privado para que la infraestructura portuaria avance al ritmo que la industria requiere”, recalcó.
Finalmente, Larraín hizo un llamado a invertir en el capital humano como motor del desarrollo logístico. “Debemos concentrarnos en formar, generar y retener talento joven, potenciar la innovación y el emprendimiento en conjunto con institutos tecnológicos. Son ellos quienes liderarán la industria en las próximas décadas”, concluyó.
Por MundoMaritimo
