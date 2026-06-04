El conflicto militar en Medio Oriente está provocando cambios visibles en la distribución de la flota portacontenedores global, favoreciendo el crecimiento de mercados como América Latina y África, de acuerdo con un análisis de Alphaliner sobre el despliegue global de capacidad naviera.

Durante los últimos doce meses, la capacidad de la flota mundial de contenedores aumentó un 5,7%, alcanzando los 33,9 millones de TEUs. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se incorporaron 1,84 millones de nuevos espacios (slots) al mercado global.

La mayor parte de esa nueva capacidad fue absorbida por la ruta Lejano Oriente-Europa, que recibió 667.400 TEUs adicionales, equivalentes al 36% de toda la capacidad incorporada en el período. Este crecimiento responde en gran medida a los desvíos de los buques alrededor del Cabo de Buena Esperanza debido a la crisis de seguridad en el Mar Rojo.

Actualmente, el 25% de toda la flota global de portacontenedores opera en esta ruta, frente al 20,8% registrado hace tres años. Según Alphaliner, esta participación podría seguir aumentando mientras persistan las restricciones para navegar por zonas estratégicas de Medio Oriente.

La consultora señala que la capacidad asignada a los servicios con destino a Medio Oriente y el subcontinente indio cayó un 7,6% interanual, reflejando el impacto de las tensiones regionales sobre las operaciones marítimas. Al mismo tiempo, otras rutas continúan expandiéndose, particularmente aquellas que conectan Asia con Europa, África y América Latina.

Auge en América Latina

“América Latina sigue siendo una importante región de crecimiento para el transporte marítimo de línea regular”, destaca Alphaliner. De hecho, la región se consolidó como uno de los principales destinos de las nuevas inversiones de capacidad, al captar la tercera mayor inyección de espacio de bodega a nivel global, con 349.300 TEUs adicionales, lo que representa un crecimiento interanual de 7,8%.

El informe destaca que esta expansión en América Latina forma parte de una tendencia más amplia de fortalecimiento de los tráficos Norte-Sur, en contraste con el comportamiento más moderado de los principales corredores Este-Oeste.

En el caso africano, la capacidad aumentó en 576.100 TEUs, impulsada principalmente por la ruta entre Asia y África Occidental.

“El fuerte crecimiento de capacidad en las rutas Norte-Sur contrasta con el lento desarrollo de las rutas Este-Oeste”, señala la consultora.

En efecto, pese al importante aumento de capacidad en el corredor Lejano Oriente-Europa, la participación conjunta de las tres principales rutas Este-Oeste en la flota mundial disminuyó de 44,7% a 44,2% en comparación con el año anterior.

La debilidad de algunas también ha llevado a ajustes de servicios. Alphaliner recuerda que, debido al bajo desempeño de las exportaciones europeas, Hapag-Lloyd decidió cerrar en diciembre de 2025 su servicio “CES”, que conectaba el norte de Europa con la costa este de Estados Unidos y Centroamérica. Posteriormente, miembros de la Ocean Alliance y ONE fusionaron dos servicios en el Transatlánticos, reduciendo en un 37% la capacidad asociada a ese acuerdo operativo.

Como resultado, la capacidad desplegada en la ruta Europa–Norteamérica retrocedió un 1,8% interanual, mientras que en Asia–Norteamérica prácticamente no hubo crecimiento, con apenas 551 TEUs adicionales incorporados desde mayo de 2025.

Para Alphaliner, estos movimientos confirman que el crecimiento de la industria naviera de línea regular se está concentrando cada vez más en mercados emergentes y rutas Norte-Sur, entre las que América Latina continúa ocupando una posición destacada.

Por MundoMaritimo