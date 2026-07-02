Las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores registraron un fuerte incremento entre fines de mayo y finales de junio, impulsadas por el alza de los costos del bunker, la congestión portuaria y una aceleración de los embarques previa a nuevos recargos previstos para julio, según el último informe Horizon Monthly Containership de MSI.
De acuerdo con el análisis, las tarifas spot desde el Lejano Oriente hacia el norte de Europa aumentaron cerca de un 70% en ese período, mientras que las correspondientes a la Costa Oeste de Estados Unidos se elevaron alrededor de un 90%. MSI indica que el incremento responde principalmente a la fijación de los precios del combustible marino VLSFO en torno a US$840 por tonelada durante junio, lo que llevó a las líneas navieras a aumentar los recargos por bunker.
A ello se sumó el adelantamiento de embarques por parte de los propietarios de carga para evitar futuros incrementos en los recargos por combustible marino y de temporada alta. En este contexto, el informe señala que "una temporada alta adelantada también puede estar contribuyendo al aumento de las tarifas spot".
Otro elemento que respaldó el alza de los fletes fue la congestión portuaria. Durante mayo, más de 1,2 millones de TEUs de capacidad permanecieron fondeadas a la espera de ingresar a puerto, reduciendo la oferta efectiva de buques y alcanzando el nivel más alto desde el primer trimestre de 2023.
Por otro lado, MSI observa una moderación del crecimiento global de la demanda de transporte marítimo contenerizado, que aumentó un 2,7% interanual en abril, uno de los registros más bajos de los últimos dos años. Sin embargo, el informe sostiene que el conflicto en Medio Oriente ha distorsionado significativamente estas cifras. "Excluyendo los servicios al Medio Oriente y el Subcontinente Indio, los volúmenes globales habrían crecido 6,1% en abril, lo que sugiere que la demanda subyacente sigue siendo saludable y ampliamente alineada con las tendencias previas al conflicto", señala.
Los mayores retrocesos se registraron en las rutas entre el Lejano Oriente y Medio Oriente/Subcontinente Indio, afectadas por cancelaciones de reservas y postergaciones de embarques relacionadas con la guerra. También mostraron caídas las rutas Transpacífico hacia la costa este de Estados Unidos y Transatlántico hacia el oeste.
En contraste, las exportaciones chinas continuaron sosteniendo la actividad en varias rutas de larga distancia. Los servicios entre el Lejano Oriente y América Latina, África y Oceanía mantuvieron tasas de crecimiento de dos dígitos, favorecidos por el cambio en la composición de las exportaciones chinas hacia bienes intermedios y de capital destinados a mercados emergentes.
Asimismo, la ruta Asia-Europa mostró un sólido desempeño, con un crecimiento de 12,3% en abril. Según MSI, "los productos chinos con descuento inundaron Europa", mientras que la menor rentabilidad de los exportadores chinos aún no se traduce en una reducción de los volúmenes exportados.
El mercado estadounidense también evidenció señales de recuperación. Tras la caída observada en abril, las importaciones desde el Lejano Oriente crecieron 17,9% interanual en mayo. MSI considera que, si bien parte de este incremento responde a una base de comparación baja, su magnitud "sugiere una mejora genuina", apoyada además por el adelantamiento de embarques antes de la aplicación de nuevos recargos por bunker.
Proyecciones
El informe de MSI prevé que las tarifas spot continúen aumentando durante las próximas semanas, aunque sin alcanzar los máximos registrados durante la fase inicial de la crisis del Mar Rojo en 2024.
En el mercado de fletamentos por tiempo, MSI estima que la elevada volatilidad del mercado de carga ha mantenido los ingresos en niveles históricamente altos, favoreciendo el poder negociador de los armadores. En este escenario, proyecta que "los ingresos se mantendrán firmes durante la mayor parte del año antes de suavizarse en el cuarto trimestre".
Finalmente, el informe destaca que las órdenes de construcción de portacontenedores ya supera los 13 millones de TEUs, equivalente a casi el 40% de la flota existente. Sin embargo, advierte que los futuros contratos podrían concentrarse en nichos específicos, especialmente buques feeder, naves con grúas propias, unidades con clasificación para navegación en aguas con hielo y naves con mayor capacidad para contenedores refrigerados, donde la renovación de flota continúa siendo limitada.
Por MundoMaritimo
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