Las líneas navieras asiáticas están registrando mejores márgenes operativos que sus pares europeas, de acuerdo con el último informe trimestral de Alphaliner. Según el análisis, una de las principales razones detrás de esta brecha es la distinta orientación de sus redes de servicio: “los operadores basados en Europa despliegan más capacidad en servicios hacia y desde Europa, donde las exportaciones han sido más débiles”, mientras que los asiáticos concentran su capacidad en rutas asociadas a exportaciones más dinámicas desde el Lejano Oriente.
En este contexto global, América Latina aparece como un polo relevante de despliegue de capacidad, al concentrar el 14% de la capacidad desplegada por las líneas navieras, ubicándose como la tercera ruta principal, tras Lejano Oriente–Europa (cerca de una cuarta parte de la capacidad total) y Asia–Norteamérica (16%).
El informe indica que los servicios vinculados a estas tres grandes rutas —junto con los servicios intra-Asia— concentran la mayor parte del comercio marítimo global, aunque con diferencias significativas dependiendo de la línea naviera.
En el análisis por línea naviera, la consultora destaca configuraciones distintas entre los principales operadores. “ONE y ZIM son las únicas del Top 10 que tienen el mayor porcentaje de su flota desplegada en la ruta Transpacífico”, señala el informe. En el caso de ZIM, esta exposición supera el 50% de su capacidad total, alcanzando un 52%.
HMM y Hapag-Lloyd, en tanto, presentan una fuerte orientación hacia la ruta Lejano Oriente–Europa. En el caso de HMM, más de la mitad de su capacidad (53%) se concentra en esa ruta, lo que la posiciona como una de las pocas líneas navieras con un perfil claramente dominante en ese itinerario.
El informe añade que esta concentración en la ruta Asia–Europa se ha intensificado respecto de años anteriores. “El desvío de servicios entre Lejano Oriente y Europa vía el Cabo de Buena Esperanza explica por qué esta ruta se ha convertido en el principal ‘absorbente’ de capacidad”, indica Alphaliner. Esto se debe a que los desvíos aumentan la cantidad de buques necesarios para transportar el mismo volumen de carga en comparación con las rutas que pasaban por el Canal de Suez.
En paralelo, el estudio observa un creciente despliegue hacia África y América Latina. Tanto MSC como Maersk asignan cerca del 31% de su flota a estas regiones, superando incluso su exposición al Transpacífico. En contraste, líneas navieras como Yang Ming presentan una estrategia altamente concentrada en Asia, con apenas un 2% de su capacidad vinculada a América Latina.
“Yang Ming tiene el 91% de su capacidad asignada a estas tres grandes áreas”, señala el reporte al referirse a las rutas Lejano Oriente–Europa, Asia–Norteamérica e Intra-Asia, reflejando una fuerte concentración regional.
En términos generales, Alphaliner concluye que las líneas navieras asiáticas destinan al menos dos tercios de su capacidad a las principales rutas Este–Oeste e Intra-Asia, mientras que los operadores europeos asignan menos de la mitad a esas mismas rutas. En el caso de MSC, esta proporción alcanza solo el 37%, evidenciando una mayor diversificación geográfica en el despliegue de su flota.
Por MundoMaritimo
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América Latina capta la tercera mayor incorporación de nueva capacidad de las líneas navieras a nivel global
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