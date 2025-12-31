Las exportaciones de vehículos eléctricos (EVs) de China mantuvieron en noviembre una trayectoria marcadamente expansiva, al totalizar 199.836 unidades, lo que representa un alza interanual de 87%, según estadísticas oficiales de China Customs. El desempeño mensual reafirma el creciente posicionamiento de los fabricantes chinos en los mercados internacionales, con un protagonismo cada vez mayor de América Latina y el Sudeste Asiático, reporta Bloomberg.
Uno de los hitos del mes fue México, que se consolidó como el mayor destino individual de EVs chinos, con 19.344 unidades importadas en noviembre, la cifra más alta entre todos los países y territorios, equivalente a un aumento de 2.367% interanual,. En la cifra acumulada del año, los envíos al mercado mexicano alcanzaron 96.194 unidades, con un incremento de 150% respecto de igual período del año anterior.
Crecimiento en América Latina
Por regiones, Asia se mantuvo como el principal mercado receptor, con 110.061 EVs importados en noviembre, un 71% más que en igual mes de 2024. Le siguió Europa, con 42.927 unidades (+63% interanual), mientras que América Latina y el Caribe mostró la expansión más dinámica, al registrar 35.182 unidades, lo que implica un crecimiento de 283%.
En la cifra acumulada a noviembre, Asia suma 994.132 vehículos eléctricos (+36%), Europa 604.105 unidades (+12%) y América Latina y el Caribe 249.502 EVs, con un alza de 65%, confirmando la rápida penetración de la oferta china en mercados emergentes.
Las exportaciones hacia la Unión Europea también avanzaron con fuerza, alcanzando en noviembre 25.792 unidades, un 39% más en términos interanuales, pese a un escenario regulatorio más exigente y a un mayor escrutinio sobre subsidios y condiciones de competencia.
Además de México, los principales destinos de los EVs chinos en noviembre fueron Indonesia (17.503 unidades, +302%), Tailandia (13.517, +66%), Filipinas (12.562, +30%) y Malasia (9.626, +273%). Destaca también Turquía, con 9.292 unidades, registrando un fuerte incremento de 760% interanual.
En Europa, el Reino Unido importó 9.096 EVs (+113%), mientras que Bélgica recibió 8.953 unidades, con un crecimiento más moderado de 8,6%, aunque lidera el acumulado anual con 195.309 vehículos, pese a una caída de 15% frente al año previo. En América del Sur, Brasil sumó 8.504 unidades en noviembre (+155%), aunque su balance anual muestra una leve contracción de 1,3%.
Balance anual al alza
Entre enero y noviembre, China exportó cerca de 1,98 millones de vehículos eléctricos, lo que representa un aumento de 29% interanual. Aunque Norteamérica mostró una fuerte contracción —con solo 686 unidades en noviembre (-46%) y 8.668 en el año (-73%)—, el sólido crecimiento en Asia, Europa y América Latina compensó ampliamente esta caída.
Por MundoMaritimo
