El transporte marítimo de contenedores en Medio Oriente enfrenta un escenario de “gran inestabilidad” luego de los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, según un análisis de Alphaliner. Las represalias del régimen de Teherán, incluyendo acciones contra infraestructuras en países vecinos del Golfo Pérsico, han deteriorado severamente la seguridad regional.
Como consecuencia de la escalada, “los dos principales estrechos de la región, Ormuz y Bab el-Mandeb, ya no son seguros para la navegación y ningún gran operador de línea está asumiendo el riesgo de transitar por ellos”.
138 portacontenedores atrapados
Al 2 de marzo, Alphaliner registró 138 portacontenedores atrapados en el Golfo Pérsico, con una capacidad conjunta cercana a 470.000 TEUs. Las líneas navieras más afectadas son MSC y CMA CGM, con 15 buques (109.000 TEUs) y 14 buques (70.000 TEUs), respectivamente, buscando refugio. En el caso de MSC, la flota comprometida incluye un “megamax” de 19.224 TEUs.
En paralelo, 26 portacontenedores fuera de la zona seguían listando puertos de destino como Abu Dhabi, Dammam o Jebel Ali, aunque se espera su desvío tras los avisos oficiales de sus líneas navieras matrices.
Pese a que los bombardeos provocaron al menos un incendio en el puerto de Jebel Ali, el recinto se mantuvo como refugio preferente, con veinte naves atracadas. Su operador anunció la reanudación de las operaciones comerciales el lunes 2 de marzo.
Puertos alternativos bajo presión
Si el estrecho de Ormuz continúa siendo riesgoso, los puertos situados en la costa exterior de la península arábiga podrían convertirse en los principales accesos regionales. Sin embargo, un ataque con drones contra el puerto de Duqm, demuestra que tampoco los terminales omaníes están completamente a salvo.
El puerto de Salalah, también en Omán, dispone de una capacidad anual de diseño de 6 millones de TEUs, mientras que Khor Fakkan, en Emiratos Árabes Unidos (EUA), ha ganado protagonismo recientemente. Buques de gran tamaño que normalmente recalan directamente en el Golfo Pérsico ya tienen recaladas programadas en estos puertos.
Impacto global: 10,7% de la flota afectada
El alcance real del conflicto puede dimensionarse al analizar el despliegue de las líneas navieras en la región. Alphaliner identifica 124 servicios regulares que incluyen al menos un puerto del Golfo Pérsico en su itinerario, lo que representa 3,60 millones de TEUs desplegados en 520 buques. En términos concretos, “el conflicto en curso en Medio Oriente tiene un impacto directo sobre el 10,7% de la flota mundial de transporte marítimo de contenedores en base a capacidad medida en TEUs”.
La exposición varía según línea naviera. MSC lidera con 1,24 millones de TEUs vinculados a recaladas en el Golfo Pérsico—equivalente a un tercio de la exposición global total— aunque ello representa 17,2% de su propia flota.
Entre las diez mayores líneas navieras por capacidad, Yang Ming aparece como la más expuesta proporcionalmente, con 35,2% de sus buques recalando en la zona, seguida por HMM con casi 30%. Maersk mantiene 0,47 millones de TEUs de capacidad en la región.
Reservas detenidas, recargos y desvíos de rutas
Las principales líneas navieras ya comunicaron a sus clientes suspensiones de reservas, ajustes de itinerarios, recargos de guerra y nuevos desvíos por el Cabo de Buena Esperanza. MSC anunció el 1 de marzo una “suspensión total de reservas para todo cargamento con destino a Medio Oriente hasta nuevo aviso”. Otras compañías siguieron medidas similares o limitaron la aceptación de carga reefer.
CMA CGM introdujo un “Recargo de Conflicto de Emergencia” de US$2.000/TEU y US$3.000/FEU, aplicable tanto a nuevas reservas como a carga ya en tránsito hacia puertos del Golfo Pérsico. Por su parte, Hapag-Lloyd estableció un “Recargo por Riesgo de Guerra” de US$1.500/TEU.
“El mensaje común de las principales líneas navieras es que la seguridad de las tripulaciones, los buques y su carga es la máxima prioridad”. Los buques en la región han sido instruidos a dirigirse a zonas designadas de refugio.
Además, ante el riesgo de nuevos ataques de rebeldes hutíes en Yemen contra naves que transiten Bab el-Mandeb, “todos los servicios que habían sido recientemente redirigidos al Mar Rojo y Suez han vuelto a ser desviados por el Cabo de Buena Esperanza”, destaca Alphaliner.
Solo en el comercio dedicado Lejano Oriente–Medio Oriente, alrededor de 140 buques con 1,28 millones de TEUs deben esperar nuevas órdenes para sus itinerarios de navegación, consolidando uno de los episodios de mayor disrupción reciente para la industria del transporte marítimo de contenedores a nivel global.
