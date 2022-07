Las tarifas de transporte marítimo de contenedores spot desde Asia se mantuvieron estables en general durante la semana pasada, aunque a la Costa Oeste de EE.UU. (USWC) disminuyeron un 3% a US$$7.028/FEU, según el Freightos Batic index (FBX). Un porcentaje semanal a la baja similar indica el World Container Index (WCI) de Drewry que para la ruta Shanghái-Los Ángeles registró una tarifa de US$7.289/FEU).

De acuerdo con FBX, las tarifas spot ahora son casi un 60% más bajas que en esta época del año pasado, cuando iniciaron su ruta hacia el peak de temporada alta.

No obstante, la caída significativa en las tarifas en los últimos dos meses es uno de varios indicadores contradictorios de lo que puede deparar el futuro el sector portacontenedor, entre los que se cuentan: una posible caída más pronunciada aún de las tarifas, el aumento de los inventarios y el incremento de la inflación, factores que sugieren una desaceleración en la demanda; mientras que el gasto de los consumidores y los volúmenes de los servicios oceánicos siguen fuertes (pese a la proyección de un declive en los próximos meses) señales que apuntan en la dirección opuesta de los primeros tres.

De acuerdo con Freightos Baltic Index las tarifas desde Asia a la Costa Oeste de EE.UU., han caído más del 50% desde comienzos de año, pero aún son más de 4,5 veces superiores a su nivel en julio de 2019. Cierta disminución en la demanda de los consumidores, junto con el alto punto de partida y el hecho de que muchos importadores enviaran pedidos de temporada alta a principios de año podría explicar la caída de las tarifas y los volúmenes que, sin embargo, siguen siendo altos en comparación con los estándares previos a la pandemia.

Cualquiera que sea la demanda subyacente, otro factor que mantiene las tarifas elevadas (en relación con la norma) es la persistente congestión. Los puertos todavía presentan retrasos ​​no solo en Europa y EE.UU. (especialmente en la costa este), sino también cada vez más en China, ya que las medidas de COVID y el mal tiempo ralentizan las operaciones.

La misma congestión portuaria, junto con la fuerte demanda de la diferente combinación de productos enviados desde Europa, ha hecho que las tarifas en la ruta Transatlántico Norte de Europa- Costa Este de EE.UU. (USEC) superen los US$8.000/FEU y son un 35% más altas que a principios de año, según Freightos Baltic index. Según el WCI de Drewry las tarifas en la ruta Shanghái-New York disminuyeron un 3% semanal, pero manteniéndose en un elevado registro de US$9.842/FEU.

Congestión en la USEC

La congestión en la USEC es todo un desafío en estos días, se ha señalado que mientras en la USWC, puntualmente en los puertos de Los Ángeles (LA) y Long Beach (LB) se vio un promedio de 22 portacontenedores esperando un sitio de atraque durante junio, cayendo 33% desde mayo y una y 79% desde el comienzo del año; los puertos de la USEC, puntualmente Houston y Nueva York tienen tantos portacontenedores a la espera como LA-LB en conjunto. Eso sin contar los 42 buques que conforma la cola de espera más abultada vista en el puerto de Savannah.

¿La razón de esto? cómo se ha mencionado los beneficiaros de la carga huyeron del trauma que dejó la temporada alta de 2021 y el cuello de botella histórico que vivieron los puertos de California, sumado a la anunciada de incierta negociación laboral de los estibadores de la ILWU en la USWC. Paradojalmente, más que lograr huir de la congestión de la USWC, la llevaron consigo a la costa del Atlántico.

Zim ya tomó medidas al respecto y anunció cancelaciones de recaladas en Nueva York (Newark) de su servicio ‘ZSE’ del Sudeste Asiático – China Meridional – USEC, medida que de paso afecta a Maersk y MSC quienes comparten espacios en el servicio. No obstante, en la Costa Noroeste de EE.UU, incluyendo a la costa Pacífico canadiense, las cosas tampoco pintan bien. Así lo refleja la medida de THE Alliance, cuyos integrantes Hapag-Lloyd, Ocean Network Express (ONE), Yang Ming y HMM decidieron omitir temporalmente al puerto de Vancouver (Canadá) del servicio 'PN2'. Mientras que el servicio 'PN3' se saltará momentáneamente a Tacoma (estado de Washington) incorporado al servicio a principios de este mes como una alternativa a Seattle, que ha sido omitido desde marzo. ¿Alcanzarán las omisiones los puertos de California? Tal vez, pero como sea el Puerto de Oakland ya tiene suficiente con la detención de sus operaciones, productos de protestas de camioneros locales.

Precisamente, los conflictos laborales generalizados son otro factor que amenaza con interrumpir o que ya ralentiza las operaciones. La administración de Biden intervino para evitar una huelga ferroviaria la semana pasada en EE.UU., en momentos cuando la acumulación de contenedores con destino a los trenes es el mayor problema en Los Ángeles en este momento.

